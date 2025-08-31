ולאחוביץ' הכריע, יובנטוס גברה 0:1 על גנואה

יובנטוס גברה הערב (ראשון) 0:1 על גנואה במסגרת המחזור השני בסרייה א’, ושמרה על פתיחת עונה מושלמת עם שש נקודות משני משחקים.

במחצית השנייה יובנטוס מצאה את הרגע המנצח אחרי לא מעט החמצות בחצי הראשון: בדקה ה־73 כדור קרן של פיליפ קוסטיץ' הגיע לראשו של דושאן ולאחוביץ', שנגח חופשי מתוך הרחבה והעניק לאורחים יתרון.

גנואה ניסתה לחזור לעניינים ובדקה ה־89 כמעט השוותה, כשנורטון-קופי פרץ מימין והכניס כדור מסוכן לרחבה, אך תורסבי החמיץ בהטחה קדימה את הרגל המסיימת. בסיום, 0:1 קטן אך משמעותי ליובנטוס, שנשארת עם מאזן מושלם ותחושה של קבוצה שיודעת לקחת נקודות גם בערבים פחות נוצצים.

דושאן ולאחוביץ' (רויטרס)

במשחק נוסף, טורינו ופיורנטינה נפרדו ב־0:0, במשחק שבו שתי הקבוצות יצרו מצבים, אך לא הצליחו להכריע. טורינו הסתפקה בשבע בעיטות לשער מול 16 של פיורנטינה, אך שתי היריבות מצאו את המסגרת ארבע פעמים כל אחת. למרות יתרון החזקת הכדור של פיורנטינה (55%), אף אחת לא הצליחה לתרגם את ההזדמנויות לשער, וכל קבוצה הסתפקה בנקודה.