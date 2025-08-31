יום ראשון, 31.08.2025 שעה 14:25
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
71-73צ'לסי1
60-62ארסנל2
61-53טוטנהאם3
64-72ליברפול4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
42-42נוטינגהאם פורסט8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-13לידס10
32-42מנצ'סטר סיטי11
36-43ברנלי12
35-33ברנטפורד13
21-12קריסטל פאלאס14
23-23ניוקאסל15
24-23פולהאם16
11-02אסטון וילה17
13-12ברייטון18
08-23וולבס19
08-12ווסטהאם20

היממה הקריטית של סולומון: דחה הצעה מליון

"שיחת היום": הקיצוני היה בסגל טוטנהאם בשל ריבוי פציעות, אך עשוי למצוא עצמו בקבוצה אחרת באנגליה אם תהיה עסקה. וילה ירדה מהפרק, פורסט התעניינה

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

יממה קריטית עוברת על הקיצוני של נבחרת ישראל וטוטנהאם האנגלית, מנור סולומון. למרות שישב אתמול (שבת) על ספסל קבוצתו במשחק ההפסד 1:0 לבורנמות', ההחלטה נבעה בעיקר מהעובדה שחסרו ללונדונים שחקנים עקב פציעות.

במהלך היממה האחרונה נעשה ניסיון מצד ליון הצרפתית לצרף את סולומון לשורותיה, ואף התקיימו שיחות בין הצדדים. עם זאת, סולומון ומשפחתו הבהירו כי הם שמים וטו על מעבר כזה ומעדיפים להישאר באנגליה.

במקביל, האפשרות לעבור לאסטון וילה, קבוצה בה שיחקו בעבר מספר ישראלים, ירדה מן הפרק, ככל הנראה בשל העוינות שהביעו אוהדי הקבוצה כלפי ישראל. גם נוטינגהאם פורסט התעניינה בסולומון.

איפה ישחק העונה? סולומון (IMAGO)איפה ישחק העונה? סולומון (IMAGO)

כעת עתידו של סולומון תלוי בעיקר בסוכן העל, פיני זהבי, שינסה אולי ברגע האחרון לרקוח עסקה ולהעבירו למועדון אחר בפרמייר ליג. אם לא יימצא פתרון כזה, סולומון ימשיך בטוטנהאם וייאבק על דקות משחק בתקווה לבסס את מעמדו בקבוצה.

אגב, בליון נרשמה אתמול סערה נוספת כאשר כתובת "שחררו את עזה" נחרתה על אנדרטה לזכר קורבנות השואה במרכז העיר, מקרה שעורר הדים רבים בצרפת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */