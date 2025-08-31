ילדים ב': מחזיקת הגביע הוגרלה מול בית דגן

ההתאחדות לכדורגל קיימה לפני זמן קצר (ראשון) את הגרלת משחקי גביע המדינה בשנתוני החטיבה הצעירה. המועד המרכזי של המשחקים הוא בסופ"ש של ה-20 לספטמבר, אם כי לא מעט משחקים צפויים להיערך במועדים אחרים לפני ואחרי מועד זה, בהתאם לזמינות המגרשים ולתיאום בין הקבוצות. לא מעט קבוצות עלו אוטומטית לשלב הבא, כך שמי שמופיעות ברשימה שבכתבה זו, הן הקבוצות שהוגרלו למשחקים.

מחזיקת גביע שנתון 2013, מכבי ת"א דרום, תחל את דרכה במפעל במשחק ביתי מול עירוני בית דגן. המשחק הפיקנטי של אזור הצפון ייערך בחיפה, שם ייפגשו שתי הקבוצות של מ.כ נווה יוסף למשחק דרבי פנימי.

ההגרלה המלאה

מ.כ הפועל גלבוע - הפ' בית שאן מסילות

מכבי רחובות - מכבי סקציה מעלות תרשיחא

מכבי עתלית - מ.כ. גליל גולן

מ.כ. מכבי נהריה - מכבי ע. כפר יונה

בית"ר מעלה אדומים - שמשון ת"א מרכז

מכבי כפר יונה 2 - מ.כ.עירוני אור יהודה

מכבי ברקאי 2 - מכבי עירוני בת ים צפון

מכבי שוהם - מ.ס. שפרעם

מ.ס. אשדוד - מ.ס עמק חפר 2

מ.ס. עמק חפר - א.ס נורדיה ירושלים

מ.ס. חיפה רובי שפירא 1 - מ.ס. ב''ש 3

מכבי אשקלון צפון "צו פיוס" - בית"ר טוברוק

עירוני ראש העין - עירוני נשר

מ.ס. הפועל לוד 2- הפועל ברנר

הפועל כפר שלם "צו פיוס" - הפ' מ.ס חבל מודיעין

מ. נהלל יזרעאל 2 - א.ס.רמת אליהו

מכבי ב"ש 2 - מ.כ. מכבי אשקלון

בני סכנין - מכבי חיפה אפרים

מ.כ. שדרות - מכבי קרית גת 3

הפועל עירוני כרמיאל 2 - מכבי גבעת שמואל דרום

מכבי צורן - עירוני אשקלון

מ.ס. רמלה - הפועל ראשל"צ

הפועל מחנה יהודה - מכבי אחי איכסל

מ.ס.מועדון שיכון המזרח - עירוני בית שמש

עירוני מודיעין - גדנע ת"א הארבעה

מכבי נווה שאנן אלדד "צו פיוס" - מכבי צעירי קלנסואה

הפועל לב השרון 2 - מכבי יפו קביליו

עירוני אשדוד "צו פיוס" - מ.כ. מיתר

מכבי ברקאי - מכבי יבנה

מ.כ. צעירי טירה - מ.ס דימונה כחול

הפועל רעננה - הפ' ע. בקה אל גרבייה

הפועל ב"ש לבן - מכבי הרצליה

מכבי כפר סבא מערב - הפ' ירושלים

הפועל עכו 1 - הפועל מרחבים

בית"ר נהריה 2 - הפועל חיפה 1

מכבי חיפה "שמואל" - מכבי הרצליה צפון

בית"ר נהריה - מ.ס. קרית ים

הפועל בארי אשכול - א.ס. רמת אליהו מערב

הפועל חוף הכרמל 3 - מ.כ. שפרעם

מ.כ מיתר 2 - מכבי עמק חפר

הפועל רעננה רחמים - מכבי צור שלום ק. ביאליק

הפועל חדרה - עוצמה באר שבע "שמעיה"

בית"ר חיפה - מ.כ. הפועל גלבוע

הפועל אום אל פאחם - הפועל עליה כפ״ס

הפועל בני פקיעין - מכבי השקמה חן צפון

הפועל עמק הירדן - הפועל עירוני כרמיאל

הפועל כפ"ס אור - מ.כ מרום הגליל

בית"ר תל אביב חולון - הפ' ניר רמת השרון דרום

הפועל בני ג'סר א זרקא - מכבי נתניה

הפועל ת"א דרום - הפועל עכו 2

מכבי קרית גת 2 - בני יהודה ת'א

מ.ס. חבל מודיעין - הפועל יוקנעם ארז

מכבי בני ריינה - צפרירים חולון

עירוני קרית שמונה - מ.כ.כרמל חיפה

הפועל לוד בני רגב - מכבי כפר סבא

בני אילת - הפועל הוד השרון

מכבי יהוד מונוסון - הפועל ר"ג צפון

מכבי שוהם 2 - מכבי עמק חפר אברהם

מ.ס שיכון המזרח 2 - בית"ר ירושלים

הפועל הוד השרון 2 - הפועל אורנית

מ.כ. אלנהדה נצרת - מכבי יבנה 2

מ.ס. ב"ש 2 "צו פיוס" - הפ' נוף הגליל

הפועל ניר רמה"ש צפון - מכבי רחובות דרום

מכבי קרית אתא 2 - איחוד הפועל ביר אל מכסור

מכבי באר שבע 3 "צו פיוס" - הפועל עירוני עראבה

מכבי ב"ש "צו פיוס" - מכבי אחי נצרת

מ.כ. נוה יוסף 2 - מ.כ. נוה יוסף 1

מכבי ת"א דרום - עירוני בית דגן

הפועל ר"ג דרום - מ.כ. מזכרת בתיה

הפועל רמות מנשה מגידו - מכבי באר יעקב עמית 2

הפועל בני יהוד - הפועל כפ"ס מערב

מרכז קהילתי גולן קצרין - מ.ס. קדימה צורן 2

מכבי עוספיא - מכבי השקמה חן דרום

בית"ר כ"ס - הפועל חוף הכרמל / מ"מ 2

מ.כ. גני תקווה - מכבי גבעת שמואל צפון

מכבי בת ים דרום - מ.ס. חיפה רובי שפירא

סקציה נס ציונה - מ.כ. מעיליא

עירוני אשקלון 2 - הפועל רמת ישי

הפועל אלאתיחאד נצרת - בית"ר טוברוק 2

הפועל הרצליה - הפועל טירת כרמל

הפועל פ"ת - הפועל פרדסייה

הכח מכבי עמידר ר"ג דרום - א.ס. חולון

מ.ס בני יפו אורתודוכסים - איחוד בני בקה 2

מ.כ. הפועל בני אשדוד - מ.ס דימונה צחי מגרש

הפועל מחנה יהודה צפון - הפועל מטה אשר

מכבי באר יעקב עמית 1 "צו פיוס" - בית"ר עירוני קרית גת

הפועל ראשל"צ מערב - הפועל עפולה "צו פיוס"

הפועל לב השרון - הפועל עמק הירדן 3

מכבי צור שלום ביאליק 2 - מכבי פ"ת צפון

מ.ס כפר יאסיף 3 - מ.ס. באר שבע "צו פיוס"

מ.כ. אור יהודה 1 - מ.כ. כרמל חיפה

בית"ר פרדס חנה - מכבי ת"א צפון

מ.ס. קדימה צורן - מ.כדורגל שדרות דרום

מ.כ. נהלל יזרעאל - הפועל רמת ישראל צפון

בית"ר א.א. פאחם - איחוד צעירי איכסל סמיר

הפועל קרית אונו - מ.כ קרית חיים