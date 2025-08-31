יום ראשון, 31.08.2025 שעה 14:34
62-112הפועל ב"ש1
43-42הפועל ת"א2
30-41מכבי חיפה3
31-21בית"ר ירושלים4
33-32בני סכנין5
33-32מ.ס אשדוד6
32-22הפועל חיפה7
37-12עירוני טבריה8
10-01הפועל פ"ת9
12-12עירוני ק"ש10
16-22מכבי בני ריינה11
00-00מכבי ת"א12
04-21מכבי נתניה13
04-22הפועל ירושלים14

שוב: אוהדי ב"ש נגד זוארץ עם קריאות וקללות

"שיחת היום": במהלך ה-0:7 על טבריה, האוהדים המקומיים המשיכו לקלל את יו"ר ההתאחדות, שלא נכח במשחק ופועל למנוע ענישה של אופ"א. ב"ש נגד התובע

|
אוהדי הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)
אוהדי הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)

הקהל של הפועל באר שבע לא נרגע בכל הקשור ליו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ. גם במשחק הבית מול עירוני טבריה, שהסתיים בניצחון 0:7 מרשים, דאגו האוהדים להמשיך לקלל את יו"ר ההתאחדות אף על פי שלא נכח באצטדיון. הבעלים אלונה ברקת נעדרה אף היא מהמשחק.

עם זאת, במועדון מודעים לכך שדווקא זוארץ מסייע רבות לב"ש בהתנהלות מול אופ"א, במיוחד לאחר התקרית במשחק חצי גמר גביע הטוטו מול הפועל תל אביב, שבו הונף שלט שנוי במחלוקת: "שני דברים שחייבים להשמיד: אופ"א וחמאס".

באופ"א זועמים על התנהגות האוהדים. השלט הגיע בתגובה לאחר אירועי הסופר קאפ האירופי האחרון – משחק שבו פ.ס.ז’ ניצחה את טוטנהאם בפנדלים, ובטקס לפני שריקת הפתיחה אופ"א הציגה שלט: "הפסיקו להרוג ילדים, הפסיקו להרוג אזרחים". בנוסף לכך, שני ילדים מעזה השתתפו בטקס הענקת המדליות.

לא נכחו. שינו זוארץ ואלונה ברקת (איציק בלניצקי)לא נכחו. שינו זוארץ ואלונה ברקת (איציק בלניצקי)

באופמחפשים סיבה להעיף את ישראל, אולם מאחורי הקלעים פועל זוארץ להרגיע את הרוחות ולמנוע סנקציות נגד ב"ש.

בתוך כך, הפועל ב"ש עמדה לדין משמעתי בהתאחדות בעקבות אותו שלט. במועדון מתחו ביקורת על תובע ההתאחדות, עו"ד גלעד ברגמן, שלטענתם לא השיב לפניות עו"ד רועי רוזן לפני ההעמדה לדין. עו״ד ברגמן אמר בתגובה: “אין לי מושג על מה הם מדברים. הייתי בחופשה בחו”ל בשבוע האחרון ולמרות זאת התכתבתי איתו לא מעט ולא מכיר שום פנייה שלו שלא נענתה”.

קוז'וק: אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לעבוד קשה
