31/08/2025 22:30
לאמין ימאל מנסה לברוח לפפ צ'באריה (רויטרס)
לאחר שבימים האחרונים הן הוגרלו במסגרות האירופאיות השונות, ראיו וייקאנו והאלופה ברצלונה נפגשות בשעה זו למשחק שינעל את המחזור השלישי במסגרת הלה ליגה לעונת 2025/26.
החבורה ממדריד מגיעה למשחק לאחר שניצחה במחזור הפתיחה את ג’ירונה והפסידה במחזור שלאחר מכן 1:0 לאתלטיק בילבאו בסן מאמס. במסגרת האירופית, החבורה של איניגו פרס העפילה בקלות לקונפרנס ליג עם 0:5 על נימן גרונדו בסך שני המשחקים בשלב הפלייאוף.
מנגד, האלופה של פליק באה להתמודדות עם מאזן מושלם לאחר שני ניצחונות במחזורי הפתיחה, תחילה על מאיורקה 0:3 ולאחר מכן עם קאמבק אדיר על העולה החדשה לבאנטה, שנגמר בתוצאה 2:3 לזכות הקטלונים שהצליחו להפוך פיגור כפול לניצחון.
בהסתכלות על מפגשי העבר האחרונים, ניתן לראות שבשלושת המשחקים האחרונים בין הקבוצות, האלופה ניצחה בכל המשחקים, אך בכל חמשת המפגשים שקדמו לשלושת הניצחונות, ברצלונה לא ניצחה אפילו משחק אחד כשראיו מצידה ניצחה בשלושה מן המפגשים הללו ואילו שני מפגשים הסתיימו ללא הכרעה.
מחצית ראשונה
-
'45+4
- לאמין ימאל משך אליו שלושה שחקנים ומסר לז'ול קונדה שהוציא רוחב. בטאז'ה הדף את הכדור עד לדני אולמו, שנותר מול חצי שער ריק אבל שלח את הבעיטה שלו לשמיים
-
'44
- אונאי לופס הכשיל את אלחנדרו באלדה וקיבל את הכרטיס הצהוב
-
'42
- ראיו יצאה לעוד התקפת מעבר, כשדה פרוטוס רץ באגף הימני ומצא את איסי עם הגב לשער. הקיצוני הספרדי הסתובב ברחבה ושלח את הכדור מעל השער
-
'40
- שער! לאמין ימאל ניגש אל הנקודה הלבנה אחרי הפנדל שסחט, שלח בעיטה לצד השמאלי ואת בטאז'ה לצד הימני כדי להעלות את ברצלונה ליתרון
-
'38
- אוגוסטו בטאז'ה מחה על החלטת השיפוט וספג כרטיס צהוב
-
'38
- השופט מתאו בוסקטס פרר החליט לשרוק לפנדל אחרי שדריבל אדיר של לאמין ימאל הסתיים בעבירה של פפ צ'באריה
-
'34
- כדור קרן של איסי נחת על ראשו של לואיז פליפה. הבלם הברזילאי-איטלקי נגח כדור למרכז השער, אותו גארסיה קלט בבטחה
-
'26
- ראפיניה ניגש לבעיטה חופשית כ-30 מטרים מהשער, מסר מסירה קצרה לדני אולמו שממרחק זהה ניסה להכניע את בטאז'ה, שגם הפעם הגיב בזמן וזינק כדי לעצור את הבעיטה
-
'21
- התקפה מתפרצת נפלאה בהובלת חורחה דה פרוטוס הגיעה אל איסי פלאסון, שניסה לסובב מחוץ לרחבה כדור שהלך מעל הרשת
-
'12
- החמצת המשחק עד כה שייכת לראיו! התקפה מהירה של המארחת הובילה את אלברו גארסיה להוציא כדור רוחב, שם המתין אנדריי ראציו שבאחד על אחד שלח בעיטה אל גופו של ז'ואן גארסיה, בהצלה ענקית מצדו
-
'7
- טעות במסירה של אונאי לופס אחורה מצאה דווקא את ראפיניה, שמקרוב פספס מעט את הכדור ושלח אותו החוצה
-
'4
- ברצלונה עם הזדמנות ראשונה מסוכנת! לאמין ימאל שחרר בעיטה חזקה לפינה הקרובה אחרי שקיבל מסירה מדני אולמו, אבל אוגוסטו בטאז'ה היה ערני בין הקורות והצליח לעצור את הכדור
-
'1
- השופט מתאו בוסקטס פרר הוציא את ההתמודדות לדרך! ברצלונה תצליח להישאר מושלמת או שראיו תרשום ניצחון ליגה שני?