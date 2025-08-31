ילדים א’: דרבים בחיפה ובשרון במחזור הגביע

ההתאחדות לכדורגל קיימה היום (ראשון) את הגרלת משחקי גביע המדינה בשנתוני החטיבה הצעירה. המועד המרכזי של המשחקים הוא בסופ"ש של ה-20 בספטמבר, אם כי לא מעט משחקים צפויים להיערך במועדים אחרים לפני ואחרי מועד זה, בהתאם לזמינות המגרשים ולתיאום בין הקבוצות. לא מעט קבוצות עלו אוטומטית לשלב הבא, כך שמי שמופיעות ברשימה שבכתבה זו הן הקבוצות שהוגרלו למשחקים.

מחזיקת גביע שנתון 2012, מכבי חיפה “קצף”, עלתה אוטומטית לשלב הבא. עם זאת, העיר תארח שורה של משחקי גביע בשנתון ילדים א’, בהם משחק דרבי בין צופי חיפה למ.כ כרמל חיפה. באזור השרון ייערך דרבי יישובי בין מכבי צורן לקבוצת המשנה של מ.ס קדימה צורן.

להלן תוצאות ההגרלה

בית"ר פרדס חנה - מכבי ב"ש צפון "צו פיוס"

מ.ס רובי שפירא חיפה - מכבי קרית גת

מ.כ מרום הגליל - מכבי ברקאי

עוצמה באר שבע - מ.ס. עמק חפר

הפועל ר"ג דרום - מכבי אחווה פרדיס

הפועל חוף הכרמל / מ"מ - הפועל מחנה יהודה צפון

מ.כ. נוה יוסף 2 - בית"ר טוברוק

הפועל ניר רמה"ש צפון - מ.כ. כבביר

בית"ר כפר סבא - מ.ס. אשדוד

מ.כ. בני רעננה - עירוני מודיעין

הפועל רמת ישראל "צו פיוס" - מכבי סקציה מעלות תרשיחא 2

מ.ס.קרית ים 2 - איחוד הפועל ביר אל מכסור

הפועל עכו - מ.כ. מתנ"ס אופקים "צו פיוס"

מכבי פ"ת צפון - מ.כ. מכבי ע. אשדוד

הפועל ירושלים מזרח - מ.ס. שיכון המזרח

הפועל טירת כרמל - מכבי גבעת שמואל

הפועל מחנה יהודה - עירוני הרצליה

בני יהוד - הפועל כפ"ס מערב

מ.ס.דימונה - מ.ס. שפרעם

מ.כ. צופי חיפה - מ.כ. כרמל חיפה

מ.ס חבל מודיעין 2 - מ.כ. מיתר

מכבי אשקלון צפון - הפועל ראשל"צ מרכז

הפועל ירושלים מערב - הפ' מ.ס חבל מודיעין

הפועל בני אשדוד "צו פיוס" - בני סכנין

הפועל הרצליה - הפועל ב"ש

הפועל חבל אילות - מ.כ. חולון ירמיהו

עירוני אשקלון "צו פיוס" - הפועל עליה כפ״ס

מ.כ. גליל גולן - הפועל עפולה

מכבי ת"א דרום - מ.ס. קרית טבעון

מ.ס. חיפה רובי שפירא - הפועל הרצליה

הפועל א.א. פאחם - מכבי ע.ק. אתא

עירוני ראש העין - מכבי צור שלום ק. ביאליק 2

מכבי חיפה גולדשנפלד - מ.ס. איחוד דרום השרון

הפועל חדרה - מכבי באר יעקב עמית 1

מ.כ. נהלל יזרעאל - הפועל לב השרון 2

הפועל רעננה 2 - בית"ר נורדיה ירושלים

מכבי עמק חפר - עירוני נשר

אהלי טמרה - שיכון ותיקים רמת גן

מכבי שוהם 2 "צו פיוס" - מ.כ. גני תקווה

הפועל עירוני כרמיאל 2 - מ.באר שבע

הפועל אורנית - מ.כ. מכבי אשקלון

גדנע ת"א - הפועל פרדסייה

מ.ס שיכון המזרח 2 - הפועל ר'ג צפון

מ.ס. רמלה - מ.כ. נוה יוסף

מ.ס. קדימה צורן 2 - מכבי צורן

הפועל הוד השרון - מ.ס בני יפו אורתודוכסים

מכבי אחי נצרת - הפ' עירוני גדרה

מ.כ. ערד - הכח מכבי עמידר ר"ג דרום

מכבי באר יעקב עמית 2 - מכבי צור שלום ק. ביאליק

הפועל תל אביב צפון - מכבי עירוני בת ים דרום

מכבי יפו - מכבי עמישב פתח תקוה

מכבי עתלית - מכבי עירוני בת ים 3

מכבי כפר סבא - אתלטיקו שפרעם

מ.כ. קרית חיים - מכבי יבנה

בני אילת - בני יהודה ת"א

הפועל ראשון לציון מערב - מ.ס. קדימה צורן

מכבי פ"ת דרום - שמשון תל אביב דרום

הפועל ניר רמה"ש דרום - מ.כ. כרמל חיפה 2

עירוני מודיעין 2 - הפועל כפר שלם "צו פיוס"

הפועל חיפה 1 - מכבי סקציה מעלות תרשיחא "צו פיוס"

מ.כ. מזכרת בתיה - עירוני קרית שמונה

מ.כ. גני תקווה - מ.כ. שדרות

מכבי עמק חפר אברהם - מכבי עירוני קרית אתא 2

מ.כ. שפרעם - מכבי השקמה חן דרום

הפועל גליל עליון - הפועל בית שאן מסילות ארז

צפרירים חולון - מכבי רחובות

הפועל רעננה - הפועל כפר סבא

הפועל לב השרון - מכבי נתניה