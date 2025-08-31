יום ראשון, 31.08.2025 שעה 23:34
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
60-32נאפולי1
60-32יובנטוס2
63-52קרמונזה3
60-22רומא4
30-51אינטר5
32-42לאציו6
32-32מילאן7
31-22קומו8
31-12בולוניה9
22-22אטאלנטה10
21-12פיורנטינה11
11-11אודינזה12
12-12קליארי13
12-12פיזה14
11-02גנואה15
13-12פארמה16
12-02לצ'ה17
15-12ורונה18
15-02טורינו19
05-22ססואולו20

ולאחוביץ' הכריע, יובנטוס גברה 0:1 על גנואה

החלוץ הסרבי עזר לגברת הזקנה לשמור על מאזן מושלם בליגה האיטלקית כשהבקיע את שער הניצחון בנגיחה בדקה ה-73, לאחר כדור קרן שהרים פיליפ קוסטיץ'

|
שחקני יובנטוס חוגגים (רויטרס)
שחקני יובנטוס חוגגים (רויטרס)

יובנטוס גברה הערב (ראשון) 0:1 על גנואה במסגרת המחזור השני בסרייה א’, ושמרה על פתיחת עונה מושלמת עם שש נקודות משני משחקים.

במחצית השנייה יובנטוס מצאה את הרגע המנצח אחרי לא מעט החמצות בחצי הראשון: בדקה ה־73 כדור קרן של פיליפ קוסטיץ' הגיע לראשו של דושאן ולאחוביץ', שנגח חופשי מתוך הרחבה והעניק לאורחים יתרון.

גנואה ניסתה לחזור לעניינים ובדקה ה־89 כמעט השוותה, כשנורטון-קופי פרץ מימין והכניס כדור מסוכן לרחבה, אך תורסבי החמיץ בהטחה קדימה את הרגל המסיימת. בסיום, 0:1 קטן אך משמעותי ליובנטוס, שנשארת עם מאזן מושלם ותחושה של קבוצה שיודעת לקחת נקודות גם בערבים פחות נוצצים.

דושאן ולאחוביץדושאן ולאחוביץ' (רויטרס)

במשחק נוסף, טורינו ופיורנטינה נפרדו ב־0:0, במשחק שבו שתי הקבוצות יצרו מצבים, אך לא הצליחו להכריע. טורינו הסתפקה בשבע בעיטות לשער מול 16 של פיורנטינה, אך שתי היריבות מצאו את המסגרת ארבע פעמים כל אחת. למרות יתרון החזקת הכדור של פיורנטינה (55%), אף אחת לא הצליחה לתרגם את ההזדמנויות לשער, וכל קבוצה הסתפקה בנקודה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */