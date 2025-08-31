יום ראשון, 31.08.2025 שעה 21:41
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
6205-2803טורקיה1
6213-2623סרביה2
4247-2253לטביה3
4245-2233אסטוניה4
4225-1853פורטוגל5
3243-2033צ'כיה6
 בית 2 
6247-3183גרמניה1
6234-2873פינלנד2
5244-2763ליטא3
4257-2513שבדיה4
3281-2083אנגליה5
3285-2083מונטנגרו6
 בית 3 
6188-2653יוון1
5197-2483ספרד 2
4241-1983גאורגיה3
3152-1582בוסניה4
3278-1803קפריסין5
3137-1442איטליה 6
 בית 4 
5206-2293ישראל1
5241-2643צרפת2
4277-2763סלובניה3
4159-1712פולין4
4242-2043בלגיה5
2154-1352איסלנד6

דני: "זה עם ישראל". גינת: "לא ישרקו לנו בוז"

כוכב הנבחרת היה מלא אמוציות לאחר הניצחון ההרואי 69:82 על צרפת: "באנו עם אמונה ולב, צריך להישאר צנועים". משה ברדה, שליח ONE לאליפות אירופה

|
דני אבדיה (FIBA)
דני אבדיה (FIBA)

נבחרת ישראל רשמה הערב (ראשון) סנסציה אדירה כשגברה על נבחרת צרפת החזקה 69:82 ועלתה למאזן 1:2 בשלב הבתים של היורובאסקט. כוכב הנבחרת, דני אבדיה, שהוביל את השחקנים עם 23 נקודות, אמר בסיום המשחק:

“אני אגלה לכם סוד, לא הצלחתי להירדם מהזריקה האחרונה אתמול (מול פולין). הייתי עצוב אתמול, לא הצלחתי להירדם והלכתי לישון בחמש – שש לפנות בוקר”. תומר גינת התפרץ ואמר: “אף אחד לא ישרוק בוז לנבחרת שלנו”.

דני המשיך: “באנו עייפים ונתנו את הלב והנשמה, וזו נבחרת ישראל. זו הלוחמה שלנו, אלה האחים שלנו, עשינו הכל כדי לנצח. אין לי מה להגיד, צריך להישאר צנועים, יש לנו עוד שני משחקים לעבור, צריך להישאר צנועים ועם רגליים על הקרקע. זה היה ניצחון הרואי”.

ים מדר ותומר גינת חוגגים (FIBA)ים מדר ותומר גינת חוגגים (FIBA)

על ים מדר: “אין לי מילים, הן נגמרו עוד ב-2019. הבן אדם עם חצי ברך נלחם ועובר טיפולים”. באנו באמונה בתחילת המשחק שבאים להילחם וידענו שזה יהיה קשה לאחר ששיחקנו אתמול. אני גאה בכולם”.

בסיום הראיון נשאל האם הוא יכול לסיים בחיוך והשיב: “השיניים טובות, הכל יפה”.

חברו הטוב של דני ורכז הנבחרת, ים מדר, אמר על חברו: “מה שדני עושה עבור הנבחרת זה לא יאומן. אנחנו סומכים עליו. אתמול סמכנו עליו וזה נגמר פחות טוב, אבל היום הוא היה מדהים”. 

אבדיה: באנו עם אמונה ולב, זה עם ישראל
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */