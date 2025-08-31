אבו ניל שיחק בניצחון אשדוד עם 8 תפרים בפניו

שוער בני סכנין, מוחמד אבו ניל, עלה אתמול (שבת) לשחק במשחק הניצחון מול מ.ס.אשדוד 1:2 עם שמונה תפרים בפניו זכר לפציעה במהלך האימון המסכם ביום שישי, כאשר ספג בפניו בתיקול מקרי מברך של אחד השחקנים.

הדבר לא הפריע לשוער לעלות למגרש ולגלות יכולת טובה מאוד בעיקר במחצית הראשונה. הבלם איאד אבו עביד התייחס למה שקרה: "עברנו משחק סופר קשה. השגנו ניצחון חשוב מאוד. פתחנו את המשחק מצוין”.

עוד אמר: “ב-30 הדקות הראשונות שטפנו את המגרש ויכולנו לכבוש גם שלושה שערים. להחזיק את המשחק מחצית שנייה בתוצאה של 1:2 מראה על הרבה אופי, זה לא מובן מאליו, אבל עוד פעם, אנחנו צריכים לייצר המשכיות, צניעות ועבודה קשה”.