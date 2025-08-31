שוב, גם נגד צרפת: בוז בעת ההמנון הישראלי

נבחרת ישראל הייתה קרובה אתמול (שבת) לניצחון על פולין במסגרת המחזור השני של שלב הבתים ביורובאסקט, לאחר משחק קשה מאוד ובאווירה לא פשוטה בעקבות עוינות פולנית. לבסוף זה נגמר בהפסד, אך הפתיחה תפסה המון מתשומת הלב. זה התחיל עם בוז צורם להמנון המדינה “התקווה”, והמשיך עם עוינות גם במהלך ההתמודדות.

החבורה של אריאל בית הלחמי עלתה הערב למשחקה השלישי בטורניר נגד צרפת החזקה, כשהטורניר שנערך בפולין מביא איתו קהל פולני גם אם הנבחרת שלהם לא משחקת – כאשר שוב גם הפעם נגד הצרפתים, נשמעו שריקות בוז בעת השמעת ההמנון הישראלי.

ולא רק בוז וביזוי ההמנון, אלא גם דגל פלסטין הונף מול השחקנים הישראלים, שבחרו לא לשתוק אמש לאור המקרה נגד פולין וסיפרו על כך שהסיטואציה הקשה הביאה להם מוטיבציה.

ברמה המקצועית, בתוך כאמור אווירה לא פשוטה ועוינת נגד ישראל, לבחורים בכחול-לבן אחרי צרפת יישארו עוד שני משחקים במסגרת בית ד’. היריבה הבאה תהיה נבחרת בלגיה ואחריה בית הלחמי וחניכיו ייפגשו את סלובניה של לוקה דונצ’יץ’, שהשיגה רק היום את ניצחון הבכורה שלה בתחרות.