היממה הקריטית של סולומון: דחה הצעה מליון

יממה קריטית עוברת על הקיצוני של נבחרת ישראל וטוטנהאם האנגלית, מנור סולומון. למרות שישב אתמול (שבת) על ספסל קבוצתו במשחק ההפסד 1:0 לבורנמות', ההחלטה נבעה בעיקר מהעובדה שחסרו ללונדונים שחקנים עקב פציעות.

במהלך היממה האחרונה נעשה ניסיון מצד ליון הצרפתית לצרף את סולומון לשורותיה, ואף התקיימו שיחות בין הצדדים. עם זאת, סולומון ומשפחתו הבהירו כי הם שמים וטו על מעבר כזה ומעדיפים להישאר באנגליה.

במקביל, האפשרות לעבור לאסטון וילה, קבוצה בה שיחקו בעבר מספר ישראלים, ירדה מן הפרק, ככל הנראה בשל העוינות שהביעו אוהדי הקבוצה כלפי ישראל. גם נוטינגהאם פורסט התעניינה בסולומון.

איפה ישחק העונה? סולומון (IMAGO)

כעת עתידו של סולומון תלוי בעיקר בסוכן העל, פיני זהבי, שינסה אולי ברגע האחרון לרקוח עסקה ולהעבירו למועדון אחר בפרמייר ליג. אם לא יימצא פתרון כזה, סולומון ימשיך בטוטנהאם וייאבק על דקות משחק בתקווה לבסס את מעמדו בקבוצה.

אגב, בליון נרשמה אתמול סערה נוספת כאשר כתובת "שחררו את עזה" נחרתה על אנדרטה לזכר קורבנות השואה במרכז העיר, מקרה שעורר הדים רבים בצרפת.