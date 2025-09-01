יום ראשון, 07.12.2025 שעה 00:44
ליגה ספרדית 25-26
4020-4716ברצלונה1
3613-3215ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3115-2816אתלטיקו מדריד4
2419-2515בטיס5
2416-1814אספניול6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1815-1315אלאבס9
1715-1314ראיו וייקאנו10
1617-1514אלצ'ה11
1622-1915ריאל סוסיאדד12
1619-1614סלטה ויגו13
1623-1914סביליה14
1422-1515מיורקה15
1422-1314ולנסיה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
926-1614לבאנטה20

ה-VAR לא עבד, ברצלונה קיבלה פנדל גבולי

שערורייה בספרד: מערכת שיפוט המסך לא עבדה לפרקים במשחק של הקטלונים מול ראיו, לאמין ימאל כבש לאחר שסחט פנדל אותו לא היה ניתן לבחון. צפו באירוע

|
לאמין ימאל מוכשל ברחבה (IMAGO)
לאמין ימאל מוכשל ברחבה (IMAGO)

ברצלונה סיימה אמש (ראשון) ב-1:1 עם ראיון וייקאנו במסגרת המחזור השלישי של הליגה הספרדית. מעבר לכדורגל, אחד האירועים שיזכרו אחרי המשחק הוא השערורייה שהשפיעה מהותית על מה שקרה במגרש, וממנה נכבש השער היחיד של הקטלונים.

לפרקים לאורך המשחק מערכת שיפוט המסך לא עבדה, והדבר יצר הפנה את כל תשומת הלב להחלטות השופט. אחת כזו קרתה קצת לפני הדקה ה-40 כשלאמין ימאל נפל ברחבה, וזכה לבעיטת עונשין מ-11 מטרים.

מערכת ה-VAR לא פעלה באותם הרגעים, ולכן החלטת השופט במגרש הייתה סופית. האירוע זכה לביקורות רבות בספרד, בעיקר בטענה שהפנדל השנוי במחלוקת לא היה צריך להישרק, וששופטי המסך היו מבטלים אותו אם יכלו.

בסופו של דבר החלטת השופט במגרש הכריעה, ולאמין ימאל כבש בעצמו את הפנדל שהעלה את ברצלונה ל-0:1. צפו באירוע וקבעו בעצמכם האם הגיע פנדל לברצלונה:

לאמין ימאל סחט פנדל וכבש, ה-VAR לא עבד
