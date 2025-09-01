אכזבה בחיפה: אין ברק ותחכום ואין מספיק איכות

אם היו שואלים את אנשי מכבי חיפה לפני המשחק אתמול בטדי אם הם היו מרוצים מנקודה מהמשחק, הרי שרבים מהם היו חושבים שנקודה זה דבר טוב וסביר. הבעיה שבסיום וכפי שהתפתח המשחק, בקבוצה יכולים היו לראות את תוצאת הסיום (0:0) כאכזבה אחת גדולה, שכן לא כל יום מזדמן לקבוצה להגיע להר הגעש בטדי ולזכות ביתרון מספרי החל מהדקה ה-10 כאשר זוהר זסנו שמעומד לעבור למכבי חיפה בטרייד עם רועי אלימלך שיעשה את הדרך ההפוכה, הורחק בדקה ה-10 והשאיר את חבריו במשך 80 דקות בעשרה שחקנים.

במכבי חיפה כאמור יכולים לבוא בטענות רק לעצמם. שלא בפעם הראשונה השנה, להוציא את משחק הליגה בשבוע שעבר מול בני ריינה, מכבי חיפה הייתה אתמול חסרת מחץ וגילתה יכולת בינונית בעיקר במחצית השנייה. הירוקים מודעים לכך שהם שיחקו לידיים של בית"ר שרצתה מבחינתה לשמור על הנקודה ולהאט את קצב המשחק.

גם החילופים במחצית השנייה של דייגו פלורס היו מאוחרים מדי ולא השפיעו על המשחק: "הכרטיס האדום שיבש לנו את המשחק, אבל גם שיבש להם. ב-11 שחקנים שהיו לבית"ר עד להרחקה הגענו לשתי הזדמנויות טובות. דווקא ביתרון מספרי, לא היינו מספיק איכותיים ושוב נוכחנו לדעת שאין ברק, אין יצירתיות ואין תחכום במשחק שלנו. גם אם המשחק היה מתקיים עד מחר לא היינו כובשים במשחק הזה", אמרו בחיפה.

שניר לוי ושחקני מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)

במכבי חיפה יודעים שלפחות כרגע הם לא משתווים לרמת האיכות שמציגות מכבי ת"א והפועל ב"ש ועדיין יש מקום לשיפור. בקבוצה מוסיפים שעל מנת שהקבוצה תחזור להיות תוססת ודינמית כפי שמצפים ממנה, פלורס יצטרך יחד עם ליאור רפאלוב לחשוב מה הן האלטרנטיבות הטובות לחיזוק והאם לא צריך להביא קשר 10 נוסף מתחת לחלוצים, ללא קשר מתיאס נהואל שחוזר לעניינים, אבל רחוק מלהיות האיש הדומיננטי בקישור כפי שהיו דיא סבע ועוד קודם לכן צ'ירון שרי.

במהלך ה-24 השעות הקרובות גג אמורה להיסגר עסקת סילבה קאני למכבי חיפה תמורת מיליון אירו ועילאי חג'ג'. מדובר בעסקה שאמורה להוסיף מימד של ברק בחלק הקדמי. בנוסף, מעבר לעסקת סילבה קאני תמורת עילאי חג'ג' וזוהר זסנו במקום רועי אלימלך, עיקר הדגש יהיה להנחית קשר אחורי זר ברמה גבוהה שעל פי אנשי המועדון קרוב מאוד לסגירה.