יום ראשון, 31.08.2025 שעה 21:28
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
71-83ויאריאל2
62-62ברצלונה3
62-42אתלטיק בילבאו4
64-43חטאפה5
52-43אלצ'ה6
52-33בטיס7
42-43ולנסיה8
43-42אספניול9
43-33אלאבס10
32-32ראיו וייקאנו11
35-53סביליה12
31-12אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

מעידה ראשונה: ויאריאל סיימה ב-1:1 עם סלטה ויגו

הצוללת הצהובה פתחה את העונה בצורה נפלאה, אך בדקה ה-94 איגלסיאס הפך לראשון שכובש מולה, כשהיא איבדה נקודות לראשונה. ניקולה פפה כבש ראשון

|
שחקני ויאריאל חוגגים (La Liga)
שחקני ויאריאל חוגגים (La Liga)

המחזור השלישי בליגה הספרדית נמשך גם הערב (ראשון) עם מספר משחקים מעניינים. במשחק המוקדם של היום, ויאריאל סיימה ב-1:1 דרמטי עם סלטה ויגו ושמטה נקודות לראשונה העונה.

סלטה ויגו – ויאריאל 1:1

הצוללת הצהובה הגיעה אחרי שני ניצחונות ופתיחה נהדרת עם מאזן שערים של 0:7. הצהובים המשיכו ביכולת הטובה ואחרי חצי ראשון ללא שערים, ניקולה פפה כבש את שער היתרון בדקה ה-53 לאחר דאבל-פס נהדר ששבר את הגנת המארחת.

למרות זאת, סלטה לא ויתרה. עמוק בתוספת הזמן, בורחה איגלסיאס הוותיק נגח מקרוב לרשת וקבע שוויון דרמטי, 1:1 בסיום. ויאריאל סופגת ומאבדת נקודות לראשונה, סלטה עם 1:1 שלישי ברציפות לאחר ההפסד במחזור הפתיחה.

