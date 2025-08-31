ניקולאסקו, דוידה ומדמון בהרכב מכבי תל אביב

אחרי שבשבוע שעבר משחקה נגד הפועל פ”ת נדחה בעקבות מסע המשחקים בזירה האירופית, מכבי תל אביב תפתח הערב (ראשון, 20:00) את עונת 2025/26 בליגת העל, כשהיא תארח באצטדיון בלומפילד את מכבי נתניה במסגרת המחזור השני, בתקווה לפתוח עונה ברגל ימין עם שלוש נקודות.

הרכב מכבי ת”א: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, רז שלמה, מוחמד עלי קמארה, רוי רביבו, דור פרץ, עידו שחר, איסוף סיסוקו, אושר דוידה, יון ניקולאסקו ואלעד מדמון.

הרכב מכבי נתניה: עומר ניראון, הריברטו טבארש, כארם ג'אבר, סאבא חוודגיאני, איתי בן שבת, רותם קלר, יובל שדה, עמרי שמיר, מקסים פלקושצ'נקו, עוז בילו ו-ווילסון האריס.

הצהובים מגיעים להתמודדות אחרי קמפיין מוקדמות אירופי די מוצלח מבחינתם, שנחתם ביום חמישי האחרון עם הפסד 1:0 לדינמו קייב, שהספיק לבחורים של לז’רקו לאזטיץ’ להעפיל לשלב הליגה בליגה האירופית עם 2:3 בסיכום שני המשחקים.

בצד השני של המתרס נמצאים היהלומים, שפתחו את העונה עם המשחק הכי חם מבחינתם, כשאירחו במחזור הפתיחה את הפועל ב”ש ואף עלו ליתרון כפול מוקדם מצמד של עוז בילו, אך לא השכילו לשמור על היתרון וספגו 4:2 בתום 90 הדקות. כעת הם מחפשים להפתיע את אלופת המדינה ולהשיג נקודות ראשונות בליגה.

בכל הנוגע למאזן בין הקבוצות, לאלופה ישנו יתרון ברור ומובהק. בשמונת המפגשים האחרונים ביניהן, הייתה זו מכבי ת”א שיצאה עם ידה על העליונה בשבעה מקרים, לצד תוצאת תיקו בודדת. גם הפרש השערים ניכר, כאשר בחמשת המשחקים האחרונים ביניהן מכבי ת”א כבשה לא פחות מ-21 שערים וספגה רק 5.