יום ראשון, 31.08.2025 שעה 16:58
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
71-73צ'לסי1
60-62ארסנל2
61-53טוטנהאם3
64-72ליברפול4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
42-42נוטינגהאם פורסט8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-13לידס10
32-42מנצ'סטר סיטי11
36-43ברנלי12
35-33ברנטפורד13
21-12קריסטל פאלאס14
23-23ניוקאסל15
24-23פולהאם16
11-02אסטון וילה17
13-12ברייטון18
08-23וולבס19
08-12ווסטהאם20

אחרי שפוטר: חמש התחנות האפשריות של מוריניו

המאמן הפורטוגלי ייקח לעצמו כמה שבועות כדי לחשוב ולהחליט על היעד הבא שיתאים לציפיותיו. ערב הסעודית, הפרמייר ליג או אולי בכלל נבחרת פורטוגל?

|
ז'וזה מוריניו (רויטרס)
ז'וזה מוריניו (רויטרס)

אם יש משהו שאי אפשר להאשים בו את ז'וזה מוריניו, זו התשוקה הבלתי נגמרת שלו להוכיח את עצמו כמאמן. עם כל הפגמים וגם ההצלחות, המאמן הפורטוגלי מעולם לא חשש מאתגר, לא משנה לאן הוביל אותו. וכעת, אחרי פיטוריו מפנרבחצ'ה, תיפתח בפני "המיוחד" תקופה חדשה שבה ינסה להותיר חותם בקבוצה אחרת.

הפיטורים של הפורטוגלי מגיעים בעיתוי לא פשוט, ממש בתחילת העונה, זמן שבו קשה בהרבה למצוא משרה פנויה לעומת תקופת הקיץ. עם זאת, אף אחד לא יוכל למחוק ממנו את התווית "המיוחד", גם אחרי המשברים האחרונים. ובעניין הזה, הצעות לא ייחסרו לו.

ערב הסעודית דופקת בדלת

זהו יעד שנראה בלתי נמנע בשלב כלשהו בקריירה של מוריניו. הפיתויים מסעודיה כבר הדהדו לא אחת בראשו של הפורטוגלי, כאשר דחה בעבר הצעות מסחררות מהכדורגל הסעודי. עם זאת, כעת עשוי להיות הזמן הנכון למוריניו לנסות את מזלו בליגת סעודיה, שצומחת בקצב מסחרר בשנים האחרונות. הגעתו של "המיוחד" יכולה להיות הצעד שייתן לליגה את הדחיפה הסופית קדימה.

זז'וזה מוריניו (IMAGO)

אפשרות לחזור ליונייטד

אם יש מועדון ענק באירופה שמתקשה להתעורר, זו מנצ'סטר יונייטד. גם הגעתו של רובן אמורים לא הצליחה להוציא את הקבוצה מהתרדמת, ובזמן האחרון מתחילים לחשוש גם לעתידו. ההדחה מהגביע על ידי קבוצה מהליגה הרביעית באנגליה רק העמיקה את המשבר.

לא פלא שהחלו לצוץ ספקולציות על חזרה אפשרית של מוריניו לאולד טראפורד כדי לסגור חשבון ישן. עם חלוף הזמן, רבים החלו להעריך יותר את תקופתו ביונייטד, שבמהלכה הניף את גביע הליגה האירופית אחרי בצורת ממושכת.

נוטינגהאם פורסט מחכה

ימיו של נונו אספיריטו סנטו בנוטינגהאם פורסט עשויים להיות ספורים. למרות שהצעיד את הקבוצה עד לליגה האירופית, יחסיו הרעועים עם ההנהלה מערערים את מעמדו, וכל טעות עלולה לעלות לו במשרה. אנגליה כבר מלאה בשמועות על אפשרות שמוריניו יחליף אותו. "המיוחד" מעולם לא הסתיר את רצונו לשוב לאנגליה כמאמן, וההזדמנות בפורסט, שמשחקת גם באירופה, עשויה לקרוץ לו אם נונו אכן יעזוב.

בדרך לפרמייר ליג? מוריניו (צילום מסך)בדרך לפרמייר ליג? מוריניו (צילום מסך)

חזרה לפורטוגל

מוריניו עצמו כבר רמז לאחרונה: "אני בהחלט אחזור לפורטוגל. זה עוד לא קרה, אבל זה יקרה. לא כי אני קרוב לסיום, אלא כי אני מרגיש שאני רחוק ממנו", הודה. "אני לא רוצה להגיע לפורטוגל לתקופה מוזהבת של סיום קריירה, אלא להגיע בשיאי, בריא ובעל כוחות פיזיים ומנטליים".

ומה עדיף ממועד שכזה אם לא עכשיו? אמנם דלתותיהן של בנפיקה, פורטו וספורטינג ליסבון סגורות כרגע, אך אי אפשר לדעת אם הפופולריות של מוריניו במולדתו לא תוביל לחזרה מפתיעה בקרוב לליגה הפורטוגלית.

הנבחרת רחוקה מהישג יד

עוד חלום שלא התגשם אצל מוריניו הוא לאמן את נבחרת פורטוגל. נכון לעכשיו, זהו יעד רחוק מאוד: רוברטו מרטינס עושה עבודה מצוינת כמאמן הנבחרת ואין סיבה שיחליפו אותו בזמן הקרוב. עם זאת, אם מוריניו יחליט להתרחק מהמגרשים ולחכות בסבלנות, ייתכן שבעתיד ימצא את עצמו מקבל את ההזדמנות להיות האיש על הקווים של הנבחרת הלאומית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */