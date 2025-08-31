מילסון הוצע למכבי, הדרישות לא מתאימות לה

האם אנחנו בדרך לתפנית מפתיעה בסמוך לסיום חלון הרישום לליגה האירופית? על פי מקורות בסרביה, הכוכב האדום בלגרד הציעה למכבי תל אביב להחזיר לשורותיה את פליסיו מילסון, זאת אחרי שחלון ההזדמנויות שלו לעבור ל-MLS כבר נסגר, כאשר המטרה של הסרבים היא למצוא לשחקן הכנף האנגולי קבוצה חדשה בימים הקרובים. כך נחשף היום (ראשון) ב”שיחת היום”.

במכבי ת”א רוצים להתחזק בשחקן כנף וכידוע מנהלים מו”מ עיקש מול לובן על וויליאם באליקווישה, אך במקביל פועלים בגזרות נוספות כמו זו של הליו וארלה השייך לגנט, אך הבלגים שבהתחלה היו נכונים לשלוח אותו בהשאלה, שינו כיוון ביממה האחרונה ומתבלטים בנושא כאשר הם בעצמם מתקשים להתחזק בעמדה הזו של הכנף.

עם זאת, הדרישות הכספיות של מילסון והכוכב האדום גבוהות מאוד וכמו שזה נראה, אין סיכוי ריאלי לעסקה עליו. באליקווישה עדיין המועמד המועדף על הצהובים.

מילסון לא הצליח להשתלב בכוכב האדום בלגרד והמעבר שלו לשם נחשב כלא מוצלח בלשון המעטה. כבר בינואר ניסו הסרבים להיפטר ממנו, אך אז דרשו להחזיר את ההשקעה שלהם בשחקן בדמות דמי העברה גבוהים וכל העסקאות אשר היו על השולחן לגביו – נפלו. כזכור, הם שילמו בזמנו 5 מיליון אירו בעסקה שיכולה לעלות עד לכדי 6 מיליון אירו.

פליסיו מילסון (חגי מיכאלי)

מאז הוא לא הרבה לשחק, אומם שותף ב-27 משחקים בליגה הסרבית וגם במפעלים הנוספים קיבל דקות, אך במרבית הפעמים לא כשחקן הרכב וגם כשפתח, רק מספר פעמים בודד סיים 90 דקות. למרות זאת, הוא עדיין הצליח לרשום 8 שערים ו-4 בישולים בעונה שעברה, והוסיף עוד 2 שערים ו-3 בישולים הקיץ במוקדמות של הכוכב האדום באירופה ובליגה הסרבית שנפתחה. במכבי ת”א ינסו עד יום שלישי בלילה להשלים הבאה של שחקן כנף.