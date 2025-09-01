זה קורה: אלכסנדר איסאק יצטרף בקרוב לליברפול

ליברפול שוברת את שוק ההעברות באנגליה: האלופה סיכמה עם ניוקאסל על צירופו של אלכסנדר איסאק בעסקה היסטורית בשווי של 130 מיליון ליש"ט. על פי הדיווחים, החלוץ השבדי בן ה־25 יעבור בדיקות רפואיות ביום שני ויחתום על חוזה ל־6 עונות, במה שיהפוך להעברה היקרה ביותר בתולדות הפרמייר ליג ויעבור את הסכום ששילמה צ'לסי עבור אנצו פרננדס בינואר 2023.

במהלך הקיץ דחתה ניוקאסל הצעות בסך 110 ו־120 מיליון ליש"ט, אך בסופו של דבר התרככה לאור רצונו העז של איסאק לעזוב. כבר ביולי דווח כי השחקן ביקש לעזוב את המועדון, נעדר ממשחקי ההכנה ואף התאמן לבדו בקבוצתו לשעבר ריאל סוסיאדד.

ב־19 באוגוסט פרסם הודעה חריפה בה טען כי יחסיו עם ניוקאסל "לא יכולים להימשך", מה שהוביל לפגישות דחופות עם בכירי המועדון ובעלי השליטה הסעודים. המאמן אדי האו הבהיר לאחרונה כי הוא מתמקד רק בשחקנים "שרוצים לשחק עבור ניוקאסל" וקרא ל"בהירות" בנושא.

אלכסנדר איסאק (רויטרס)

איסאק, שכבש 27 שערים ב־42 הופעות בעונה שעברה וסיים שני רק למוחמד סלאח בטבלת הכובשים, לא שותף באף משחק העונה, כולל ההפסד 3:2 לליברפול בסנט ג'יימס פארק. ניוקאסל מצידה כבר נערכת ליום שאחרי ורשמה את החתמת השיא של ניק וולטמאדה משטוטגרט תמורת 75 מיליון אירו, אך כשלה בניסיונות לצרף את יורגן סטרנד לארסן ואת הוגו אקיטיקה.

עבור ליברפול, מדובר בהשלמת שוק העברות קיץ סוער, לאחר שהוציאה למעלה מ־250 מיליון ליש"ט על צירופם של אקיטיקה, פלוריאן וירץ, מילוש קרקז, ג'רמי פרימפונג וג'ובאני ליאוני. הקבוצה האלופה פתחה את ההגנה על התואר עם שלושה ניצחונות רצופים, 2:4 על בורנמות', 2:3 דרמטי על ניוקאסל וניצחון 0:1 על ארסנל, וכעת היא מצרפת לארסנל ההתקפי שלה את אחד החלוצים הפוריים והמבוקשים באירופה.