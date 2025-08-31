הרכבים וציונים



לאחר שהודחו מוקדם באירופה ובעוד המחזור השני של עונת 2025/26 בעיצומו, אנו מקבלים את המנה הסופית שלו בשעה זו באצטדיון טדי, כאשר בית”ר ירושלים של ברק יצחקי מארחת את מכבי חיפה של דייגו פלורס למפגש ענקיות. שתי הקבוצות מגיעות במומנטום חיובי לאחר שניצחו במחזור הפתיחה של ליגת העל.

הצהובים-שחורים מגיעים למשחק לאחר האכזבה מההדחה המוקדמת מאירופה, אך מצד שני הם עלו לגמר גביע הטוטו ופתחו את ליגת העל עם ניצחון 1:2 על סכנין בדוחא מצמד של הכוכב ואקס מכבי חיפה עומר אצילי. המטרה הברורה של החבורה מהבירה היא לשמור על מאזן מושלם ועל הבית.

מנגד, הירוקים מהכרמל באים להתמודדות לאחר שהודחו גם הם מוקדם מהקונפרנס ליג, ואף נראו לא טוב בגביע הטוטו כשסיימו במקום השמיני בלבד, אך התפנית הגיעה במחזור פתיחת של הליגה כשהחבורה של פלורס ניצחה 0:4 את בני ריינה.

במבט אל העבר הקרוב, בחמשת המפגשים האחרונים בין הקבוצות, בית”ר ירושלים שולטת עם שלושה ניצחונות ואילו מכבי חיפה מצידה ניצחה פעם אחת בלבד במפגשים אלו, כאשר במפגש אחד המשחק הסתיים ללא הכרעה.