אינטר מיאמי ומסי הובסו 3:0 בגמר גביע הליגות

סיאטל סאונדרס חגגה הלילה (בין ראשון לשני) זכייה גדולה בגביע הליגות לאחר שניצחה 0:3 את אינטר מיאמי של ליאו מסי בגמר שנערך בלומן פילד. שערים של אוסאזה דה רוסאריו, אלכס רולדאן מהנקודה הלבנה ופול רות'רוק קבעו את התוצאה הסופית והעניקו לאלופה החדשה תואר בין-לאומי שני.

אינטר מיאמי פתחה את המשחק בביטחון, מתוך אמונה שעם מסי בחוד היא מסוגלת לאיים על כל יריבה, אך סיאטל לא נבהלה. בדקה ה־26 הגיע השער הראשון: רולדאן שחרר בעיטה אדירה ודה רוסאריו נגח מקרוב פנימה. עד ההפסקה יכול היה היתרון לגדול, כשחסוס פריירה מצא את הקורה.

במחצית השנייה ניסו מסי ולואיס סוארס לשחזר רגעים מהעבר בברצלונה, אך לא פגעו. מנגד, בדקה ה־60 החמיץ טדאו אלנדה מצב קורץ מול אנדרו תומאס, והשוער של סיאטל כמעט שלא נזקק לפעולה לאורך רוב ההתמודדות. סיאטל ידעה להעניש: ג'ורג' מינונגו סחט פנדל, רולדאן דייק מהנקודה וחותמת חגיגית הגיעה מכיוונו של רות'רוק שקבע 0:3 מוחץ.

ליאו מסי (רויטרס)

למסי זה היה ערב שחור במיוחד. אלוף העולם הארגנטינאי התקשה לייצר מצבים ממשיים, וסוארס נראה אובד עצות מול ההגנה שהציב בריאן שמצר. עבור אינטר מיאמי זו לא הפעם הראשונה שבה היא מאבדת תואר עם הכוכב הגדול שלה, אך הפעם הוא שיחק 90 דקות מלאות ולא הצליח למנוע את ההפסד.

למרות החגיגה של סיאטל ביציעים, הדקות שאחרי שריקת הסיום העיבו על הזכייה. מה שהתחיל כחיכוך קטן בין שחקנים הפך לעימות פיזי סוער במרכז המגרש. מקסי פלקון ולואיס סוארס היו מעורבים בדחיפות וחבטות, טומאס אבילס וג'קסון רייגן החליפו מהלומות באוויר, ואבילס אף הופל לקרקע על ידי ג'ון בל. בנחמין קרמאצ'י וריד בייקר־וויטינג ניסו להרגיע, אך המהומה נמשכה דקות ארוכות.

לשופטים לקח זמן להשתלט על האירוע, ובאופן מפתיע לא נשלפו כרטיסים אדומים. עם זאת, המצלמות חשפו רגע שנוי במחלוקת במיוחד: סוארס נתפס יורק לעבר אחד מאנשי הצוות של סיאטל לאחר ויכוח קולני. האירוע הצית סערה גדולה, והוועדה המשמעתית של הטורניר צפויה לדון בסנקציות חמורות נגד החלוץ האורוגוואי.

סוארס (צילום מסך)

בסופו של ערב, סיאטל שמרה על מאזן מושלם במשחקי גמר בלומן פילד, חמישה ניצחונות בחמישה ניסיונות, והוסיפה עוד תואר יוקרתי לארון. אינטר מיאמי, מנגד, תיאלץ לחזור הביתה עם הרבה סימני שאלה, ובעיקר עם תחושת החמצה גדולה מצד מסי וחבריו.