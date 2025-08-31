טריפל דאבל לדונצ'יץ', ניצחון ראשון לסלובניה

המחזור השלישי בשלב הבתים של היורובאסקט המשיך היום (ראשון), כשבמוקד סלובניה של לוקה דונצ’יץ’ אחרי שני הפסדים מאכזבים – הצליחה להשיג ניצחון ראשון בטורניר עם 69:86 על נבחרת בלגיה. בנוסף, יוון המשיכה ביכולת הטובה שלה עם 53:94 מפלצתי על גאורגיה בבית ג’.

סלובניה – בלגיה 86:69

הסלובנים והבלגים כזכור נמצאים עם ישראל בבית ד’. דונצ’יץ’ וחבריו ספגו כאמור 105:95 מפולין במחזור הפתיחה ונכנעו 103:95 גם לצרפת. הפעם, הם יצאו עם ידם על העליונה בזכות השלמת העבודה בכל רבע ורבע.

לוקה כמובן שוב בלט מעל כולם עם 26 נקודות, 11 אסיסטיים ו-10 ריבאונדים – טריפל דאבל ראשון עבורו באליפות אירופה. מנגד אצל החבורה של דריו ג'רג'ה, 15 נקודות של אנדי ואן וליט לא הספיקו באמת בשביל להפריע לסלובניה. אגב, הטריפל דאבל של דונצ’יץ’ הוא החמישי בלבד בהיסטוריית הטורניר.

גאורגיה – יוון 94:53

היוונים פתחו את התחרות עם 66:75 על איטליה והביסו בקלות את נבחרת קפריסין במשחק השני. מול הגאורגים, נראה כי זה אפילו היה קל יותר לואסיליס ספאנוליס וחניכיו. הרבע הראשון נגמר בהפרש דו ספרתי לטובת המנצחת, פער שרק גדל ככל שהדקות נקפו. יאניס אדטוקומבו להט עם 27 נקודות, כשגם קונסטנטינוס מיטוגלו הצטיין (17 נקודות).