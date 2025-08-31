יום ראשון, 31.08.2025 שעה 21:42
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
71-83ויאריאל2
62-62ברצלונה3
62-42אתלטיק בילבאו4
64-43חטאפה5
52-43אלצ'ה6
52-33בטיס7
42-43ולנסיה8
43-42אספניול9
43-33אלאבס10
32-32ראיו וייקאנו11
35-53סביליה12
31-12אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

דה יונג וקונדה בהרכב ברצלונה, פרמין על הספסל

22:30 שידור חי בערוץ ONE: ההולנדי והצרפתי חזרו ל-11 למשחק מול ראיו, הקשר שמבוקש באנגליה לא יפתח. גם כריסטנסן ואולמו יתחילו, פראן טורס בחוד

|
פרנקי דה יונג (רויטרס)
פרנקי דה יונג (רויטרס)

רגע לפני פגרת הנבחרות, ברצלונה תעלה הערב (ראשון ב-22:30, שידור חי בערוץ ONE) למפגש חוץ מול ראייו וייקאנו במסגרת המחזור השלישי של הליגה הספרדית. אחרי שני ניצחונות וכשהיא במאזן מושלם, החבורה של האנזי פליק עומדת בעוד מבחן רחוק מהבית ותקווה לאסוף שלוש נקודות נוספות וחשובות.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז’ול קונדה, אנדראס כריסטנסן, אריק גארסיה, אלחנדרו באלדה, פדרי, פרנקי דה יונג, דני אולמו, לאמין ימאל, ראפיניה ופראן טורס.

החבורה ממדריד מגיעה למשחק לאחר שניצחה במחזור הפתיחה את ג’ירונה והפסידה במחזור שלאחר מכן 1:0 לאתלטיק בילבאו בסן מאמס. במסגרת האירופית, החבורה של איניגו פרס העפילה בקלות לקונפרנס ליג עם 0:5 על נימן גרונדו בסך שני המשחקים בשלב הפלייאוף.

בשלושת המשחקים האחרונים בין הקבוצות, האלופה ניצחה, אך בכל חמשת המפגשים שקדמו לשלושת הניצחונות, הקטלונים לא יצאו עם ידם על העליונה אפילו בהתמודדות אחת כשראיו מצידה, ניצחה בשלושה מן המפגשים הללו ואילו שני מפגשים אחרים הסתיימו ללא הכרעה.

/* LAST / NEXT ROUNDs */