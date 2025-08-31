יום ראשון, 31.08.2025 שעה 21:41
שגיב רק במקום ה-33 בתחרות מסבב אליפות העולם

הטריאתלט האולימפי הבכיר בישראל אכזב בתחרות, לאחר שפתח בצורה לא טובה בספרינט והתקשה להדביק את הפער: "מאוכזב מאוד, ציפיתי להמשיך בקו התקדמות"

שחר שגיב (באדיבות מכבי תל אביב)
שחר שגיב (באדיבות מכבי תל אביב)

אחרי הישגים מרשימים בשלוש התחרויות האחרונות בהן השתתף, היום (ראשון) לא הצליח שחר שגיב, הטריאתלט האולימפי הבכיר של ישראל ממכבי תל אביב, לחזור על היכולת הטובה. הוא סיים במקום ה-33 מבין 55 מתחרים בתחרות מסבב אליפות העולם.

שגיב פתח את תחרות הספרינט שכללה 750 מטרים שחייה בצורה לא טובה, כשיצא מהמים בדבוקה השלישית יחד עם מדליסט הכסף האולימפי היידן ווילד מניו זילנד שסיים במקום ה-11 בתחרות.

בהמשך התקשה שגיב להדביק את הפערים בריצה ל-20 קילומטרים ובאופניים במרחק ל-5 קילומטרים.

שחר שגיב סיכם: “אני מאוכזב מאוד מההופעה שלי היום. אחרי ההצלחות שחוויתי בחודשים האחרונים, ציפיתי להמשיך בקו התקדמות, אך הדברים לא הסתדרו לי. ממה שהיה היום אני לומד הרבה מאוד להמשך. אני מקווה לתקן את הטעויות באליפות העולם שתהיה באוסטרליה באוקטובר”.

איתמר לבנון ממכבי תל אביב סיים את התחרות במקום ה-49. 

