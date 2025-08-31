זוסמן: הראינו לכל אירופה שאסור לזלזל בנו

הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בכדורסל, שרשמה הערב (ראשון) את אחד הניצחונות הגדולים בתולדותיה, כשגברה כנגד כל הסיכויים 69:82 על נבחרת צרפת הגדולה ביורובאסקט. החבורה של אריאל בית הלחמי הייתה בטירוף בסיום.

יובל זוסמן אמר ל-ONE: “קודם כל כיף גדול להיות עם הקהל הזה, לשיר את התקווה זה אחד הרגעים הכי גדולים שלנו, אנחנו שרים את זה בגאווה ענקית. כל אחד צורח את הלב והנשמה שלו וזה נותן לנו המון אנרגיה, רצון וגאווה לייצג את המדינה. הראינו לכל אירופה מה אנחנו מסוגלים, אבל אסור לנו להרים את האף, אבל לאף קבוצה אסור לזלזל בנו”.

על דני אבדיה: “דני זה דני, זה הוא. ים היום השתחרר, גם תומר גינת, בר טימור נתן אחריות מדהימה ברבע האחרון והיה הגנתית מצוין, רומן סורקין. בסוף זה מאמץ קבוצתי והיה מדהים לראות את זה מהצד. זה נותן לנו אנרגיות מטורפות. אם ניצחנו את צרפת זה לא אומר שאנחנו מועמדים למדליה, אבל שאנחנו יכולים לנצח כל קבוצה בכל יום נתון. אנחנו שם”.

המקום הראשון בהישג יד: “כן, וזה אחרי פקשוש קטן מול פולין. אנחנו יודעים מה יש לנו בידיים”.

נמרוד לוי אמר: “וואו, וואו, הרגשה באמת נהדרת. כיף גדול, אין מה להגיד. כולם נתנו הכל על המגרש ואני מאוד שמח, בטח מול הקהל שלנו, זה היה אדיר. אריאל אמר לנו מהתחלה שיש משחקים מהירים וצריך להתקדם אחרי הפסד או ניצחון. עכשיו אנחנו נשמח, אבל אנחנו נתקדם מזה מהר כי יש לנו עוד יומיים בלגיה ואנחנו צריכים לנצח את המשחק הזה. האם זה הניצחון הכי גדול שלי? חושב שכן, אתם תגידו. דני? הוא אדיר. קשה לעצור אותו, גם ברמות הכי גבוהות. רק שימשיך”.