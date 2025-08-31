יום ראשון, 31.08.2025 שעה 17:07
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
6205-2803טורקיה1
6213-2623סרביה2
4247-2253לטביה3
4245-2233אסטוניה4
4225-1853פורטוגל5
3243-2033צ'כיה6
 בית 2 
6247-3183גרמניה1
6234-2873פינלנד2
5244-2763ליטא3
4257-2513שבדיה4
3281-2083אנגליה5
3285-2083מונטנגרו6
 בית 3 
4135-1712יוון1
3147-1452גאורגיה2
3150-1572ספרד 3
3137-1442איטליה 4
3152-1582בוסניה5
2187-1332קפריסין6
 בית 4 
4159-1952צרפת1
4159-1712פולין2
3137-1472ישראל3
3156-1352בלגיה4
2208-1902סלובניה5
2154-1352איסלנד6

טריפל דאבל לדונצ'יץ', ניצחון ראשון לסלובניה

הכוכב הגיע לראשונה בטורניר לנתון המצוין (26 נק', 11 אס' ו-10 ריב'), נבחרתו רשמה 69:86 על בלגיה. יוון המשיכה בשלה והביסה 53:94 את גאורגיה

|
לוקה דונצ'יץ' (IMAGO)
לוקה דונצ'יץ' (IMAGO)

המחזור השלישי בשלב הבתים של היורובאסקט המשיך היום (ראשון), כשבמוקד סלובניה של לוקה דונצ’יץ’ אחרי שני הפסדים מאכזבים – הצליחה להשיג ניצחון ראשון בטורניר עם 69:86 על נבחרת בלגיה. בנוסף, יוון המשיכה ביכולת הטובה שלה עם 53:94 מפלצתי על גאורגיה בבית ג’.

סלובניה – בלגיה 86:69

הסלובנים והבלגים כזכור נמצאים עם ישראל בבית ד’. דונצ’יץ’ וחבריו ספגו כאמור 105:95 מפולין במחזור הפתיחה ונכנעו 103:95 גם לצרפת. הפעם, הם יצאו עם ידם על העליונה בזכות השלמת העבודה בכל רבע ורבע.

לוקה כמובן שוב בלט מעל כולם עם 26 נקודות, 11 אסיסטיים ו-10 ריבאונדים – טריפל דאבל ראשון עבורו באליפות אירופה. מנגד אצל החבורה של דריו ג'רג'ה, 15 נקודות של אנדי ואן וליט לא הספיקו באמת בשביל להפריע לסלובניה. אגב, הטריפל דאבל של דונצ’יץ’ הוא החמישי בלבד בהיסטוריית הטורניר.

גאורגיה – יוון 94:53

היוונים פתחו את התחרות עם 66:75 על איטליה והביסו בקלות את נבחרת קפריסין במשחק השני. מול הגאורגים, נראה כי זה אפילו היה קל יותר לואסיליס ספאנוליס וחניכיו. הרבע הראשון נגמר בהפרש דו ספרתי לטובת המנצחת, פער שרק גדל ככל שהדקות נקפו. יאניס אדטוקומבו להט עם 27 נקודות, כשגם קונסטנטינוס מיטוגלו הצטיין (17 נקודות).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */