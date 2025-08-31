בדרך הבטוחה: אלקראס ניצח והעפיל לרבע הגמר

שלב שמינית הגמר של אליפות ארצות הברית הפתוחה התחיל היום (ראשון), כשכמה טניסאים בכירים עלו למגרש במטרה להמשיך את דרכם בטורניר. במוקד בגברים, קרלוס אלקראס המשיך לעשות את העבודה עם 0:3 מושלם במערכות (כמו בכל שאר הסיבובים שלו עד כה בגראנד סלאם הנוכחי).

הספרדי שמדורג שני בעולם פגש את ארתור רינדרקנך הצרפתי, שהגיע להתמודדות מהמקום ה-82 בעולם. האחרון הקשה תחילה על האלוף מ-2022, אך קרלוס שנהנה מהרגע הראשון כולל נקודה גדולה בחבטה מאחורי הגב, השתחרר ולמרות מערכה אחרונה מאתגרת, הוא המשיך עד לניצחון המיוחל – 6:7, 3:6 ו-4:6.

בנשים, ג’סיקה פגולה האמריקאית שמדורגת במקום הרביעי בעולם, ניצחה 0:2 במערכות את אן לי המקומית גם כן (המדורגת במקום ה-58 בעולם), עם 1:6 ו-2:6 חלק. פגולה, שהופתעה בענק בטורניר הרולאן גארוס רק לפני חודשיים בשלב דומה עם הדחה למדורגת ה-361 בעולם – לא התבלבלה הפעם בדרך לרבע הגמר.

ג'סיקה פגולה (רויטרס)

תוצאות נוספות

גברים:

אדריאן מנארינו – יירי להצ’קה 7:6, 6:4, 2:6, 6:2