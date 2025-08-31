יום ראשון, 31.08.2025 שעה 19:29
 בית 1 
6205-2803טורקיה1
6213-2623סרביה2
4247-2253לטביה3
4245-2233אסטוניה4
4225-1853פורטוגל5
3243-2033צ'כיה6
 בית 2 
6247-3183גרמניה1
6234-2873פינלנד2
5244-2763ליטא3
4257-2513שבדיה4
3281-2083אנגליה5
3285-2083מונטנגרו6
 בית 3 
6188-2653יוון1
4241-1983גאורגיה2
3150-1572ספרד 3
3152-1582בוסניה4
3137-1442איטליה 5
2187-1332קפריסין6
 בית 4 
4277-2763סלובניה1
4159-1952צרפת2
4242-2043בלגיה3
4159-1712פולין4
3137-1472ישראל5
2154-1352איסלנד6

שוב, גם נגד צרפת: בוז בעת ההמנון הישראלי

כמו מול פולין, עוד רגע מכוער בו הקהל לא כיבד את "התקווה" בטרם המשחק של נבחרת ישראל. הונף גם דגל פלסטין. משה ברדה, שליח ONE לאליפות אירופה

|
דגל פלסטין ביציע (משה ברדה)
דגל פלסטין ביציע (משה ברדה)

נבחרת ישראל הייתה קרובה אתמול (שבת) לניצחון על פולין במסגרת המחזור השני של שלב הבתים ביורובאסקט, לאחר משחק קשה מאוד ובאווירה לא פשוטה בעקבות עוינות פולנית. לבסוף זה נגמר בהפסד, אך הפתיחה תפסה המון מתשומת הלב. זה התחיל עם בוז צורם להמנון המדינה “התקווה”, והמשיך עם עוינות גם במהלך ההתמודדות.

החבורה של אריאל בית הלחמי עלתה הערב למשחקה השלישי בטורניר נגד צרפת החזקה, כשהטורניר שנערך בפולין מביא איתו קהל פולני גם אם הנבחרת שלהם לא משחקת – כאשר שוב גם הפעם נגד הצרפתים, נשמעו שריקות בוז בעת השמעת ההמנון הישראלי.

ולא רק בוז וביזוי ההמנון, אלא גם דגל פלסטין הונף מול השחקנים הישראלים, שבחרו לא לשתוק אמש לאור המקרה נגד פולין וסיפרו על כך שהסיטואציה הקשה הביאה להם מוטיבציה.

ברמה המקצועית, בתוך כאמור אווירה לא פשוטה ועוינת נגד ישראל, לבחורים בכחול-לבן אחרי צרפת יישארו עוד שני משחקים במסגרת בית ד’. היריבה הבאה תהיה נבחרת בלגיה ואחריה בית הלחמי וחניכיו ייפגשו את סלובניה של לוקה דונצ’יץ’, שהשיגה רק היום את ניצחון הבכורה שלה בתחרות.

