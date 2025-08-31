יצחקי: קאני יודע למה קיבל פחות קרדיט אצלי

בית”ר ירושלים סיימה הערב (ראשון) ב-0:0 נגד מכבי חיפה באצטדיון טדי, וזאת למרות ששיחקה בעשרה שחקנים כבר מהדקה ה-10 לאחר הרחקתו של זוהר זסנו בכרטיס אדום ישיר. בסיום ההתמודדות המאמן ברק יצחקי סיכם את המשחק.

יצחקי אמר: “אני מרוצה מהנקודה, פחות מיכולת. מרוצה מהמשחק של השחקנים שהיה משחק הקרבה טוב. הכל השתבש לנו מהרגע הראשון אחרי האדום, אני שמח שאני מגלה שהקבוצה שלי יודעת לסבול כשצריך. היום סבלנו כמעט 90 דקות, אפילו יותר, ואני יכול להיות מעודד”.

“אין ספק שתמיד אני רוצה לשחק יותר טוב, גם ב-10 שחקנים. הלכנו אחורה, גם בהוראה שלי, יחסית לא נתנו להם יותר מדי שטחים למצבים וזה מה שהיה נכון לעשות. לא בכדורגל גדול, כמעט 90 דקות בעשרה שחקנים, אני הרבה יותר מעודד מזה”, הוסיף.

זוהר זסנו מקבל תדרוך מברק יצחקי (אורן בן חקון)

“האדום היה בדקה העשירית, מול מכבי תל אביב ספגנו אדום בהפסקה. מול מכבי תל אביב הבקענו שער והמשחק התפתח לטובתנו והיינו בתוך המשחק. פה מדקה עשירית קשה להחזיק בקצב גבוה וללחוץ. כמובן שעוד הגענו למצב או שניים בהתקפות מעבר והיינו יכולים לעקוץ ולנצח, אבל אני לא רוצה להיות חזיר ומסתפק בנקודה”, טען המאמן.

על דור מיכה שלא שותף אמר: “שינינו קצת את המערך, אחרי שהשתבש המשחק אני לא חושב שהמשחק הזה היה מתאים לו. הקצב שלו זה הרבה עם הכדור ואנחנו כמעט היינו בלי הכדור. ידעתי שבמשחק הזה עד הסוף כבר לא נהיה הרבה עם הכדור”.

על האופי ששחקניו גילו אמר: “מקווה שלא נקבל עוד אדום, אבל אם נהיה שוב בסיטואציה הזאת מקווה שנהיה יותר חכמים ונדע לעשות התקפות מעבר יותר טובות. מצד אחד אמרתי שלא אוציא את אצילי כי הוא היה יכול לתת גול, מצד שני סילבה קאני נכנס והיה אפשר לעשות עוד מעבר. התמהמהתי עם החילוף, אבל ידענו לסבול. לא תמיד הכל ורוד”.

“למה סילבה קאני לא קיבל יותר קרדיט? הוא בעצמו יודע, אני לא אוהב לדבר על שחקנים באופן אישי, היו לנו הרבה שיחות בתקופה האחרונה, זו זכות גדולה בשביל כל שחקן ללבוש את מדי בית”ר ומי שיוכיח שהוא ראוי לזה ישחק. יש דברים שנעלמים מעיני התקשורת. יש דברים שפחות יוצאים החוצה ואני צריך להתמודד איתם. אני אשמור ואכבד אותו. משחק אחרון שלו? יכול להיות, צריך לשאול את הבעלים. אני תמיד אמרתי להם את דעתי, בסוף יש החלטות נפרדות”.

סילבה קאני מתחמם (אורן בן חקון)

טימוטי מוזי אמר: “מרוצים מהנקודה, היינו ב-10 שחקנים. מסתפקים במה שיצא וממשיכים הלאה. מיוחד לפגוש את מכבי חיפה. אני תורם כשאני משחק, לא משנה איפה. מה שצריך אעשה. ירדן שועה? כולם אוהבים אותו ויודעים כמה הוא תורם. הוא הורגש, תמיד ננסה לעזור על המגרש. אני מרגיש טוב, אם אני טוב אני משחק ואם לא אז לא, מה שהמאמן רואה לנכון. אליפות? מתרכזים ממשחק למשחק, נתגבש ביחד”.