תומר יוספי פתח והעלה את קבוצתו ליתרון מוקדם

הליגות השונות ברחבי אירופה בעיצומן וגם הנציגים שלנו מעבר לים ממשיכים לכתוב את סיפור הקריירה שלהם. היום (ראשון) שיחקו מספר לגיונרים ישראליים מסביב לגלובוס וניסו לעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות.

# תומר יוספי פתח בהרכב של פוליסיה זיטומיר וכבש שער יתרון כבר בדקה השביעית למשחק נגד דינמו קייב. כרגע התוצאה היא 0:1 לטובת קבוצתו של הישראלי, שתנסה לשמור על כך עד סיום המשחק.

# אחרי ההעפלה לליגת האלופות, עופרי ארד פתח במדי קייראט ורשם 63 דקות בניצחון קבוצתו 0:1 על אוקטוזפש, מה שהעלה את קייראט למקום השני עם מאזן דומה לאסטנה שבמקום הראשון. דן גלזר, שנפצע במשחק נגד סלטיק, לא נכלל בסגל.

עופרי אאד מול ליאם סקאלס (רויטרס)

# נטע לביא פתח על הספסל במדי קבוצתו החדשה, מצ׳ידה זלביה במשחק הליגה נגד פרונטלה. הקשר הישראלי נכנס בדקה ה-60 כשהתוצאה הייתה 2:2, אך לא סייע לקבוצתו לנצח, והמשחק נגמר ב-3:5 לפרונטלה.