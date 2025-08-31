יום ראשון, 31.08.2025 שעה 19:29
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
43-42הפועל ת"א2
30-41מכבי חיפה3
31-21בית"ר ירושלים4
33-32בני סכנין5
33-32מ.ס אשדוד6
32-22הפועל חיפה7
37-12עירוני טבריה8
10-01הפועל פ"ת9
12-12עירוני ק"ש10
16-22מכבי בני ריינה11
00-00מכבי ת"א12
04-21מכבי נתניה13
04-22הפועל ירושלים14

"מוחמד אבו פאני הצהיר שימשיך בפרנצווארוש"

תפנית בעלילה? על פי התקשורת ההונגרית, הקשר הצהיר בפני אוהדי אלופת הונגריה כי הוא מתכוון להמשיך בקבוצה, שתשחררו רק אם תקבל הצעה מפתה במיוחד

|
מוחמד אבו פאני (IMAGO)
מוחמד אבו פאני (IMAGO)

טוויסט בעלילה? כשעתידו עדיין לא ברור ולמרות שהוא לא בתוכניות של המאמן רובי קין, אבו פאני הצהיר כי הוא יישאר בפרנצווארוש, כך על פי דיווח באתר ההונגרי “m4sport”.

על פי הדיווח, ההצהרה הגיעה באירוע מסורתי של המועדון למען הקהילה לרגל יום המשפחה ההונגרי, שם אמר בפני האוהדים כי בכוונתו להישאר במועדון. גם מקורות נוספים בהונגריה אישרו את הדברים, וציינו כי בשלב זה לא צפויה עזיבה, אלא אם תתקבל הצעה מפתה במיוחד עד סיום מועד ההעברות (3 בספטמבר בהונגריה).

מכבי חיפה מתכוונת לעשות את כל המאמצים על מנת להחזיר את הקשר לכרמל עד לסיום חלון ההעברות, אך כפי שזה נראה כרגע, הדבר רחוק. 

הקשר בן ה-26 הצטרף לפרנצווארוש בקיץ 2023 ממכבי חיפה, וכבר בעונתו הראשונה זכה עם הקבוצה באליפות, כשגם בעונה החולפת המשיך לתרום – עם 2 שערים ו-5 בישולים ב-27 הופעות ליגה. בעונת 2022/23, הראשונה שלו בקבוצה, רשם 4 שערים ו-11 בישולים בליגה.

כרגע, אבו פאני טרם שותף העונה במשחקים הרשמיים, ככל הנראה בשל פציעה שספג במשחק הכנה מול קרלסוהה הגרמנית ב-15 ביולי. לפי דיווחים מקומיים בהונגריה, הקשר חזר לאחרונה להתאמן באופן אישי, אך טרם חזר לאימונים עם כדור.

