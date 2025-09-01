יום שני, 01.09.2025 שעה 06:08
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
5726-4929פילדלפיה יוניון1
5236-4229סינסינטי2
5040-4829שארלוט3
5033-4929נאשוויל4
4740-5428אורלנדו סיטי5
4640-5425אינטר מיאמי6
4639-4328קולומבוס קרו7
4432-3827ניו יורק סיטי8
4038-4229ניו יורק רד בולס9
3948-5027שיקאגו פייר10
3140-3628ניו אינגלנד רבולושן11
2649-3228אטלנטה יונייטד12
2535-2828טורונטו13
2451-2929מונטריאול14
2454-2629די.סי. יונייטד15
 מערב 
5333-5228סן דייגו אפ.סי1
5132-4829מינסוטה יונייטד2
4931-4727ונקובר ווייטקאפס3
4438-4827סיאטל סאונדרס4
4131-4425FC לוס אנג'לס5
3938-3628פורטלנד טימברס6
3833-2927אוסטין7
3648-3829קולורדו ראפידס8
3551-5329סן חוזה ארת'קווייקס9
3246-3728יוסטון דינמו10
3136-2827ריאל סולט לייק11
3047-3927דאלאס12
2757-4328קנזס סיטי13
2150-3328סנט לואיס סיטי14
1955-3227לוס אנג'לס גלאקסי15

אינטר מיאמי ומסי הובסו 3:0 בגמר גביע הליגות

סיאטל זכתה בתואר על חשבון הארגנטינאי וחבריו, שהתקשו לייצר מצבים ונראו אובדי עצות. לואיס סוארס באקט מביש תועד יורק על אחד העוזרים של היריבה

|
ליאו מסי (רויטרס)
ליאו מסי (רויטרס)

סיאטל סאונדרס חגגה הלילה (בין ראשון לשני) זכייה גדולה בגביע הליגות לאחר שניצחה 0:3 את אינטר מיאמי של ליאו מסי בגמר שנערך בלומן פילד. שערים של אוסאזה דה רוסאריו, אלכס רולדאן מהנקודה הלבנה ופול רות'רוק קבעו את התוצאה הסופית והעניקו לאלופה החדשה תואר בין-לאומי שני.

אינטר מיאמי פתחה את המשחק בביטחון, מתוך אמונה שעם מסי בחוד היא מסוגלת לאיים על כל יריבה, אך סיאטל לא נבהלה. בדקה ה־26 הגיע השער הראשון: רולדאן שחרר בעיטה אדירה ודה רוסאריו נגח מקרוב פנימה. עד ההפסקה יכול היה היתרון לגדול, כשחסוס פריירה מצא את הקורה.

במחצית השנייה ניסו מסי ולואיס סוארס לשחזר רגעים מהעבר בברצלונה, אך לא פגעו. מנגד, בדקה ה־60 החמיץ טדאו אלנדה מצב קורץ מול אנדרו תומאס, והשוער של סיאטל כמעט שלא נזקק לפעולה לאורך רוב ההתמודדות. סיאטל ידעה להעניש: ג'ורג' מינונגו סחט פנדל, רולדאן דייק מהנקודה וחותמת חגיגית הגיעה מכיוונו של רות'רוק שקבע 0:3 מוחץ.

ליאו מסי (רויטרס)ליאו מסי (רויטרס)

למסי זה היה ערב שחור במיוחד. אלוף העולם הארגנטינאי התקשה לייצר מצבים ממשיים, וסוארס נראה אובד עצות מול ההגנה שהציב בריאן שמצר. עבור אינטר מיאמי זו לא הפעם הראשונה שבה היא מאבדת תואר עם הכוכב הגדול שלה, אך הפעם הוא שיחק 90 דקות מלאות ולא הצליח למנוע את ההפסד.

למרות החגיגה של סיאטל ביציעים, הדקות שאחרי שריקת הסיום העיבו על הזכייה. מה שהתחיל כחיכוך קטן בין שחקנים הפך לעימות פיזי סוער במרכז המגרש. מקסי פלקון ולואיס סוארס היו מעורבים בדחיפות וחבטות, טומאס אבילס וג'קסון רייגן החליפו מהלומות באוויר, ואבילס אף הופל לקרקע על ידי ג'ון בל. בנחמין קרמאצ'י וריד בייקר־וויטינג ניסו להרגיע, אך המהומה נמשכה דקות ארוכות.

לשופטים לקח זמן להשתלט על האירוע, ובאופן מפתיע לא נשלפו כרטיסים אדומים. עם זאת, המצלמות חשפו רגע שנוי במחלוקת במיוחד: סוארס נתפס יורק לעבר אחד מאנשי הצוות של סיאטל לאחר ויכוח קולני. האירוע הצית סערה גדולה, והוועדה המשמעתית של הטורניר צפויה לדון בסנקציות חמורות נגד החלוץ האורוגוואי.

סוארס (צילום מסך)סוארס (צילום מסך)

בסופו של ערב, סיאטל שמרה על מאזן מושלם במשחקי גמר בלומן פילד, חמישה ניצחונות בחמישה ניסיונות, והוסיפה עוד תואר יוקרתי לארון. אינטר מיאמי, מנגד, תיאלץ לחזור הביתה עם הרבה סימני שאלה, ובעיקר עם תחושת החמצה גדולה מצד מסי וחבריו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */