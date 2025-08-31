הסבא בישל מטעמים, הנכד מבשל שערים

“סבא לא זכה לראות את שתי הקבוצות שהקים מתמודדות אחת מול השנייה במסגרת הגביע”, ציין בפני ONE, נכדו, גילאור ברדס, שחקן בית"ר עזרא מזה שנים ארוכות, המשמש גם כמאמן הקבוצה. “סבא היה בשלן. בשלן מטעמים. אני ממשיך את דרכו על כר הדשא, כשבשבוע שעבר התכבדתי בשלושה בישולים”, הוסיף גילאור לאחר הניצחון 0:13 של בית"ר עזרא על בית"ר יפו.

במסגרת סיבוב א' בגביע המדינה בכדורגל, סיבוב מוקדם לקבוצות ליגה ג', הליגה החמישית בטיבה בכדורגל הישראלי, נקבע כי יתמודדו אחת מול השנייה בית"ר עזרא ובית"ר יפו, צמד קבוצות שהוקמו מימים ימימה בידי צדוק חממי ז"ל, שהלך לעולמו בפברואר 2024, כשהוא בן 93. ממשיך דרכו, נכדו, גילאור ברדס, לא מוכן לוותר על קיומה של בית"ר עזרא, שהייתה בעבור צדוק הכול.

בית"ר עזרא מתקיימת מאהבה גדולה של אנשים לכדורגל, כשמוסיפים הם עוד חלקי צבע למה שסבא התחיל. בראיון שנערך בשנת 2021, רגע לפני פתיחת עונת 2021/22, ציין גילאור ברדס, בפני ONE, כי מדובר בקבוצה המתקיימת בתקציב של סט מגבות. כחודש לאחר לכתו של צדוק חממי ז"ל, התקבצו כ-400 אנשים בספורטק דרום תל אביב וכיבדו אותו בטקס הוקרה מיוחד ומרגש.

גילאור ברדס (יונתן גינזבורג)

על אותו כר דשא, שנערך טקס ההוקרה לסבא צדוק חממי ז"ל, התכנסו, כאמור, בית"ר עזרא ובית"ר יפו, כשאת ההתמודדות הובילו צוות השופטים דמטירי לכצייר, אפי מרציאנו וגיא שחר. המחצית הראשונה, יש לומר, הייתה סולידית. בית"ר עזרא ירדה למלתחות ביתרון של 0:4 משערים של עומרי עובדיה (11', 20'), ניר מאסס (23') ואמיל אלייב (44').

המחצית השנייה יצאה מכלל שליטה, כשנועם תימור, שוערה של בית"ר יפו, המשמש גם כקפטן הקבוצה, הוציא מהרשת שלו לא פחות מתשעה כדורים נוספים, בהפסד 13:0. ניר מאסס (48'), עומר קרמר (61', 65'), מחמוד גלוש (67', 68'), יוסף סקא (80'), אמיל אלייב (88') ובן ציון בבקוב (89', 90') השלימו את החגיגה ב-45 הדקות האחרונות.

גילאור עלה למשחק עם סרט הקפטן ועם חולצה כשעל גבה הספרה 94 – הגיל בו היה אמור להיות היום צדוק חממי ז"ל. “שיחקתי 90 דקות מלאות, למרות שהכנתי את עצמי ל-120”, הוא סיפר לאחר ההתמודדות ל-ONE. “הזדקנתי”, המשיך גילאור בן ה-36. “אז אומרים... פעם הייתה לי בלורית, היום נשארה לי רק התנועה. אתה מבין?”.

בית'ר עזרא מלפני כשלוש עונות (באדיבות המועדון)

מעבר לכך, בין המשך דבריו, ציין גילאור: “יש לי עוד 50 שנה לשחק כדורגל, אבל דבר אחד יגרום לי לפרוש בתום העונה הנוכחית. אם אני יודע שאנחנו מגיעים במסגרת גביע המדינה לסיבוב ז' ואנחנו פוגשים את בני יהודה בשכונה ומנצחים אותם, זהו. אני פורש. עשיתי את שלי. בעבר אהדתי אותם. היום אני אוהד של בית"ר עזרא”.

גילאור סיכם דבריו במונולוג כמו שרק הוא יודע: “שנה וחצי מאז שסבא הלך, אנחנו פותחים עונה שנייה בלעדיו. לא פשוט. הוא תמיד יהיה בלב שלנו, הוא הולך איתנו לכל מקום, כל ניצחון מוקדש לו וכשהמשחק מסתיים, אני שואל אותו 'נו, סבא, אתה שמח?’. נגד בית"ר יפו הוא עשה לי עם היד 'שכחת שגם אותה הקמתי?!'".

“אם לפדרו גלבאן הייתה אזרחות הייתי פונה אליו, באמת. במקסימום, נעבור עוד שני שלבים ונפנה גם לערן זהבי. באימון קוראים לי השחקנים 'סעיד בסול' של ליגה ג', כי אמרתי להם “בית"ר עזרא תהיה כמו בני ריינה תוך שש שנים, נהיה בליגת העל, אבל לא נרוץ לאליפות”, הוא משתעשע בהתייחס לקבוצה שמחזיק במו ידיו, אחרי לכתו של צדוק חממי.

אימונית של בית'ר עזרא (יונתן גינזבורג)

“עכשיו, בלי צחוק”, הוא מסכם ל-ONE, “הקבוצה זקוקה לתורמים. קשה היום להחזיק קבוצה גם בליגה ג'. מרכז בית"ר עוזר לנו כמה שאפשר, אבל בסוף אני והלל, אחי, כל שנה עושים שמיניות באוויר בכדי שהקבוצה תמשיך להתקיים, במיוחד בשביל סבא. היום, בליגה ג', צריך תקציב והתקציב שלנו היום זה של סט מגבות של ורדינון. נתפלל לטוב, מה אפשר להגיד?”.

מלבד המשחק של בית"ר עזרא מול בית"ר יפו, אמש (מוצאי השבת) הקבוצה של גילאור ברדס יצאה ליהוד, זאת במסגרת סיבוב ב' של גביע המדינה. בית"ר עזרא ניצחה 1:3 משערים של אמיל אלייב (56', 68') ויוסף סקא (10'), מה שמוביל אותם לעבר סיבוב ג', כשהחלום, כאמור, זה לפגוש בהמשך את בני יהודה תל אביב. למכבי יהוד, צימק התוצאה אביב עמוש, זאת בדקה ה-90.

יש לציין כי מאז עונת המשחקים 2017/18 גילאור מאמן ילדים במחלקות נוער. החל דרכו במחלקת הנוער של גדנ"ע תל אביב ובשנים האחרונות משתף פעולה עם יניב נוח מהפועל רמת ישראל, אחראי מחלקת הנוער, חבר הנהלה ובעל זכות חתימה במועדון הצנוע ממרכז הארץ, כשמעבר לכך מדובר בחבר הנהלה בהתאחדות לכדורגל.