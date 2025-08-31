ישראל במרחק ניצחון מהבטחת שמינית הגמר

נבחרת ישראל סיימה היום (ראשון) בדרמה נוספת, אך הפעם עם ניצחון מרשים והיסטורי מול צרפת במחזור השלישי של היורובאסקט, שהעלה אותה למאזן חיובי של שני ניצחונות מול הפסד בודד. כשאנחנו שני מחזורים לסיום שלב הבתים, זה הזמן לתמונת מצב לגבי מצבה של ישראל במאבק על ההעפלה לשמינית הגמר.

1) ישראל – 2 ניצחונות, הפסד אחד

2) צרפת – 2 ניצחונות, הפסד אחד

3) פולין – 2 ניצחונות, 0 הפסדים

4) סלובניה – ניצחון אחד, 2 הפסדים

5) בלגיה – ניצחון אחד, 2 הפסדים

6) איסלנד – 0 ניצחונות, 2 הפסדים

כפי שניתן לראות, הנבחרת במקום הראשון כאשר ארבע הראשונות מעפילות לשמינית הגמר, אך חשוב לציין כי לפולין משחק חסר מול איסלנד, ואם תנצח אותו היא תעלה למקום הראשון. נותרו לישראל שני משחקים מול הקבוצות שצמודות במקומות 4-5, בלגיה וסלובניה.

ים מדר ותומר גינת חוגגים (FIBA)

לאחר שגברה על צרפת, החבורה של אריאל בית הלחמי צריכה ניצחון אחד נוסף וכבר תבטיח העפלה לשמינית הגמר. בין אם הוא יגיע מול בלגיה ביום שלישי או סלובניה בחמישי, ניצחון אחד מהשניים יספיק לשמינית הגמר.

חשוב לציין כי צריך לחשוב גם על המיקום ממנו מעפילים ולא רק על עצם ההעפלה. הנבחרת מצטלבת עם בית ג’, כשהראשונה תפגוש את הרביעית מהבית המקביל, והשלישית את השנייה. בבית זה נמצאות יוון, ספרד, גאורגיה, איטליה, בוסניה וקפריסין.

בכך, אם ישראל תסיים במקום הרביעי, סביר שתפגוש את יוון החזקה ממנה תעדיף להימנע. אם תסיים במקומות 1-2 הדבר צפוי לסדר לה יריבה יותר חלשה, מה שעשוי להיות משמעותי, ולכן ניצחון בשני המשחקים שנותרו ייתן דחיפה גדולה להזדמנות להמשיך את הקמפיין גם מעבר לשמינית הגמר.