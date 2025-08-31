יום שלישי, 02.09.2025 שעה 14:41
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

דרוש מנכ״ל: שרון סוויסה התפטר מעירוני טבריה

המנכ"ל היוצא ביקש לסיים את תפקידו לאחר שלושה חודשים בלבד ואמר: "לא התחברתי, לא היה טעם למשוך את זה עוד". תפקידיו יתחלקו כעת בין חברי ההנהלה

|
אלירן חודדה (אורן בן חקון)
אלירן חודדה (אורן בן חקון)

בעירוני טבריה לא רק צריכים לתקן את הרושם המקצועי מהתבוסה המהדהדת שקיבלו (7:0) מבאר שבע אתמול (שבת), אלא הם גם צריכים לחפש מנכ״ל חדש, לאחר שמי שכיהן בתפקיד, שרון סוויסה, ביקש לסיים את תפקידו במועדון. 

סוויסה פנה כבר לפני שבועיים וחצי למועדון ואמר שהוא מרגיש לא מחובר למקום ולמערכת ולאחר המשחק מול הפועל חיפה בשבת שעברה הודיע כי החליט סופית להיפרד. בעלי הקבוצה, אריה קלמנזון, שוהה כעת בחו"ל וכשיחזור לקראת סוף השבוע, יתפנה לחפש מחליף לסוויסה. 

המנכ”ל היוצא מונה לתפקיד בסוף חודש מאי השנה, לאחר ששימש כתשע שנים כמנכ"ל הפועל נוף הגליל ועכשיו סיים את תפקידו, לאחר שלושה חודשים בלבד. 

סוויסה מסר ל-One: "הכל נעשה ברוח טובה ובתיאום עם אלירן חודדה והבעלים. לא הרגשתי חיבור למקום. הלב שלי לא היה בתפקיד במאה אחוזים ולכן הרגשתי שאין שום טעם למשוך את זה".

כרגע לא מתכוונים במועדון להביא מחליף, אלא מתכוונים לחלק את תפקידיו של סוויסה בין חברי ההנהלה: רמי אלקובי, המנכ"ל הקודם, שנשאר במועדון כנציג הבעלים, יחלוק בתפקיד עם הבעלים עצמם וראשי המערכת המקצועית, אלירן חודדה וחן סול.

מטבריה נמסר: “מועדון הכדורגל עירוני "דורות" טבריה מבקש להודיע כי מנכ"ל המועדון, שרון סויסה, ביקש לסיים את תפקידו לאחר כחודש בתפקיד. אנו מודים לשרון על התקופה בה שימש מנכ"ל המועדון ועל נכונותו לסייע גם בפרק הזמן הקצר. המועדון מאחל לשרון הצלחה רבה בדרכו האישית והמקצועית”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהדנגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */