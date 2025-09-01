יום שני, 01.09.2025 שעה 07:18
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

"במצבנו זו לא אותה ליגה": ערב קשה לנתניה

היהלומים הושפלו: "הליגה האמיתית תתחיל במחזור השלישי". ההודעה על דאבו צפויה לצאת, מכשול בהוצאת הוויזה לאואטרה. וגם: תאג'י והרכש האפשרי לקישור

|
שחקני מכבי נתניה בהלם (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי נתניה בהלם (חגי מיכאלי)

אם מישהו במכבי נתניה, רצה לקבל הוכחה נוספת כמה הקבוצה לא מוכנה לליגה, הוא קיבל אותה אתמול (ראשון). לאחר ההפסד להפועל באר שבע במחזור הפתיחה, היהלומים הגיעו לבלומפילד ושוב ספגו ארבעה שערי חובה בדרך לתבוסה מהדהדת.

עוד לפני המשחק ידעו במועדון שלאור הסגל החסר והחיזוק שעוד לא הגיע, הסיכויים לא גדולים, אבל קיים כעס גדול על ההופעה של השחקנים, שכמו במרבית המשחקים האחרונים מול הצהובים בבלומפילד איבדו את המשחק כבר בחצי השעה הראשונה.

“במצב הנוכחי, זו לא אותה ליגה, זה לא כוחות”, אמרו בנתניה. “זה משחק שהוא קשה גם בסגל מלא ועם חיזוק, אז בטח שבלי. הליגה האמיתית שלנו תתחיל במחזור השלישי”.

קשה לציין שחקן אחד שהיה טוב בנתניה: יוסי אבוקסיס יצטרך לשבור את הראש מה לעשות בחלק האחורי, שספג לא פחות משמונה שערים בשני משחקים. אמש, נתניה חילקה מתנות בחלק האחורי, וייתכן שלמרות התכנון הראשוני לצרף שחקנים לחלק הקדמי, המאמן יוסיף עוד שחקן הגנה לתוכנית הרכש.

יוסי אבוקסיס, יצטרך לשבור את הראש (חגי מיכאלי)יוסי אבוקסיס, יצטרך לשבור את הראש (חגי מיכאלי)

אמש, גם הריברטו טבארש, אחד מאהובי הקהל, זעם כשהוחלף וירד לחדר ההלבשה, ויש מי שחושב שמוטב היה שאבוקסיס היה מחכה עם החילופים למחצית ולא מטיל את האחריות על הפורטוגלי ועל ווילסון האריס.

מתיאוס דאבו, שעל הגעתו לקבוצה פורסם לראשונה ב-ONE, צפוי לחתום ב-48 השעות הקרובות, כשהודעה רשמית של נתניה תצא אולי אפילו היום. בנתניה התפארו כי מדובר ברכש יקר, שמשכורתו תהיה באיזור ה-350,000 אירו, כאשר נראה שגם הוא לא יספיק.

עזיז אואטרה צפוי לנחות בקרוב, כאשר המכשול קשור למשרד הפנים, שיחזור לפעילות רק מחר. בשל העובדה שמדובר בשחקן מאפריקה נדרשת עבורו ויזה, וזה למעשה מה שמקשה על הגעתו. משכורתו של אואטרה, צפויה להיות באיזור ה-300,000 אירו.

עזיז אואטרה (IMAGO)עזיז אואטרה (IMAGO)

אבוקסיס לא מסתפק בכך ובימים אלו גם מחפש קשר 8 למרכז המגרש. שמו של אופק ביטון עלה ובמועדון ניהלו שיחות, אך נכון לרגע זה העניינים התקררו. מעמדו של סאהר תאג’י, שהגיע בקול תרועה רמה, לא ברור, כאשר לא נפסלת האפשרות שייצא להשאלה.

