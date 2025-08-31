דרוש מנכ״ל: שרון סוויסה התפטר מעירוני טבריה

בעירוני טבריה לא רק צריכים לתקן את הרושם המקצועי מהתבוסה המהדהדת שקיבלו (7:0) מבאר שבע אתמול (שבת), אלא הם גם צריכים לחפש מנכ״ל חדש, לאחר שמי שכיהן בתפקיד, שרון סוויסה, ביקש לסיים את תפקידו במועדון.

סוויסה פנה כבר לפני שבועיים וחצי למועדון ואמר שהוא מרגיש לא מחובר למקום ולמערכת ולאחר המשחק מול הפועל חיפה בשבת שעברה הודיע כי החליט סופית להיפרד. בעלי הקבוצה, אריה קלמנזון, שוהה כעת בחו"ל וכשיחזור לקראת סוף השבוע, יתפנה לחפש מחליף לסוויסה.

המנכ”ל היוצא מונה לתפקיד בסוף חודש מאי השנה, לאחר ששימש כתשע שנים כמנכ"ל הפועל נוף הגליל ועכשיו סיים את תפקידו, לאחר שלושה חודשים בלבד.

סוויסה מסר ל-One: "הכל נעשה ברוח טובה ובתיאום עם אלירן חודדה והבעלים. לא הרגשתי חיבור למקום. הלב שלי לא היה בתפקיד במאה אחוזים ולכן הרגשתי שאין שום טעם למשוך את זה".

כרגע לא מתכוונים במועדון להביא מחליף, אלא מתכוונים לחלק את תפקידיו של סוויסה בין חברי ההנהלה: רמי אלקובי, המנכ"ל הקודם, שנשאר במועדון כנציג הבעלים, יחלוק בתפקיד עם הבעלים עצמם וראשי המערכת המקצועית, אלירן חודדה וחן סול.

מטבריה נמסר: “מועדון הכדורגל עירוני "דורות" טבריה מבקש להודיע כי מנכ"ל המועדון, שרון סויסה, ביקש לסיים את תפקידו לאחר כחודש בתפקיד. אנו מודים לשרון על התקופה בה שימש מנכ"ל המועדון ועל נכונותו לסייע גם בפרק הזמן הקצר. המועדון מאחל לשרון הצלחה רבה בדרכו האישית והמקצועית”.