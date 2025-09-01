"אנחנו לא מפחדים מאף אחד, זו הגשמת חלום"

שאגות השמחה של שחקני הנבחרת נשמעו היטב ברחבי הספודק ארנה אתמול (ראשון) לאחר הניצחון הענק על נבחרת צרפת של פרדריק פוטו, ניצחון שפתח כמעט לחלוטין את בית ד' פחות מ-24 שעות לאחר שברון הלב מול נבחרת פולין. כעת פניהם של כלל אנשי הנבחרת מופנות לעבר המשחק מחר (שלישי, 15:00) נגד בלגיה, שניצחון בו יבטיח בראש ובראשונה את העפלה ועל הדרך ייתן את יריית הפתיחה לקרבות המרתקים על ראשות הבית כמו גם על סגנותו.

במילה אחת ענקים, פשוט ענקים. זה כבר משחק שלישי שתומר גינת עושה את כל הדברים הקטנים, משחק שלישי בו דני אבדיה מראה איזה שחקן כדורסל אדיר הוא התפתח להיות וכמה שהוא עוד יכול להיות טוב יותר. נראה שהכינוי “טורבו דני” לרגעים בהם הוא מחליט להשתלט על המשחק נראה יותר מאשר הולם.

כשאוהדי הנבחרת פוצחים בקריאות MVP, הרי שהכל ברור, רק שבשונה משני המשחקים הקודמים הניצחון אתמול היה אחר, עם תרומה משמעותית מהספסל, עליה דיברו בסביבת הנבחרת. גם ים מדר המשיך להוריד חלודה ואתמול היה שם בענק ברגעי הקלאץ'.

ים מדר ותומר גינת חוגגים (FIBA)

לאזור הראיונות ירדו השחקנים כאשר הם עוטים את דגלי ישראל על גבם בגאון, ופתאום לרגע קט עלה פלאשבק מאותה נבחרת עתודה נהדרת, גם היא תחת ניצוחו של אריאל בית הלחמי, שניהל את הרוטציה בצורה נהדרת נגד נבחרת שאולי הגיעה רדומה ואולי לא, אך בוודאות היה זה משחק שהיה צריך לנצח.

הבחורים בכחול לבן ידעו לצאת עם הניצחון מהאולם בו שרקו בוז ערב שני ברציפות בזמן שהתנגנה “התקווה”, ואכן הניצחון של אתמול היה הישג של ממש מכמה סיבות.

דני אבדיה וים מדר בטירוף (IMAGO)

הסיבה הראשונה היא כמובן הניצחון עצמו, שמשמעותי להמשך המאבק על ההעפלה לשמינית. שנית, הרוטציה הרחבה וחלוקת הדקות שהיו שונות באופן מהותי משני המשחקים הראשונים. שלישית, הבית שנפתח לרווחה,כאשר ישראל עדיין לא הבטיחה את מקומה בשלב הבא, אך עוד יכולה לסיים במקום הני ואף הראשון, דבר שלא ציפו לו בשום תחזית.

אפשר לדבר רבות על מה חסר לנבחרת ואילו דברים אפשר לעשות אחרת, אך אתמול הדור ממנו ציפו לגדולות פרע חתיכת שטר והסב נחת אדירה וגאווה עצומה בימים לא פשוטים. האמת, מגיע להם.

מחר מגיע לו מבחן עצום בדמות בלגיה, שהגיעה לטורניר ללא שניים משחקניה המוכשרים- טומאני קמארה ואג'איי מיטשל מהליגה הטובה בעולם. מדובר במשחק שהוא 'מאסט' מבחינת הבחורים בכחול-לבן, שכן ניצחון מבטיח העפלה ושם אותה בקרב הישיר על המקומות הראשונים בבית. לעומת זאת, הפסד ופתאום ההדחה הופכת לסיטואציה אפשרית כאשר במחזור הסיום מחכה לה סלובניה של לוקה דונצ'יץ', שניצחה לראשונה בטורניר כאשר גברה על בלגיה.

שחקני הנבחרת מתחבקים בסיום (IMAGO)

נמרוד לוי אמר ל-ONE המשחק: “וואו, הרגשה באמת נהדרת. כיף גדול אין מה להגיד. כולם נתנו הכל על המגרש ואני מאוד שמח כרגע אפשר להינות עם הקהל שלנו. זה היה אדיר”.

איך אתה מסביר תצוגה כזו לאחר המשחק אתמול שפתאום שם גם את המקום הראשון בהישג יד?

“זה העניין באליפות ואנחנו דיברנו על זה מההתחלה. אריאל אמר לנו שיש משחקים מהירים וצריכים להתקדם אחרי הפסד או ניצחון, ועכשיו אנחנו נשמח ונתקדם מהר. יש לנו מחר את בלגיה ואנחנו צריכים לנצח את המשחק הזה”.

כשדני הופך להיות “טורבו דני” מי יכול על ישראל?

“הוא אדיר. קשה לעצור אותו, אתם רואים שחן ברמות הכי גבוהות ורק שימשיך”.

נמרוד לוי מול גרשון יאבוסלה (IMAGO)

גם איתן בורג שיתף בתחושותיו: “באנו לפה עם מוטיבציית שיא, ידענו שאנחנו יכולים לעשות את זה, אנחנו לא מפחדים מאף אחד, מכבדים את כולם. אנחנו מודעים לכשרון של הנבחרת בצד השני, אבל לא פחדנו, ובאנו עם הכדורסל שלנו וזה עבד היום”.

הגארד המשיך: “רק מתחילים. זו הגשמת חלום, אני שמח שאני פה. ישבתי בבית וראיתי את הבחורים פה עושים את זה, עכשיו לקחת חלק בזה, זה מרגיש לא אמיתי. רק חיכיתי להזדמנות שלי וידעתי שהיא תגיע. הורדתי את הראש ומפה אני רק מתחיל. ניצחון היסטורי נגד מעצמת כדורסל. נחגוג בזמן הקרוב והפנים כבר למשחק הבא".

איתן בורג עולה לסל (IMAGO)

יובל זוסמן הוסיף גם הוא: “כיף גדול להיות עם הקהל הזה איתנו. לשיר את “התקווה” זה אחד הדברים היותר מרגשים שלנו. כל אחד צורח את הלב והנשמה שלו וזה נותן לנו הרבה מאוד אנרגיה, רצון וגאווה לייצג את המדינה. הראינו לכל אירופה למה אנחנו מסוגלים ואנחנו צריכים לבנות על זה, אבל לא להיות יותר מדי גאוותנים ולהרים את האף, כי זה משהו שאסור שיקרה”.

באיזה שלב הבנת שדני ייקח על עצמו את המשחק וים יצטרף אליו?

“קודם כל דני היה דני, זה הוא. ים קצת השתחרר, אני לא יודע אם הוא הרגיש קצת יותר טוב עם הגוף אבל לא רק הם. גם תומר גינת ובר טימור לקחו אחריות מדהימה ברבע האחרון והיו הגנתית מצוינים. אני חושב שבסוף זה מאמץ קולקטיבי והיה מדהים לראות את זה מהצד ברבע האחרון”.

מה הניצחון הזה נותן לכם לקראת המשך האליפות?

“אנרגיות טובות ולדעת שאנחנו מסוגלים לנצח כל משחק. כולם חושבים שצרפת מועמדת למדליה אז אם אנחנו ניצחנו אותם זה לא שאנחנו מועמדים למדליה, זה רק אומר שאנחנו מסוגלים לנצח כל נבחרת בכל יום נתון. אסור שיזלזלו בנו כי אנחנו שם”.

קהל ישראלי באולם בקאטוביץ' (IMAGO)

אתה מבין את זה שאחרי שלושה משחקים בבית, המקום הראשון נמצא בהישג יד?

“כן וזה אחרי פקשוש קטן של המשחק הקודם. אנחנו יודעים מה יש לנו ביד”.

מה אתה יכול לספר על ים מדר?

“שהוא תחרותי בצורה בלתי רגילה והפעם זה בער לו עוד יותר מהמשחקים האחרונים. אני מאמין שממשחק למשחק הוא ישתחרר עוד והם (דני וים) הצמד חמד שלנו”.

ים מדר התייחס לכך שזה ניצחון ראשון על צרפת מאז 1997: “אנחנו פחות על ההיסטוריה, אבל אני חושב שבאמת הצוות עשה את ההכנה הטובה ביותר. לבוא אחרי הפסד ולדעת להרים אותנו כמו שהם עשו. ידענו שזה משחק מאוד קשה, אבל המשכנו להילחם לאורך כל המשחק והמפתח היה הקשיחות ועשינו עבודה טובה”.

הרכז המצטיין המשיך: “אני מפתיע את עצמי, אין מה לשקר אני לא בכושר הכי טוב שלי, אבל אני מנסה להבין איך אני מרגיש תוך כדי משחק לדעת איך לעזור לקבוצה שלי לנצח”.

ים מדר ודני אבדיה חוגגים (FIBA( (אחר)

דני אבדיה שעמד לצידו של מדר אמר: “זו לא הפתעה בכלל. אני רואה את הבן אדם הזה עובד קשה ועושה כל מה שצריך בטיפולים ועל המגרש כדי שיהיה בכושר הכי טוב שיש, זה זריקות שהוא יודע לעשות וזאת לא הפתעה”. הכוכב של הנבחרת התרגש והוסיף: “אין מילים לקהל, לאלה שעדיין בבית, תצטרפו. חיבוק ממני”.

גם רפי מנקו ותומר גינת העידו בפני ONE לאחר ההתמודדות על השריקות לקול התקווה. הקפטן פתח: “שמענו את הבוז, זה נגע בנו. אנחנו פה כדי להישאר ואף אחד לא ישרוק לנו בוז להמנון”. מנקו הוסיף אחריו: “נכנסו לאולם ותומר אמר שיש לו תחושה שמנצחים היום. כולם היו עדיין בדאון, אך כמו שהמשחק מתקדם אני חושב על המשפט שהוא אמר לי וחושב לעצמי ‘זה צרפת. אנחנו לא פייבוריטים, גם רבע רביעי שאנחנו מובילים בשמונה ככל שהמשחק התקדם הם ראו שהם לא יכולים מולנו. הרבה בזכות תומר, וכל מי ששיחק”.