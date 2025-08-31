יום ראשון, 31.08.2025 שעה 13:56
אחרי הניצחון: ליליאור מדורגת ראשונה באירופה

כבוד גדול: ניצחונה של גולשת הגלים הישראלית, בת ה-25 ממכבי תל אביב, אמש, בתחרות הסבב האירופי QS4000 בספרד, מדרגת אותה במקום הראשון באירופה

|
ענת ליליאור (טופז חן)
ענת ליליאור (טופז חן)

אחרי שניצחה אתמול (שבת) בתחרות הסבב האירופי QS4000 בספרד, גולשת הגלים הישראלית בת ה-25 ממכבי תל אביב, ענת ליליאור, מדורגת במקום הראשון באירופה.

ליליאור סיפרה הבוקר כי מעבר להישג הגדול, התחרות הייתה מאתגרת מאוד אחרי שבמשך שבוע ימים המתמודדות היו בהמתנה בגלל תנאים קשים וחוסר ודאות.

"זאת הייתה תחרות שהוציאה ממני הרבה מאוד אנרגיה פיזית במים. החוסן המנטלי שלי הוא זה שהביא אותי למקום הראשון. לא שמעתי כלום במים. לא את התוצאות ולא את המיקומים שלי בזמן המקצים כדי שאדע מה עלי לעשות בשביל לנצח. רק כשיצאתי מהמים גילית שניצחתי. תודה לכל החבר'ה הישראלים שהתחרו כאן. הם נותנים לי את הכוח ואת האמונה בעצמי. בכל פעם זה קורה ואני לא מאמינה שיוצא לי לעשות מה שאני כל כך אוהבת", אמרה הגולשת.
 

