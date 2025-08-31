"אצילי עשה נכון שחתם בבית"ר, ייקח אליפות"

אחת הסאגות הגדולות בכדורגל הישראלי בעונה שעברה הייתה סאגת המעבר של עומר אצילי לבית”ר ירושלים, צעד שעשה לאחר שכבר הודיע על חזרתו למכבי חיפה, במה שגרר ביקורות רבות. מי שעלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE לקראת המפגש הערב (ראשון, 20:30) בין הקבוצות בטדי, מפגש שאמור להיות אמוציונלי עבור אצילי, הוא הרב עמי פייקובסקי, שקרוב לליבו של השחקן.

בשבוע שעבר הייתה את סאגת אצילי והנבחרת, ואתה אמרת שהוא לא צריך להיות בנבחרת מבחינתו.

”לדעתי אצילי עושה עונה טובה. הוא שחקן טוב ואין ספק שעבור כל שחקן החלום שלו זה להגיע לנבחרת, אבל במצב הקיים, לדעתי זה לא יהיה נכון”.

למה?

”אם המאמן באמת היה רוצה אותו, הוא היה בנבחרת. אתן לך דוגמה. דוביק שווייצר בזמנו אימן את רוני קלדרון, שהיה צריך ללכת לנבחרת. היה לו פרופיל 21 והחוק אמר שהוא לא יכול לשרת, אז הוא גם לא יכול היה להיות מוזמן לנבחרת. שווייצר בשתי שניות הביא אותו. אם מאמן פוליטקלי קורקט, אז עזוב. אם באמת רן בן שמעון היה רוצה, הוא היה מביא אותו מאשר להתחיל כל פעם עם השטויות האלה. עומר אצילי עושה טוב ולדעתי ייקח אליפות עם בית”ר ירושלים, יהיה משחק טוב היום, לדעתי ייגמר 2:3 לבית”ר”.

בסאגת אצילי ומכבי חיפה שנה שעברה, אמרת לאצילי שיבחר בבית”ר כי מכבי חיפה לא תעשה עונה טובה, למרות שאני יודע שאתה בקשר טוב עם ברק בכר.

”נו, טעיתי?”

הרב עמי פייקובסקי וברק בכר (איציק בלניצקי)

הוא כבר כתב פוסט.

”הוא גם ידע שהוא במכבי חיפה כבר. אמרתי לו שהם לא יהיו טובים השנה וזאת תהיה טעות. שחקן כדורגל יש לו זמן מאוד קצר, כמה שנים. טעות אחת או שתיים ואפשר להצטער על זה לכל החיים. אחת ההחלטות הכי טובות שעומר עשה זה ללכת לבית”ר ולדעתי הוא גם ייקח אליפות שם השנה”.

אצילי יבקיע הערב?

”הוא מבקיע כל שבוע, אין סיבה שיפסיק”.