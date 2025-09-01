ניהול משחק טוב של לאזטיץ', קרן אור מניקולאסקו

מכבי תל אביב פתחה את ליגת העל עם 0:4 על מכבי נתניה באצטדיון בלומפילד ופודקאסט מכבי ת״א עם אבי נמני, רז אמיר ואורן קדוש התכנסו כדי לסכם את המפגש החד צדדי מול הקהל הביתי שסיפק מופע מרהיב וריגש מאוד את נמני.

במשחק עצמו, ז׳רקו לאזטיץ׳ ניהל היטב את ההתמודדות עם שינויים פנימיים תוך כדי המשחק, חילופים מוקדמים ונכונים, וגם אסטרטגיית משחק טובה עם לחץ גבוה בהתחלה ועמידה טקטית שונה בפתיחת החצי השני שגמרו את נתניה בקלות.

קרן האור מהמשחק הייתה ללא ספק יון ניקולאסקו שסוף סוף כבש שער ראשון, דור פרץ הציג משחק מושלם והשימוש בו כחלוץ היה מפתיע ואף נכון. וגם: איתמר נוי והסיפור היפה איתו, שגיב יחזקאל, כריסטיאן בליץ׳, והדיון המרתק סביב מילסון. האזנה נעימה.