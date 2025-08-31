דיווח: אין עסקה, באליקווישה לא יגיע למכבי ת"א

האם מכבי תל אביב איבדה את אחד המועמדים הבכירים ביותר שהיה אמור להגיע לחזק את החלק הקדמי של ז’רקו לאזטיץ’? לפי הדיווח של הכתב סאשה טבוליירי, וויליאם באליקווישה לא יגיע לקריית שלום, וזאת אחרי שהיה מועמד בכיר מאוד להצטרף לאלופת המדינה.

העיתונאי דיווח שמכבי תל אביב וקבוצתו הנוכחית, לובן, לא הצליחו להגיע להסכם לגבי התנאים כדי להעביר את הקונגולזי לסגל של לאזטיץ’, ובעקבות כך השחקן לא יגיע ללבוש צהוב, ומכבי תל אביב תיאלץ להמשיך לחפש שחקן אחר במקומו אחרי העזיבה של ווסלי פטאצ’י, מעבר לקרווין אנדנרדה.

טוטי אנדרדה כבר נחת בישראל והוא צפוי לחזק את מכבי תל אביב אם לא יהיו הפתעות כלשהן, אך הצהובים מחפשים שחקן נוסף לחלק הקדמי. נזכיר שהחלק הקדמי של האלופה נפגע מבחינת עזיבות, כשלמעט פטאצ’י גם דור תורג’מן עזב, וזאת בנוסף כמובן לערן זהבי.