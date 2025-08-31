יום ראשון, 31.08.2025 שעה 14:33
"עופר ינאי? ההתנהגות שלו לא מכבדת אף אחד"

יו"ר האיגוד במתקפה על בעלי הפועל: "להעלות ציוצים כאלה כשהנבחרת מייצגת את המדינה זה לא מכבד. מקבל במה מיותרת, השמות שציין כלל לא הגיעו אליי"

|
עמוס פרישמן (ראובן שוורץ)
עמוס פרישמן (ראובן שוורץ)

אחרי ההפסד של נבחרת ישראל לפולין אתמול (שבת) ביורובאסקט צצו ביקורות על המתאזרח של הנבחרת, קאדין קרינגטון, כשהשיא הגיע כשבעלי הפועל תל אביב, עופר ינאי, ביקר את ההחלטה לאזרחו במקום לאזרח שחקנים אחרים שהוצעו לכאורה לאיגוד הכדורסל. יו”ר האיגוד, עמוס פרישמן, עלה לדבר על הסאגה ועל הנבחרת באופן כללי בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE. 

עמוס, מה עבר עליך אתמול כששרקו בוז בהמנון?
”אני אקח אתכם לערב קודם, כשהיה מפגש עם כל הנבחרות שאיתנו בבית. שם יו”ר ההתאחדות הפולנית בירך את כל הנוכחים ובמיוחד אותנו, אז קודם כל זו הייתה גאווה מאוד גדולה להציג שאנחנו פה. ידענו מה שהולך לקרות, אבל אני הרגשתי גאווה, התעלמתי מהבוז. הרגשתי גאווה להיות שם ולשמוע את ההמנון. איך שההמנון נגמר הסתובבתי לשחקנים ומחאתי כפיים. בסוף גם שאלו אותי אם אני רוצה להגיש תלונה על הבוז ואמרתי שלא”.

למה?
”כי למה כן? גם ככה מצבנו בעולם רע מאוד. בכל מקום מנסים להעיף אותנו. אין פעם אחת בישיבה של פיב”א שמישהו לא מעלה בקשה להדיח אותנו. אנחנו שומרים על פרופיל נמוך, באים לשחק כדורסל, לא רוצים לערב פוליטיקה. אם פיב”א תרגיש לנכון להגיש תלונה ולהעמיד לדין את הפולנים, שתעשה את זה. אנחנו ממשיכים הלאה”.

קהל ישראלי באולם (FIBA)קהל ישראלי באולם (FIBA)

היית היום בפגישה עם פיב”א. הם לא גינו את זה?
”לא בנוכחותי לפחות ולא שאלתי. זו הייתה פגישה יותר מקצועית בנושאים אחרים. גם במשחק יו”ר ההתאחדות הפולנית ישב ולא אמר מילה, אבל אני יודע שהוא הרגיש לא בנוח”.

עופר ינאי צייץ על העניין של האזרוח ויצא נגד קרינגטון. מה דעתך?
”אני משתדל להימנע מדברים שהוא כותב. הוא מקבל במה מיותרת. מעולם לא הגיע אליי אף אחד מהשמות שהוא צייץ”.

עופר ינאי (רועי כפיר)עופר ינאי (רועי כפיר)

אלדד אקוניס שלח מכתב בו כתב את שמו של מרקוס הווארד.
”אני לא יודע באיזה שלב זה היה. אולי אחרי שהתחלנו תהליך עם קרינגטון. אבל אני מדבר על שאר הדברים, שאלתי את האנשים באיגוד שמקורבים לעניין המקצועי בנבחרת, אף אחד לא דיברו איתו על השמות האלה. אני לא רוצה להיכנס לזה, אני חושב שבזמן שנבחרת ישראל משחקת ומייצגת את המדינה בתקופה לא פשוטה, להעלות את הציוצים האלה, אני לא יודע, אני לא מכיר התנהגות כזו, שלא מכבדת אף אחד. אני לא יודע מה הוא מנסה להשיג. מי שמאזרח זה משרד הפנים ולא אנחנו, יש ועדות. אני יכול לומר שאני כל כך מעריך את קרינגטון ואני חושב שהוא האדם המתאים להתאזרח בשביל ישראל וכולי גאווה בשבילו”.

יש לנו משחק עם סיכויים מעטים הערב מול צרפת. האם השחקנים החשובים ינוחו? כי המשחק החשוב ביותר יהיה מול בלגיה.
”זה שאלות מקצועיות ואני לא מתכוון לענות עליהן, יש אנשי צוות. אי אפשר להחליט שהמשחק הזה חשוב וזה לא. אני מניח שהצוות יתכונן ויעשה את מה שצריך, אבל אני מקווה שבאמת אם ננצח את בלגיה נעמוד ביעד ונעבור לשלב הבא”.

קאדין קרינגטון עולה לסל (FIBA)קאדין קרינגטון עולה לסל (FIBA)

עברת דבר או שניים בכדורסל. אתה לא נותן עצות לפעמים לאריאל בית הלחמי?
”אני מנתק את עצמי לגמרי. יש את מוטי וגור, יש אנשים שדואגים לדברים האלה. כל אחד בתחומי האחריות שלו. שהשחקנים ישחקו, המנהל ינהל והמאמן יאמן. אני יו”ר איגוד הכדורסל ולא מתערב בעניינים מקצועיים”.

נקווה שהשיחה הבאה תהיה אחרי שנעלה.
”אני מאמין שנעלה, צריך לתת מילה טובה לשחקנים. גם אם הפסדנו, לא קרה כלום. השחקנים והצוות מחויבים, צריך לחבק אותם ולעמוד במשימה”.

