הכול היה מוכן להצגה הכי טובה במדינה, אצטדיון טדי, אווירה מחשמלת, בית”ר ירושלים מול מכבי חיפה, שני מועדונים ענקיים בכדורגל הישראלי. הקהל מילא את היציעים, 30 אלף אוהדים דחפו את הקבוצה המקומית מתחילת המשחק, אבל כרטיס אדום בדקה העשירית קטע את החגיגה.

בית”ר נאלצה להסתגר ולחפש מתפרצות, ובכל זאת הגיעה לשני מצבים גדולים של טימוטי מוזי. מכבי חיפה, למרות היתרון המספרי, לא ידעה לנצל את המצב והותירה רושם של קבוצה שלא הולכת להוות איום רציני על שאר הגדולות העונה. התחושה הייתה שאם בית”ר הייתה נשארת ב־11 שחקנים, עם הדחיפה של הקהל הביתי, היא הייתה יוצאת עם ניצחון.

מילה טובה מגיעה לשחקנים של בית”ר שהפגינו רוח לחימה בדרגה הגבוהה ביותר ולא וויתרו על שום כדור, כמו גם לברק יצחקי על קור הרוח לאחר הכרטיס האדום וקבלת ההחלטות המושכלת תוך כדי לחץ גבוה.

ברק יצחקי ושחקני בית"ר ירושלים, מגיעה להם מילה טובה (רדאד ג'בארה)

למכבי חיפה של העונה יש הגנה יציבה יחסית וקישור אחורי חזק ומאורגן, בסיס טוב לכל קבוצה שרוצה לרוץ בצמרת. הבעיה היא בחלק ההתקפי: חסרים לה היצירתיות, הברק והמהלך הלא צפוי שיפרק הגנות.

לאורך העונה, במיוחד במשחקים מול קבוצות קטנות שיגיעו כדי להסתגר ולחכות לטעויות, חיפה עלולה להיתקל בקשיים גדולים בייצור מצבים. בלי פתרונות התקפיים יצירתיים, היא תתקשה לשבור בונקרים, ותמצא את עצמה מאבדת נקודות יקרות בדרך.

לגבי עסקת סילבה קאני, בניגוד לרחשי הקהל, ברק אברמוב פועל כאן מהאינסטינקטים העסקיים החדים שלו. כמו בהרבה מקרים, הם לא מטעים אותו. מדובר בעסקה שיכולה להיות טובה מאוד לבית”ר ירושלים: קאני הוא שחקן כנף שלישי בהיררכיה, אחרי שלושה כוכבים כמו עומר אצילי, ירדן שועה וטימוטי מוזי. שחקן כזה, גם אם מוכשר, עלול לאבד מוטיבציה כשיש בעמדה שלו שחקנים טובים ממנו, וזה עלול לפגוע באווירה בחדר ההלבשה.

סילבה קאני, הסיטואציה עלולה לפגוע באווירה בחדר ההלבשה (אורן בן חקון)

יתרה מכך, מדובר בהצעה כספית גבוהה לשחקן שלא פותח בהרכב. החשש המרכזי של “לחזק יריבה ישירה” הוא נכון, אבל השנה בית”ר צריכה לשאוף לאליפות, לא להיאבק עם חיפה על מקום שלישי-רביעי.

מבחינת הסגל הישראלי, בית”ר שם בזכות העבודה הנהדרת שעושה אלמוג כהן גם בבוגרים וגם במחלקת הנוער. אבל בכל הקשור לזרים, התחושה היא שמערך הסקאוטינג של המועדון לא משומן מספיק. בקבוצה עם 7-8 זרים, זה קריטי.

המודל שצריך ללמוד ממנו הוא זה של מיץ’ גולדהאר במכבי תל אביב: מחלקת נוער מצוינת, ומערך סקאוטינג חזק שמאפשר להביא שחקנים, להשביח וליהנות מהם, ולמכור ברווח. אם בית”ר תשקיע את כספי העסקה במערך סקאוטינג איכותי, היא תוכל גם לרכוש שחקנים במחירים נמוכים יחסית, ליהנות מהם מקצועית, ולמכור בעתיד בסכומים גבוהים.

אלמוג כהן, צריך ללמוד ממיץ' גולדהאר (חגי מיכאלי)

עסקת קאני עצמה היא לא הבעיה, האתגר הוא למקסם את התמורה ולהשקיע את הכסף במה שבאמת חסר במועדון. אם מכבי חיפה מתעקשת להוסיף שחקן לעסקה, כדאי לכוון לעמית ארזי הצעיר, שמשחק כקשר אחורי וקשר מרכזי, תפקידים שבית”ר זקוקה להם יותר משחקן כנף. מדובר בשחקן מוכשר, עם טכניקה גבוהה במסירה ומשחק לעומק, שיכול להתפתח לכוח משמעותי בקישור.

בית”ר ירושלים נמצאת בצומת חשובה, ההחלטות שיתקבלו כעת, ובעיקר השאלה איך ינוצלו כספי העסקה, יקבעו אם הקבוצה תישאר מאחור או תעשה את קפיצת המדרגה ותתמודד על האליפות מול מכבי תל אביב והפועל באר שבע.