אז כמה שווה הפרארי החדשה של ארלינג הולאנד?

רגע לפני משחק ההפסד מול טוטנהאם במחזור שהתקיים לפני שבוע, החלוץ הנורווגי, ארלינג הולאנד, הגיע לאימון מנצ’סטר סיטי עם רכב חדש שמסובב ראשים גם בעולם הכדורגל וגם בקרב חובבי הרכב. הולאנד, שמרוויח שכר שבועי מרשים של כחצי מיליון ליש"ט, בחר להופיע לראשונה עם פרארי 12Cilindri כחולה־כסופה, דגם שנחשב לאחת המכוניות המרשימות ביותר שיצאו ממרנלו בשנים האחרונות.

הפרארי החדשה נחשבת ל"הביטוי הטהור ביותר של רוחה של פרארי" לפי הצהרות היצרנית, ולא בכדי. מחיר הבסיס שלה עומד על 350 אלף ליש"ט, כאשר מדובר בגרסה הקופה של הדגם. המכונית נחשפה במיאמי ב־3 במאי 2024, במקביל לציון 70 שנה לנוכחותה של פרארי בשוק האמריקאי, וזכתה בפרס העיצוב התעשייתי היוקרתי Compasso d’Oro בשנת 2025 (ההערכות מדברות על ייצור של כ-2,000 יחידות בשנה).

מתחת למכסה המנוע פועם מנוע V12 עצום בנפח 6.5 ליטר, יחידת כוח אטמוספרית (ללא מגדשי טורבו) שמסוגלת להגיע לקו אדום מרשים של 9,500 סל"ד. המנוע מפיק כ-819 עד 830 כוחות סוס, ומחובר לתיבת הילוכים כפולת מצמד עם שמונה מהירויות. כל הכוח הזה עובר לגלגלים האחוריים, כשמערכת היגוי ל־4 גלגלים תורמת ליציבות ולשליטה גם במהירויות גבוהות.

מבחינת ביצועים, מדובר במכונית שמספקת נתונים המתקרבים למכוניות מסלול. היא מאיצה מ-0 ל־100 קמ"ש בתוך כ-2.9 שניות בלבד, וממשיכה ל־200 קמ"ש בכ-7.9 שניות. המהירות המרבית עומדת על כ־340 קמ"ש, נתון שהופך אותה לאחת המכוניות המהירות ביותר כיום בכבישים הציבוריים (זו אמנם לא בוגאטי שמאיצה מ-0 ל-100 ב-2.5 שניות ומגיעה למהירות שיא של יותר מ-400 קמ”ש, אבל עדיין מרשים).

Ferrari 12Cilindri (מתוך האתר הרשמי)

גם במשקל פרארי הקפידה על דיוק: המשקל עומד על כ־1,560 ק"ג בלבד, הודות לשימוש נרחב בשלדה מאלומיניום. לצד זאת, העיצוב האווירודינמי כולל אלמנטים אקטיביים כמו ספוילרים מתכווננים, המבטיחים יציבות ומקסימום כוח הצמדה במהירויות השיא של הרכב.

האבזור בתא הנוסעים אינו נופל ברמתו. סביבת הנהג משלבת לוח מחוונים דיגיטלי רחב, מסך נוסף לנוסע שלצד הנהג ואפשרות לגג זכוכית פנורמי. פרארי שילבה כאן גם את מערכת בקרת היציבות המתקדמת שלה (SSC 8.0) יחד עם שיפורים במערכת הבולמים האדפטיביים.

עבור הולאנד, הפרארי הזו מצטרפת לאוסף מכובד במיוחד של רכבי־על. עוד לפני רכישת הדגם החדש, כבר נצפה החלוץ במכוניות יוקרה שונות, וכעת שווי האוסף כולו מוערך בכ־1.5 מיליון ליש"ט (סכום שלא מתקרב לאוספי הרכב של מסי ורונאלדו שעוברים את רף ה-20 מיליון האירו). מדובר אגב בסכום שמבחינתו מגלם חמישה ימי שכר בלבד, אך בעולם הרכב הוא מייצר עניין עצום.

מבט מלמעלה (מתוך האתר הרשמי)

בין המכוניות שברשותו ניתן למצוא גם ריינג' רובר, רכבי אאודי יוקרתיים ודגמים נוספים מבית מרצדס. חלקם נרכשו כבר בתקופה ששיחק בבורוסיה דורטמונד, וממשיכים לשמש אותו בנסיעות יומיומיות לצד רכבי־על המיועדים יותר לאוסף ולחוויית נהיגה יוצאת דופן.

לפי ההערכות, שווי הריינג' רובר שלו עומד על כ־100 אלף ליש"ט, בעוד שמכונית אאודי RS7 שנקשרה בשמו מוערכת בכ־120 אלף ליש"ט. גם מרצדס AMG GT, עם מחיר של כ־150 אלף ליש"ט, נכללת באוסף המרשים. שילוב של רכבי יוקרה משפחתיים עם סופר־קארים קיצוניים, מעניקים להולאנד אחד האוספים המגוונים ביותר בקרב כדורגלני העל – למרות שהם רחוקים כאמור מהאגדות בתחום דוגמת מסי, רונאלדו, בנזמה וזלאטן.

כך או כך, רכישת הפרארי 12Cilindri מסמנת עבור הולאנד עליית מדרגה נוספת במעמדו ככוכב בינלאומי אשר מגדיל את אוסף הרכבים שלו בזמנו הפנוי. בינתיים הוא גם הספיק לכבוש צמד במשחק הפתיחה של הפרמיירליג מול וולבס, וגם היום (ראשון) במשחק הליגה מול ברייטון במסגרת המחזור השלישי.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

רוצים לדעת ראשונים על כל כתבה במדור האזור המוטורי? היכנסו לתפריט באפליקציית ONE בסמארטפון, בחרו “התראות” וסמנו את האזור המוטורי. נתראה בכתבה הבאה