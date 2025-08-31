"קליעה קטסטרופלית, דני אבדיה פגע בנו מאוד"

נבחרת ישראל היממה הערב (ראשון) את צרפת 69:82 ביורובאסקט והתגובות בתקשורת הצרפתית להפסד המפתיע היו בהתאם. בצרפת היללו את דני אבדיה שסיים את המשחק עם 23 נקודות והתייחסו לתוצאה הכואבת מבחינת הטריקולור.

“לאחר משחק מאכזב, עם קליעה קטסטרופלית, הבלוז נפלו מול נבחרת ישראל בהנהגת דני אבדיה (23 נקודות). אחרי הניצחונות על בלגיה ועל סלובניה של לוקה דונצ'יץ', נעצרו שחקניו של פרדריק פאָטו באופן חד. אבדיה פגע בנו מאוד”.

עוד טענו בצרפת: “הנבחרת ספגה את הפסדה הראשון ביורובאסקט הזה והחמיצה הזדמנות להבטיח את הכרטיס לשלב הבא. זה היה ההפסד הראשון של המאמן החדש, שהגיע לאחר רצף של אחד־עשר ניצחונות”, נכתב ב-’RMC’.

“צרפת קשה, פגיעה קשה במומנטום”, נכתב ב’לאקיפ’, “הנבחרת הצרפתית נראתה חסרת קצב וקליעה, והיא שקעה במחצית השנייה מול לחץ ההגנה של ישראל. האם זהו שיעור לשיקום?”

ב’מארקה’ לא נותרו אדישים: “ישראל חוללה הפתעה עם ניצחון על צרפת הלא יציבה. הצרפתים חסרי היציבות נפלו (82:69) אחרי רבע אחרון נוראי. ההפתעה הגדולה של היום. ישראל של דני אבדיה שיחקה ברמה מרהיבה והייתה לוחמנית”.