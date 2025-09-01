יום שני, 01.09.2025 שעה 07:18
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

מילסון, באליקווישה, וארלה, טוטי: עושים סדר

מכבי ת”א שואפת לרשום שני זרים חדשים לאירופה עד שלישי בלילה. אז איפה הדברים עומדים? ONE מנסה להסביר את הפאזל, והאם תהיה הפתעה מצד מנספורד?

|
עושים סדר, מכבי תל אביב (IMAGO)
עושים סדר, מכבי תל אביב (IMAGO)

מכבי תל אביב פתחה את ליגת העל אמש (ראשון) עם 0:4 על מכבי נתניה במשחק הראשון של האלופה העונה אחרי שמחזור הפתיחה שלה נדחה לטובת מנוחה בין המשחקים המכריעים מול דינמו קייב. הצהובים הציגו משחק טוב מאוד ואנשים רבים זכו למחמאות על כך, מדור פרץ, דרך יון ניקולאסקו, איתמר נוי, ז'רקו לאזטיץ' ועוד. אך כעת, כאשר לחלון הרישום לליגה האירופית נותרו שתי יממות אחרונות, את הקהל מעניין דבר אחד - מי יגיע?

אתר ONE מנסה לעשות לכם סדר בדברים עם התייחסות למועמדים שפורסמו בתקופה האחרונה ומה המצב עם כל אחד מהם נכון להבוקר (שני). נתחיל מהשם שתפס את כולם יותר מכל שם אחר - פליסיו מילסון. כפי שנחשף בתכנית "שיחת היום", מילסון הוצע לצהובים על ידי הכוכב האדום בלגרד, אולם הסרבים ביקשו סכומי עתק עבורו - 3.5 מיליון אירו בדמי העברה ולקיחת כל החוזה של השחקן שמרוויח 1.2 מיליון אירו נטו בסרביה. 

בתנאים האלה - אין שום סיכוי לעסקה. אולם, אם הסרבים היו מוכנים להציע מתווה הגיוני יותר, גם בהעברה\השאלה וגם בשכר, אולי היה אפשר לדבר על כך ולשכנע את מיץ' גולדהאר כי זהו הצעד הנכון אחרי הדרך בה האנגולי עזב את הצהובים לטובת הכוכב רק לפני שנה בכ-5 מיליון אירו. נכון להבוקר, עסקה על מילסון אינה נתפסת כמשהו ריאלי במכבי ת"א. 

פליסיו מילסון (הפייסבוק הרשמי של הכוכב האדום)פליסיו מילסון (הפייסבוק הרשמי של הכוכב האדום)

נעבור לוויליאם באליקווישה, שמועמדותו למכבי ת"א נחשפה ב-ONE. מסתבר כי בין הצהובים לבין הקבוצה שמחזיקה בו, לובן, כבר היה סיכום על העברתו בכמיליון אירו. גם תנאיו של השחקן היו מסוכמים וברורים, אלא שברגע האחרון משפחתו של השחקן, שגם מרכיבה את צוות סוכניו, הודיעה כי היא מוותרת על העסקה ובעצם פוצצה אותה. בצד של באליקווישה טענו כי הם מעדיפים להישאר בבלגיה, כאשר החשד אצל הצהובים הוא שנכנסה להם הזדמנות אחרת שהם ינסו לקחת במקום. 

בנוסף, בימים האחרונים פורסם בבלגיה כי הצהובים ניהלו משא ומתן גם עם הליו וארלה, שחקנה של גנט. אמש דווח כי המו"מ פוצץ. דווקא בסיפור הזה, במכבי ת"א הכחישו את הדיווח וטענו כי וארלה עדיין על הפרק והם עדיין פועלים בגזרה שלו, אך ברור להם שבעקבות הפרסומים על כך שהוא מוכן להגיע למכבי ת"א, צצו קבוצות אחרות בליגות אחרות, נכנסו לתמונה והפכו את הסיפור לקשה יותר. בכל מקרה, הוא עדיין לא ירד לגמרי מהפרק. 

הליו וארלה (IMAGO)הליו וארלה (IMAGO)

עוד שם שפורסם הוא של יאניס חאג'י, שבשלב הזה לא לקח את ההצעה הטורקית שהייתה לו, אך כן דורש ממכבי ת"א שכר של מעל 1.5 מיליון אירו. רק ירידה דרמטית במחיר הייתה מאפשרת עסקה על הרומני וכמו מילסון, כמו שהדברים נראים נכון להבוקר, אין לכך היתכנות ריאלית. מכאן יש לציין, במכבי ת"א אמרו אתמול לאחר המשחק כי הם עובדים בכמה גזרות, כך שייתכן ותהיה הפתעה בצד הצהוב עד מחר בלילה. 

ומה עם קרווין אנדרדה? על פי הידוע, הכל כבר סגור ולא אמורות להיות בעיות, אך מה שמונע את ההכרזה על העסקה אלו טפסים שהיו צריכים להגיע מפורטלזה הברזילאית וטרם התקבלו. במכבי ת"א אמרו על כך: "זה מסוג העסקאות שדברים קורים בזמן שלהם, זה חלק מהסיפור", והיה נראה כי הם רגועים כי הכל יושלם בזמן כדי לרשום את השחקן לליגה האירופית. 

קרווין אנדרדה (רויטרס)קרווין אנדרדה (רויטרס)
