יורובאסקט 25-26
 בית 1 
6205-2803טורקיה1
6213-2623סרביה2
4247-2253לטביה3
4245-2233אסטוניה4
4225-1853פורטוגל5
3243-2033צ'כיה6
 בית 2 
6247-3183גרמניה1
6234-2873פינלנד2
5244-2763ליטא3
4257-2513שבדיה4
3281-2083אנגליה5
3285-2083מונטנגרו6
 בית 3 
6188-2653יוון1
5197-2483ספרד 2
4241-1983גאורגיה3
3152-1582בוסניה4
3278-1803קפריסין5
3137-1442איטליה 6
 בית 4 
5206-2293ישראל1
5241-2643צרפת2
4277-2763סלובניה3
4159-1712פולין4
4242-2043בלגיה5
2154-1352איסלנד6

"קליעה קטסטרופלית, דני אבדיה פגע בנו מאוד"

צרפת בהלם מההפסד 82:69 לישראל ביורובאסקט והתקשורת המקומית היללה את הישראלי וקטלה את הטריקולור: "פגיעה קשה במומנטום, מאכזב, נראינו חסרי קצב"

|
דני אבדיה מסיים בדאנק (FIBA)
דני אבדיה מסיים בדאנק (FIBA)

נבחרת ישראל היממה הערב (ראשון) את צרפת 69:82 ביורובאסקט והתגובות בתקשורת הצרפתית להפסד המפתיע היו בהתאם. בצרפת היללו את דני אבדיה שסיים את המשחק עם 23 נקודות והתייחסו לתוצאה הכואבת מבחינת הטריקולור.

“לאחר משחק מאכזב, עם קליעה קטסטרופלית, הבלוז נפלו מול נבחרת ישראל בהנהגת דני אבדיה (23 נקודות). אחרי הניצחונות על בלגיה ועל סלובניה של לוקה דונצ'יץ', נעצרו שחקניו של פרדריק פאָטו באופן חד. אבדיה פגע בנו מאוד”.

עוד טענו בצרפת: “הנבחרת ספגה את הפסדה הראשון ביורובאסקט הזה והחמיצה הזדמנות להבטיח את הכרטיס לשלב הבא. זה היה ההפסד הראשון של המאמן החדש, שהגיע לאחר רצף של אחד־עשר ניצחונות”, נכתב ב-’RMC’.

“צרפת קשה, פגיעה קשה במומנטום”, נכתב ב’לאקיפ’, “הנבחרת הצרפתית נראתה חסרת קצב וקליעה, והיא שקעה במחצית השנייה מול לחץ ההגנה של ישראל. האם זהו שיעור לשיקום?”

ב’מארקה’ לא נותרו אדישים: “ישראל חוללה הפתעה עם ניצחון על צרפת הלא יציבה. הצרפתים חסרי היציבות נפלו (82:69) אחרי רבע אחרון נוראי. ההפתעה הגדולה של היום. ישראל של דני אבדיה שיחקה ברמה מרהיבה והייתה לוחמנית”.

הוספת תגובה



