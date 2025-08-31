יום ראשון, 31.08.2025 שעה 21:40
יום ראשון, 31/08/2025, 20:30אצטדיון טדיליגת העל Winner - מחזור 2
מכבי חיפה
דקה 50
0 0
שופט: שניר לוי
כרטיס אדום זוהר זסנו (10)
בית"ר ירושלים
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
43-42הפועל ת"א2
30-41מכבי חיפה3
31-21בית"ר ירושלים4
33-32בני סכנין5
33-32מ.ס אשדוד6
32-22הפועל חיפה7
37-12עירוני טבריה8
10-01הפועל פ"ת9
12-12עירוני ק"ש10
16-22מכבי בני ריינה11
00-00מכבי ת"א12
04-21מכבי נתניה13
04-22הפועל ירושלים14
גיא בן זיו | 31/08/2025 20:30
הרכבים וציונים
 
 
דולב חזיזה (רדאד ג'בארה)
דולב חזיזה (רדאד ג'בארה)

לאחר שהודחו מוקדם באירופה ובעוד המחזור השני של עונת 2025/26 בעיצומו, אנו מקבלים את המנה הסופית שלו בשעה זו באצטדיון טדי, כאשר בית”ר ירושלים של ברק יצחקי מארחת את מכבי חיפה של דייגו פלורס למפגש ענקיות. שתי הקבוצות מגיעות במומנטום חיובי לאחר שניצחו במחזור הפתיחה של ליגת העל.

הצהובים-שחורים מגיעים למשחק לאחר האכזבה מההדחה המוקדמת מאירופה, אך מצד שני הם עלו לגמר גביע הטוטו ופתחו את ליגת העל עם ניצחון 1:2 על סכנין בדוחא מצמד של הכוכב ואקס מכבי חיפה עומר אצילי. המטרה הברורה של החבורה מהבירה היא לשמור על מאזן מושלם ועל הבית.

מנגד, הירוקים מהכרמל באים להתמודדות לאחר שהודחו גם הם מוקדם מהקונפרנס ליג, ואף נראו לא טוב בגביע הטוטו כשסיימו במקום השמיני בלבד, אך התפנית הגיעה במחזור פתיחת של הליגה כשהחבורה של פלורס ניצחה 0:4 את בני ריינה.

במבט אל העבר הקרוב, בחמשת המפגשים האחרונים בין הקבוצות, בית”ר ירושלים שולטת עם שלושה ניצחונות ואילו מכבי חיפה מצידה ניצחה פעם אחת בלבד במפגשים אלו, כאשר במפגש אחד המשחק הסתיים ללא הכרעה.    

מחצית ראשונה
  • '45+4
  • החמצה
  • מצב אדיר למכבי חיפה על סף הירידה להפסקה. כדור רוחב של יילה בטאיי מצא את יובאנוביץ' שבעט בנגיעה, מיגל סילבה הדף, הכדור חזר למתיאס נהואל וסוף פודגוראנו שלא הצליחו לכבוש גם כן
  • '45
  • כרטיס צהוב
  • צהוב לקרבאלי
איתן אזולאי שומר על הכדור (אורן בן חקון)איתן אזולאי שומר על הכדור (אורן בן חקון)
עומר אצילי אורב לעלי מוחמד (אורן בן חקון)עומר אצילי אורב לעלי מוחמד (אורן בן חקון)
סוף פודגורנו מנסה להשתלט (אורן בן חקון)סוף פודגורנו מנסה להשתלט (אורן בן חקון)
  • '41
  • החמצה
  • מכבי חיפה השתלטה על המשחק והייתה יותר מסוכנת. בעיטה של סוף פודגוראנו מקרוב נהדפה לקרן על ידי אריאל מנדי. בקרן, נגיחה של אותו פודגוראנו נהדפה על ידי סילבה
בריאן קרבאלי מחכה לכדור (אורן בן חקון)בריאן קרבאלי מחכה לכדור (אורן בן חקון)
דייגו פלורס וגוני נאור (רדאד ג'בארה)דייגו פלורס וגוני נאור (רדאד ג'בארה)
  • '32
  • חילוף
  • חילוף מוקדם במכבי חיפה: מתיאס נהואל נכנס במקומו של גוני נאור
  • '31
  • חילוף
  • בעקבות האדום, ברק יצחקי הוציא את סמואל קאלו והכניס במקומו את גריגורי מורוזוב
  • '27
  • החמצה
  • פעולה נהדרת של דולב חזיזה, שחתך מצד שמאל למרכז וסובב כדור אדיר, כמעט הסתיימה בשער
  • '23
  • כרטיס צהוב
  • גוני נאור עצר את עומר אצילי במתפרצת וספג צהוב
גיאורגי ירמקוב ויילה בטאיי (רדאד ג'בארה)גיאורגי ירמקוב ויילה בטאיי (רדאד ג'בארה)
טימוטי מוזי. לא מאמין שזה לא נכנס (רדאד ג'בארה)טימוטי מוזי. לא מאמין שזה לא נכנס (רדאד ג'בארה)
טימוטי מוזי ויילה בטאיי (רדאד ג'בארה)טימוטי מוזי ויילה בטאיי (רדאד ג'בארה)
  • '12
  • החמצה
  • איזו הזדמנות אדירה לבית"ר! אחרי כדור חופשי של מכבי חיפה, מיגל סילבה תפס את הכדור והטיס אותו קדימה במסירה אדירה למוזי, שחקן בית"ר הקדים את הגנת חיפה ובאחד על אחד מול ירמקוב בעט לקורה, הריבאונד חזר למוזי, אך יילה בטאי בפעולת הגנה אדירה מנע שער בטוח
דולב חזיזה מקבל טיפול (רדאד ג'בארה)דולב חזיזה מקבל טיפול (רדאד ג'בארה)
זוהר זסנו בודק לשלומו של דולב חזיזה (אורן בן חקון)זוהר זסנו בודק לשלומו של דולב חזיזה (אורן בן חקון)
דולב חזיזה פגוע על הדשא (אורן בן חקון)דולב חזיזה פגוע על הדשא (אורן בן חקון)
זוהר זסנו בדריכה על דולב חזיזה (אורן בן חקון)זוהר זסנו בדריכה על דולב חזיזה (אורן בן חקון)
  • '10
  • כרטיס אדום
  • איזו מכה לבית"ר. זוהר זסנו תיקל בחריפות את דולב חזיזה, מעל גובה קרסול, והורחק באדום ישיר לאחר ששניר לוי, שהוציא צהוב תחילה, קיבל קריאה לתיקון מה-VAR. בית"ר בעשרה שחקנים
  • '8
  • כרטיס צהוב
  • עומר אצילי ספג צהוב על דיבורים
  • '1
  • החמצה
  • מכבי חיפה כמעט כבשה כבר בדקה הראשונה! דולב חזיזה חטף את הכדור לבראיין קרבאלי, מסר קדימה לג'ורג'ה יובאנוביץ' שהשאיר כדור לאחור מעולה לאיתן אזולאי, הקשר בעט בנגיעה ולא היה רחוק מהמסגרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • שניר לוי הוציא את ההתמודדות בטדי לדרך מול אווירה מחשמלת
שחקני מכבי חיםה (רדאד ג'בארה)שחקני מכבי חיםה (רדאד ג'בארה)
ברק אברמוב לפני המשחק (רדאד ג'בארה)ברק אברמוב לפני המשחק (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי חיפה ובית&qout;ר ירושלים (רדאד ג'בארה)שחקני מכבי חיפה ובית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)
אוהדי בית&qout;ר ירושלים (רדאד ג'בארה)אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)
אוהדי מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)אוהדי מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?