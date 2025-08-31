גיא בן זיו
|
31/08/2025 20:30
דולב חזיזה (רדאד ג'בארה)
לאחר שהודחו מוקדם באירופה ובעוד המחזור השני של עונת 2025/26 בעיצומו, אנו מקבלים את המנה הסופית שלו בשעה זו באצטדיון טדי, כאשר בית”ר ירושלים של ברק יצחקי מארחת את מכבי חיפה של דייגו פלורס למפגש ענקיות. שתי הקבוצות מגיעות במומנטום חיובי לאחר שניצחו במחזור הפתיחה של ליגת העל.
הצהובים-שחורים מגיעים למשחק לאחר האכזבה מההדחה המוקדמת מאירופה, אך מצד שני הם עלו לגמר גביע הטוטו ופתחו את ליגת העל עם ניצחון 1:2 על סכנין בדוחא מצמד של הכוכב ואקס מכבי חיפה עומר אצילי. המטרה הברורה של החבורה מהבירה היא לשמור על מאזן מושלם ועל הבית.
מנגד, הירוקים מהכרמל באים להתמודדות לאחר שהודחו גם הם מוקדם מהקונפרנס ליג, ואף נראו לא טוב בגביע הטוטו כשסיימו במקום השמיני בלבד, אך התפנית הגיעה במחזור פתיחת של הליגה כשהחבורה של פלורס ניצחה 0:4 את בני ריינה.
במבט אל העבר הקרוב, בחמשת המפגשים האחרונים בין הקבוצות, בית”ר ירושלים שולטת עם שלושה ניצחונות ואילו מכבי חיפה מצידה ניצחה פעם אחת בלבד במפגשים אלו, כאשר במפגש אחד המשחק הסתיים ללא הכרעה.
מחצית ראשונה
-
'45+4
- מצב אדיר למכבי חיפה על סף הירידה להפסקה. כדור רוחב של יילה בטאיי מצא את יובאנוביץ' שבעט בנגיעה, מיגל סילבה הדף, הכדור חזר למתיאס נהואל וסוף פודגוראנו שלא הצליחו לכבוש גם כן
-
'45
- צהוב לקרבאלי
-
'41
- מכבי חיפה השתלטה על המשחק והייתה יותר מסוכנת. בעיטה של סוף פודגוראנו מקרוב נהדפה לקרן על ידי אריאל מנדי. בקרן, נגיחה של אותו פודגוראנו נהדפה על ידי סילבה
-
'32
- חילוף מוקדם במכבי חיפה: מתיאס נהואל נכנס במקומו של גוני נאור
-
'31
- בעקבות האדום, ברק יצחקי הוציא את סמואל קאלו והכניס במקומו את גריגורי מורוזוב
-
'27
- פעולה נהדרת של דולב חזיזה, שחתך מצד שמאל למרכז וסובב כדור אדיר, כמעט הסתיימה בשער
-
'23
- גוני נאור עצר את עומר אצילי במתפרצת וספג צהוב
-
'12
- איזו הזדמנות אדירה לבית"ר! אחרי כדור חופשי של מכבי חיפה, מיגל סילבה תפס את הכדור והטיס אותו קדימה במסירה אדירה למוזי, שחקן בית"ר הקדים את הגנת חיפה ובאחד על אחד מול ירמקוב בעט לקורה, הריבאונד חזר למוזי, אך יילה בטאי בפעולת הגנה אדירה מנע שער בטוח
-
'10
- איזו מכה לבית"ר. זוהר זסנו תיקל בחריפות את דולב חזיזה, מעל גובה קרסול, והורחק באדום ישיר לאחר ששניר לוי, שהוציא צהוב תחילה, קיבל קריאה לתיקון מה-VAR. בית"ר בעשרה שחקנים
-
'8
- עומר אצילי ספג צהוב על דיבורים
-
'1
- מכבי חיפה כמעט כבשה כבר בדקה הראשונה! דולב חזיזה חטף את הכדור לבראיין קרבאלי, מסר קדימה לג'ורג'ה יובאנוביץ' שהשאיר כדור לאחור מעולה לאיתן אזולאי, הקשר בעט בנגיעה ולא היה רחוק מהמסגרת
-
'1
- שניר לוי הוציא את ההתמודדות בטדי לדרך מול אווירה מחשמלת