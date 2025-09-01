80 דקות שהבליטו את מה שכל כך חסר לחיפה

המשחק בטדי נפתח טוב מבחינת דייגו פלורס שראה איך בית”ר ירושלים נותרה בעשרה שחקנים כבר בשלב מוקדם בטדי, אבל הירוקים ירדו מאוכזבים לאחר שהמשחק הסתיים ב-0:0 אמש (ראשון). מכבי חיפה חסרת איכות בקישור ובהתקפה, אבל יותר מזה היא חסרת רעיונות.

פודקאסט מכבי חיפה ב-ONE עם אסי ממן, גידי ליפקין ועמיר יניב מסכמים את המשחק: כל המספרים מטדי, הקבוצה אפורה ולדייגו פלורס אין שחקן שהוא “גיים צ’יינג’ר”, מתיאס נהואל לא יכול למלא את מקומו של דיא סבע, ולירוקים יש בעיה בקישור והכנפיים שלא מתקרבים לרמה של יתר יריבות הצמרת.

היתרון המספרי לא הורגש על הדשא והקבוצה של פלורס יצאה רק עם נקודה מסיטואציה שהייתה לטובתה. המאמן הגיב בחילוף מהיר בדקה ה-30, אבל לאחר מכן התעכב בחילופים הבאים וגם העובדה שיש לו פצועים רבים לא הוסיפה.

וגם: השיחות מאחורי הקלעים עם מוחמד אבו פאני ומה הסיכוי שיחזור מפרנצווארוש, סילבה קאני בדרך, אבל לא בטוח שזה הרכש שצריך במצב הנוכחי, ניתוח של השחקן הצעיר שבדרך, העסקה הנוספת שמתגבשת מול בית”ר ירושלים, מי יעזבו את כפר גלים ולאילו עסקאות נוספות הולכים בפגרת הנבחרות?

האזינו לפודקאסט.