תתאושש? ישראל אנדרגוג נגד צרפת לפי ה׳ווינר׳

ערב גדוש בספורט לפנינו היום (ראשון), עם מספר משחקים מרתקים בזירה הארצית והעולמית. במוקד, הופעתה של נבחרת ישראל מול צרפת ביורובאסקט. כמו כן, בית״ר ירושלים תארח את מכבי חיפה למשחק המרכזי בליגת העל, מכבי תל אביב פותחת עונה נגד מכבי נתניה במפגש מסקרן וברצלונה מתארחת אצל ראיו ואייקנו.

אחרי שהפסידה אמש לנבחרת פולין, החבורה של אריאל בית הלחמי תנסה להתאושש נגד אחת הפייבוריטיות לזכייה ביורובאסקט, נבחרת צרפת. לפי המועצה, הישראליים אנדרדוג מובהק, כשניצחון שלהם או הפסד בפחות מ-14 נקודות שווה פי 1.90 על הכסף. לעומת זאת, ניצחון של צרפת ביותר מ-14 נקודות, יהיה שווה פי 1.80 על הכסף. לאוהבי הסיכונים, ניצחון של הטריקולור ב-14 נקודות בדיוק יהיה שווה פי 9 על הכסף.

אריאל בית הלחמי (איגוד הכדורסל)

בכדורגל, ליגת העל תמשך הערב עם שני מפגשים מרתקים. במשחק המרכזי, בית״ר ירושלים מארחת את מכבי חיפה, כשהיא פייבוריטית. ניצחון צהוב שחור יהיה שווה פי 2.15, בעוד ניצחון חוץ של הירוקים יהיה שווה פי 2.85. תיקו יהיה שווה פי 3.40.

במשחק הנוסף, מכבי תל אביב פותחת את העונה, אחרי שלא שיחקה במחזור הראשון בגלל אירופה. הצהובים יארחו את היהלומים כשהם פייבוריטים מובהקים עם יחס של פי 1.25 בלבד לניצחון שלהם. לעומת זאת, ניצחון של יוסי אבוקסיס וחניכיו שווה לא פחות מפי 7.70 על הכסף. תיקו יהיה שווה פי 5.50.

עידו שחר ואושר דוידה מאושרים (Picture by Pedja Milosavljevic)

בספרד, ברצלונה תנסה לצאת לפגרת הנבחרות במאזן מושלם כשתתארח אצל ראיו ואייקנו. הקטלונים פייבוריטים עם יחס של פי 1.30 לניצחון שלהם, בעוד תיקו שווה פי 5.20 וניצחון ביתי של ראיו יהיה שווה פי 6.70.