יום ראשון, 31.08.2025 שעה 20:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
43-42הפועל ת"א2
30-41מכבי חיפה3
31-21בית"ר ירושלים4
33-32בני סכנין5
33-32מ.ס אשדוד6
32-22הפועל חיפה7
37-12עירוני טבריה8
10-01הפועל פ"ת9
12-12עירוני ק"ש10
16-22מכבי בני ריינה11
00-00מכבי ת"א12
04-21מכבי נתניה13
04-22הפועל ירושלים14

דיווח: אין עסקה, באליקווישה לא יגיע למכבי ת"א

הכתב סאשה טבוליירי מדווח שהשחקן לא יגיע לאלופת המדינה, זאת אחרי שהצהובים ולובן לא הצליחו להגיע לסיכום על מנת שהוא יחזק את הסגל של לאזטיץ'

|
וויליאם באליקווישה (IMAGO)
וויליאם באליקווישה (IMAGO)

האם מכבי תל אביב איבדה את אחד המועמדים הבכירים ביותר שהיה אמור להגיע לחזק את החלק הקדמי של ז’רקו לאזטיץ’? לפי הדיווח של הכתב סאשה טבוליירי, וויליאם באליקווישה לא יגיע לקריית שלום, וזאת אחרי שהיה מועמד בכיר מאוד להצטרף לאלופת המדינה.

העיתונאי דיווח שמכבי תל אביב וקבוצתו הנוכחית, לובן, לא הצליחו להגיע להסכם לגבי התנאים כדי להעביר את הקונגולזי לסגל של לאזטיץ’, ובעקבות כך השחקן לא יגיע ללבוש צהוב, ומכבי תל אביב תיאלץ להמשיך לחפש שחקן אחר במקומו אחרי העזיבה של ווסלי פטאצ’י, מעבר לקרווין אנדנרדה.

טוטי אנדרדה כבר נחת בישראל והוא צפוי לחזק את מכבי תל אביב אם לא יהיו הפתעות כלשהן, אך הצהובים מחפשים שחקן נוסף לחלק הקדמי. נזכיר שהחלק הקדמי של האלופה נפגע מבחינת עזיבות, כשלמעט פטאצ’י גם דור תורג’מן עזב, וזאת בנוסף כמובן לערן זהבי.

/* LAST / NEXT ROUNDs */