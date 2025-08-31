שוב: אוהדי ב"ש נגד זוארץ עם קריאות וקללות

הקהל של הפועל באר שבע לא נרגע בכל הקשור ליו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ. גם במשחק הבית מול עירוני טבריה, שהסתיים בניצחון 0:7 מרשים, דאגו האוהדים להמשיך לקלל את יו"ר ההתאחדות אף על פי שלא נכח באצטדיון. הבעלים אלונה ברקת נעדרה אף היא מהמשחק.

עם זאת, במועדון מודעים לכך שדווקא זוארץ מסייע רבות לב"ש בהתנהלות מול אופ"א, במיוחד לאחר התקרית במשחק חצי גמר גביע הטוטו מול הפועל תל אביב, שבו הונף שלט שנוי במחלוקת: "שני דברים שחייבים להשמיד: אופ"א וחמאס".

באופ"א זועמים על התנהגות האוהדים. השלט הגיע בתגובה לאחר אירועי הסופר קאפ האירופי האחרון – משחק שבו פ.ס.ז’ ניצחה את טוטנהאם בפנדלים, ובטקס לפני שריקת הפתיחה אופ"א הציגה שלט: "הפסיקו להרוג ילדים, הפסיקו להרוג אזרחים". בנוסף לכך, שני ילדים מעזה השתתפו בטקס הענקת המדליות.

לא נכחו. שינו זוארץ ואלונה ברקת (איציק בלניצקי)

באופ"א מחפשים סיבה להעיף את ישראל, אולם מאחורי הקלעים פועל זוארץ להרגיע את הרוחות ולמנוע סנקציות נגד ב"ש.

בתוך כך, הפועל ב"ש עמדה לדין משמעתי בהתאחדות בעקבות אותו שלט. במועדון מתחו ביקורת על תובע ההתאחדות, עו"ד גלעד ברגמן, שלטענתם לא השיב לפניות עו"ד רועי רוזן לפני ההעמדה לדין. עו״ד ברגמן אמר בתגובה: “אין לי מושג על מה הם מדברים. הייתי בחופשה בחו”ל בשבוע האחרון ולמרות זאת התכתבתי איתו לא מעט ולא מכיר שום פנייה שלו שלא נענתה”.