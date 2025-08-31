יום ראשון, 31.08.2025 שעה 19:19
יום ראשון, 31/08/2025, 18:30אצטדיון אנפילדליגה אנגלית - מחזור 3
ארסנל
מחצית
0 0
שופט: כריס קבאנה
ליברפול
ליגה אנגלית 25-26
71-73צ'לסי1
60-62ארסנל2
61-53טוטנהאם3
64-72ליברפול4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
44-43מנצ'סטר יונייטד8
45-43נוטינגהאם פורסט9
44-33ברייטון10
45-13לידס11
34-53מנצ'סטר סיטי12
36-43ברנלי13
35-33ברנטפורד14
38-43ווסטהאם15
21-12קריסטל פאלאס16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
11-02אסטון וילה19
08-23וולבס20
מיקל מרינו מול ראיין חראפנברך (רויטרס)
מיקל מרינו מול ראיין חראפנברך (רויטרס)

אחרי שביום חמישי האחרון הן הוגרלו בשלב הליגה של ליגת האלופות, בשעה זו ליברפול מארחת את ארסנל באנפילד למשחק עונה ראשון אמיתי במסגרת המחזור השלישי של הפרמייר ליג, בקרב בין האלופה לסגניתה, שתי הקבוצות היחידות שמחזיקות במאזן מושלם עד כה בליגה, כשכל אחת מהן רוצה להשתלט על הפסגה.

החבורה של ארנה סלוט מגיעה למשחק לאחר שניצחה בשיניים בשני מחזורי הפתיחה. במחזור הראשון היא גברה 2:4 את בורנמות’ עם שערים דרמטיים בדקות הסיום של פדריקו קייזה ומוחמד סלאח ובמשחק האחרון ניצחה את ניוקאסל 2:3 במשחק חוץ קשה שהסתבך, לאחר שהובילה ביתרון כפול ואף שיחקה מול עשרה שחקנים של המגפייז, כשלבסוף הילד, נגומואה, שעלה בתור מחליף בתוספת הזמן – הכריע את ההתמודדות עם שער בכורה נהדר.

מנגד, החבורה של מיקל ארטטה מגיעה להתמודדות כשגם היא מחזיקה במאזן מושלם גאמור ולאחר שהשיגה שני ניצחונות גדולים בינתיים. ראשית, 0:1 באולד טראפורד מול מנצ’סטר יונייטד במחזור הפתיחה ולאחר מכן, הגיעה ההתפוצצות עם 0:5 גדול בבית על לידס, העולה החדשה. 

במבט אל מפגשי העבר, בארבעת המשחקים הרשמיים האחרונים בין המרסיסיידרס לבין התותחנים, ניתן למצוא שתי תוצאות 2:2 וניצחון אחד לכל צד כאשר בכל פעם קבוצת הבית באותם משחקים היא זו שיצאה עם ידה על העליונה. מי תאסוף שלוש נקודות נוספות הערב?   

מחצית ראשונה
הוגו אקטיקה מול כריסטיאן מוסקרה (רויטרס)הוגו אקטיקה מול כריסטיאן מוסקרה (רויטרס)
מיקל מרינו ומק אליסטר במאבק (רויטרס)מיקל מרינו ומק אליסטר במאבק (רויטרס)
  • '35
  • החמצה
  • הקצב עלה. ראיה שלח את מדואקה קדימה, הקיצוני נכנס לרחבה וניסה לחפש את הפינה הרחוקה - מילוש קרקז שם רגל והכדור עלה מעל המשקוף. רק קרן לארסנל
  • '34
  • החמצה
  • הלחץ של המארחת עבד וגרם לדויד ראיה לטעות במסירה, אך אלכסיס מק אליסטר לא השכיל לנצל זאת במהירות והבעיטה שלו נחסמה ע"י בלמי התותחנים
  • '28
  • כרטיס צהוב
  • ראיין חראפנברך הכשיל מאחור את ריקרדו קלאפיורי, צהוב ראשון במשחק לקשר של המייטי רדס
ראיין חראפנברך מול מרטין זובימנדי (רויטרס)ראיין חראפנברך מול מרטין זובימנדי (רויטרס)
נוני מדואקה מול מילוש קרקז (רויטרס)נוני מדואקה מול מילוש קרקז (רויטרס)
  • '22
  • החמצה
  • תרגיל הקרן של ארסנל לא הצליח, אך הכדור החוזר הגיע לנוני מדואקה שבעט בעוצמה מהאוויר מתוך הרחבה וסחט הצלה מאליסון
  • '13
  • החמצה
  • קודי גאקפו פרץ מצד שמאל לאמצע ובעט מרחוק, הכדור שלו פספס את המסגרת. איום ראשון בהתמודדות
וויליאם סאליבה יורד מהמגרש (רויטרס)וויליאם סאליבה יורד מהמגרש (רויטרס)
וויליאם סאליבה מקבל טיפול (רויטרס)וויליאם סאליבה מקבל טיפול (רויטרס)
  • '5
  • חילוף
  • עברו 5 דקות בלבד משריקת הפתיחה וכבר צרות לארסנל. וויליאם סאליבה נפצע ולא יכול היה להמשיך, כריסטיאן מוסקרה החליפו
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט כריס קבאנה הוציא את המשחק הענק לדרך!
ארנה סלוט מגיע לספסל (רויטרס)ארנה סלוט מגיע לספסל (רויטרס)
מיקל ארטטה נכנס לאנפילד (רויטרס)מיקל ארטטה נכנס לאנפילד (רויטרס)
מוחמד סלאח עולה לדשא (רויטרס)מוחמד סלאח עולה לדשא (רויטרס)
וירג'יל ואן דייק בחימום (רויטרס)וירג'יל ואן דייק בחימום (רויטרס)
אנפילד כבר מוכן (רויטרס)אנפילד כבר מוכן (רויטרס)
אוהדי ליברפול בדרך למשחק על רקע הקיר לזכרו של דיוגו ז'וטה (רויטרס)אוהדי ליברפול בדרך למשחק על רקע הקיר לזכרו של דיוגו ז'וטה (רויטרס)
