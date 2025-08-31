הרכבים וציונים



מיקל מרינו מול ראיין חראפנברך (רויטרס) מיקל מרינו מול ראיין חראפנברך (רויטרס)

אחרי שביום חמישי האחרון הן הוגרלו בשלב הליגה של ליגת האלופות, בשעה זו ליברפול מארחת את ארסנל באנפילד למשחק עונה ראשון אמיתי במסגרת המחזור השלישי של הפרמייר ליג, בקרב בין האלופה לסגניתה, שתי הקבוצות היחידות שמחזיקות במאזן מושלם עד כה בליגה, כשכל אחת מהן רוצה להשתלט על הפסגה.

החבורה של ארנה סלוט מגיעה למשחק לאחר שניצחה בשיניים בשני מחזורי הפתיחה. במחזור הראשון היא גברה 2:4 את בורנמות’ עם שערים דרמטיים בדקות הסיום של פדריקו קייזה ומוחמד סלאח ובמשחק האחרון ניצחה את ניוקאסל 2:3 במשחק חוץ קשה שהסתבך, לאחר שהובילה ביתרון כפול ואף שיחקה מול עשרה שחקנים של המגפייז, כשלבסוף הילד, נגומואה, שעלה בתור מחליף בתוספת הזמן – הכריע את ההתמודדות עם שער בכורה נהדר.

מנגד, החבורה של מיקל ארטטה מגיעה להתמודדות כשגם היא מחזיקה במאזן מושלם גאמור ולאחר שהשיגה שני ניצחונות גדולים בינתיים. ראשית, 0:1 באולד טראפורד מול מנצ’סטר יונייטד במחזור הפתיחה ולאחר מכן, הגיעה ההתפוצצות עם 0:5 גדול בבית על לידס, העולה החדשה.

במבט אל מפגשי העבר, בארבעת המשחקים הרשמיים האחרונים בין המרסיסיידרס לבין התותחנים, ניתן למצוא שתי תוצאות 2:2 וניצחון אחד לכל צד כאשר בכל פעם קבוצת הבית באותם משחקים היא זו שיצאה עם ידה על העליונה. מי תאסוף שלוש נקודות נוספות הערב?