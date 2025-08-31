אנחנו על המפה: סיכום הניצחון הענק על צרפת

בפרק שאחרי הניצחון ההיסטורי של נבחרת ישראל על צרפת באליפות אירופה, דיברנו בפודקאסט שיחת היום עם לי נוף, רועי לוין וגיל אמיתי על כל מה שגרם לערב הזה להפוך לבלתי נשכח. ולניצחון הגדול של הנבחרת מאז 1979.

ניתחנו את השימוש הייחודי בדני אבדיה בעמדות השונות על המגרש, את הלב והמנהיגות של תומר גינת שהפך לדבק של הנבחרת, ואת עמדת הרכז שעדיין מהווה אתגר לא פשוט. בחנו את הכושר הלא יציב של קרינגטון, ודיברנו על איך ניצחון כזה יכול לשנות את המעמד והביטחון של דני אבדיה וים מדר.

וגם: איך ישראל יכולה לרכוב על המומנטום קדימה, ולקראת ההצטלבות – בדקנו את הסיכוי מול בלגיה, והאם באמת אפשר לחלום על ניצחון מול לוקה דונצ’יץ’.