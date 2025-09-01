ה-VAR לא עבד, ברצלונה קיבלה פנדל גבולי

ברצלונה סיימה אמש (ראשון) ב-1:1 עם ראיון וייקאנו במסגרת המחזור השלישי של הליגה הספרדית. מעבר לכדורגל, אחד האירועים שיזכרו אחרי המשחק הוא השערורייה שהשפיעה מהותית על מה שקרה במגרש, וממנה נכבש השער היחיד של הקטלונים.

לפרקים לאורך המשחק מערכת שיפוט המסך לא עבדה, והדבר יצר הפנה את כל תשומת הלב להחלטות השופט. אחת כזו קרתה קצת לפני הדקה ה-40 כשלאמין ימאל נפל ברחבה, וזכה לבעיטת עונשין מ-11 מטרים.

מערכת ה-VAR לא פעלה באותם הרגעים, ולכן החלטת השופט במגרש הייתה סופית. האירוע זכה לביקורות רבות בספרד, בעיקר בטענה שהפנדל השנוי במחלוקת לא היה צריך להישרק, וששופטי המסך היו מבטלים אותו אם יכלו.

בסופו של דבר החלטת השופט במגרש הכריעה, ולאמין ימאל כבש בעצמו את הפנדל שהעלה את ברצלונה ל-0:1. צפו באירוע וקבעו בעצמכם האם הגיע פנדל לברצלונה: