קפטנית נבחרת הנשים בג'ודו הודיעה על פרישה

קפטנית נבחרת הנשים בג׳ודו פורשת. אחרי שלוש הופעות במשחקים האולימפיים וזכייה במדליה האולימפית הקבוצתית, שירה ראשוני הודיעה היום (ראשון) על פרישה מקריירה ספורטיבית בגיל 34 במסיבת עיתונאים שקיימה במכון וינגייט.

הג’ודאית תלתה את חליפת הג׳ודו, לאחר שזכתה במדליית הארד הקבוצתית בג׳ודו באולימפיאדת טוקיו 2020, שם גם הגיעה להישג שיא כאשר התחרתה בקרב על מדליית הארד האישית וסיימה במקום החמישי, כך שהייתה קרובה מאוד גם לפודיום בקטגוריית המשקל של עד 48 ק״ג. בשנה האחרונה שירה עברה ניתוח בידה בגלל פציעות שסחבה ולאחריו החליטה להודיע רשמית על הפרישה.

לאורך הקריירה, ראשוני זכתה במדליית ארד באליפות אירופה ב-2022 במשקל נמוך לנשים. בנוסף, זכתה בשש מדליות בטורנירי הגראנד סלאם היוקרתיים. היא התחרתה באולימפיאדת ריו 2016, בטוקיו 2020 ובפאריס 2024. שירה הייתה קפטנית הנבחרת ואחת מהאהובות ביותר, כך שרבים בספורט הישראלי הגיעו לטקס.

שירה ראשוני פורשת (אסי ממן)

שירה ראשוני סיכמה: “סיימתי כי החלטתי שנתתי את כל מה שהיה לי בג׳ודו. אני עדיין אוהבת ג׳ודו ועוזבת ממקום טוב ושלם. יכולתי להשיג יותר, זה ברור, אבל להתגבר על הרגעים הקשים זה מה שהפך אותי למי שאני היום. אם מישהו היה אומר לשירה בת ה-6 שזה מה שהיא תשיג, הייתי אומרת לאמא ‘את רואה?’. הייתי שלוש פעמים במשחקים האולימפיים וחוויתי רכבת הרים רגשית שזר לא יבין. אני מודה למשפחה שלי שבלעדיה אי אפשר להצליח, לשני הרשקו שאין מילים בפי כדי לתאר מה עשית בשבילי ואיזה חלומות הגשמנו, לאיגוד הג׳ודו ומשה פונטי על כל מה שעשית בשביל הג׳ודו וזה לא ייאמן איפה היינו בתחילת הדרך ואיפה אנחנו עכשיו, לספונסרים, למי שעזרו לי, לבנות הנבחרת ולקהל. אני רוצה לנסות לעשות דברים חדשים וגדולים גם מחוץ לספורט, להשתלב אולי בתעשיית ההייטק”. והוסיפה: “באולימפיאדת טוקיו 2020 היה לי את אחד מהרגעים הכי גדולים שיש. התחרות האישית הייתה רגע של התעלות, גם אם סיימת בלי המדליה האישית”.

מאמן הנבחרת שני הרשקו העניק לה דרגת דאן 6 של כבוד ואמר בטקס הפרישה: “זה אירוע משמח. שלוש הופעות במשחקים האולימפיים הוא משהו יוצא דופן בג׳ודו, כי כל קמפיין מלווה באימונים קשים, כאב ותסכול לעתים - ולשירה הכל הלך קשה, ולכן גם כל הישג היה יותר מתוק. כשמסתכלים על הכל, עברנו חוויות מדהימות ואני גאה בדרך שלה ומאחל לה המון הצלחה בשלב הבא בחייה. שירה היא נצר אחרון מאולימפיאדת ריו 2016, שרביט הקפטנית עבר לתמנע נלסון לוי”.

הרשקו המשיך: “מי שרואה את הג׳ודו רואה אותנו רק עולים למזרן ומתחרים, אבל האירוע ששירה מדברת עליו בטוקיו 2020, היה היסטורי. התפקיד שלה התגלה לה רק לאחר התחרות האישית. היה ברור שלא תעלה למזרן בתחרות הקבוצתית, אבל לשירה היה תפקיד שם. כולם היו עם לב שבור ומתחת לרף הציפיות, והיה לה תפקיד חשוב לקחת כל ספורטאית שמסיימת תחרות ולהכין אותה לימים הבאים ולתחרות הקבוצתית. היא הייתה הכי מחוברת למה שקרה ויש לה חלק גדול בביצוע של הנבחרת על המזרן, גם אם היא לא התחרתה. בסוף זו עבודה מדליה קבוצתית ומדליה קבוצתית ויש לה חלק גדול בהצלחה שם. יש לה חלק גדול לא פחות מתמנע נלסון לוי שעלתה לקרב האחרון”.

יו״ר איגוד הג׳ודו, משה פונטי, ציין: “כשמדברים על שירה ראשוני, אפשר לדבר על המדליה באליפות אירופה והמדליות הנוספות בתחרויות בסבב העולמי, על המקצועיות ועל הקריירה הארוכה והיפה - אבל ההישג הכי יפה שלה היה בטוקיו כשהגיעה לקרב על המדליה האולימפית שהיא הייתה צריכה לזכות בה, היא עשתה קרב ענק מול אלופת עולם ואירופה והייתה קרובה לנצח עם נחישות מדהימה, אבל לצערנו זה לא קרה. היו לה גם פציעות קשות בדרך והיא תמיד הייתה שקטה וחדורת מטרה. לא סתם היא הייתה הקפטנית. היה לנו כבוד ותענוג להיות לצידך הרבה שנים, את חלק מדור הזהב של הג׳ודו הישראלי״.

רז הרשקו וגילי שריר אמרו: “הכרנו את שירה כשנכנסו לנבחרת וגרמת לנו להרגיש כאילו את אחותנו הגדולה. לימדת אותנו כל כך הרבה והיית שם בשבילנו ברגעים הכי שמחים והכי קשים, ובחרת לעשות את זה מהלב. את אדם מדהים. למדנו ממך המון ג’ודו אבל הרבה על החיים. המון הצלחה, אנחנו פה בשבילך גם בהמשך”.

מנכ״ל מכון וינגייט גיא אטיאס אמר: “זה אירוע מאוד מרגש. שירה היא אחת מהגדולות שהיו כאן, סמל למצוינות, התמדה ורוח ספורטיבית אמיתית. היינו גאים להיות חלק במסע שלך”. ביחד עם חברת נובו מילניום הוענק לה גם מענק כספי לרגל הפרישה.

מנהלת אגף ספורט הנשים במשרד התרבות והספורט, נורית שרביט, הוסיפה: ״אנחנו מצדיעים לך על הדרך שעשית. היית ותישארי השראה לילדות ונערות שראו בך ספורטאית ערכית ונחושה. תודה על הרגעים הגדולים״.