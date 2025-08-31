דה יונג וקונדה בהרכב ברצלונה, פרמין על הספסל

רגע לפני פגרת הנבחרות, ברצלונה תעלה הערב (ראשון ב-22:30, שידור חי בערוץ ONE) למפגש חוץ מול ראייו וייקאנו במסגרת המחזור השלישי של הליגה הספרדית. אחרי שני ניצחונות וכשהיא במאזן מושלם, החבורה של האנזי פליק עומדת בעוד מבחן רחוק מהבית ותקווה לאסוף שלוש נקודות נוספות וחשובות.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז’ול קונדה, אנדראס כריסטנסן, אריק גארסיה, אלחנדרו באלדה, פדרי, פרנקי דה יונג, דני אולמו, לאמין ימאל, ראפיניה ופראן טורס.

החבורה ממדריד מגיעה למשחק לאחר שניצחה במחזור הפתיחה את ג’ירונה והפסידה במחזור שלאחר מכן 1:0 לאתלטיק בילבאו בסן מאמס. במסגרת האירופית, החבורה של איניגו פרס העפילה בקלות לקונפרנס ליג עם 0:5 על נימן גרונדו בסך שני המשחקים בשלב הפלייאוף.

בשלושת המשחקים האחרונים בין הקבוצות, האלופה ניצחה, אך בכל חמשת המפגשים שקדמו לשלושת הניצחונות, הקטלונים לא יצאו עם ידם על העליונה אפילו בהתמודדות אחת כשראיו מצידה, ניצחה בשלושה מן המפגשים הללו ואילו שני מפגשים אחרים הסתיימו ללא הכרעה.