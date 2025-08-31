יום ראשון, 31.08.2025 שעה 19:28
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
31-21הפועל כפ"ס1
31-21עירוני מודיעין2
30-11מכבי הרצליה3
12-21הפועל חדרה4
12-21מ.ס כפר קאסם5
11-11הפועל ר"ג6
11-11הפועל עכו7
10-01בני יהודה8
10-01הפועל כפר שלם9
10-01מכבי פ"ת10
10-01הפועל ראשל"צ11
02-11מכבי יפו12
02-11הפועל נוף הגליל13
01-01הפועל עפולה14
04-01הפועל רעננה15
-10-41מ.ס קריית ים16

דקה 28: בני יהודה - כפר שלם 2:0

ליגה לאומית, מחזור 2: הכתומים נקלעו לפיגור כפול משער של אזולאי וגול ענק מחצי מגרש של סביליה בדרבי הקטן של תל אביב. כעת: מכבי פ"ת - כפ"ס 0:0

|
מוסטפא סלמי (שחר גרוס)
מוסטפא סלמי (שחר גרוס)

המחזור השני בליגה הלאומית משוחק בשעה זו עם כמה מפגשים מרתקים במיוחד, כאשר במוקד בני יהודה מקווה להשיג ניצחון ראשונה לעונה כשהיא מארחת את הפועל כפר שלם לדרבי הקטן של ת”א. במקביל, מכבי פ”ת פוגשת את הפועל כפ”ס למשחק מסקרן, הפועל עכו מארחת את כפר קאסם, הפועל רעננה פוגשת את מכבי הרצליה לדרבי השרון, והעולה החדשה, עירוני מודיעין, מתארחת אצל היורדת הטרייה, הפועל חדרה.

בני יהודה - הפועל כפר שלם 2:0

אחרי שהבחורים משכונת התקווה פתחו את העונה בתיקו מאופס מול ראשון לציון והחמצת פנדל דרמטית עמוק בתוך תוספת הזמן, כעת הם מקווים להשיג נקודות ראשונות בדרבי קטן מול המרעננת הרשמית של העונה שעברה, שגם היא סיימה בחלוקת נקודות ללא שערים במחזור הפתיחה מול מכבי פתח תקווה.

דקה 7, שער! הפועל כפר שלם עלתה ליתרון: התקפה מתרפצת של האורחת הגיעה אל רגליו של אבנעזר ממאטה, שמסר כדור יפה לשלומי אזולאי והחלוץ הוותיק הצליח לגלגל בקלות לרשת של אוהד לויטה.

דקה 11, שער! הפועל כפר שלם עם שער ענק! 0:2: גיא סביליה ראה את אוהד לויטה מחוץ לשער, ומחצי המגרש שלו, שלח כדור עוצמתי לרשת של השוער הווטרן. גול עצום של הקשר שהגיע מבני יהודה!

מכבי פ”ת - הפועל כפ”ס 0:0

המלאבסים, שמקווים לחזור לליגת העל בתום עונה אחת בלבד בליגת המשנה, פתחו את העונה עם נקודה בלבד מול הפועל כפר שלם וכעת מקווים להשיג ניצחון ראשון מול הירוקים, שמבחינתם מקווים לחבר ניצחון ליגה שני ברציפות אחרי ה-1:2 על מכבי יפו במחזור הפתיחה.

הפועל חדרה - עירוני מודיעין 0:0

היורדת הטרייה מליגת העל קיוותה לפתוח את העונה עם שלוש נקודות, אך ספגה שוויון דרמטי ומאוחר במיוחד מכפר קאסם במחזור הפתיחה. כעת היא מקווה להשיג נקודות ראשונות בליגה מול העולה החדשה, שפתחה את הליגה בצורה מצוינת עם 1:2 על נוף הגליל וכעת מקווה להפתיע ולחבר ניצחון שני ברציפות.

הפועל עכו - כפר קאסם 0:0

שתי הקבוצות מחפשות את ניצחונן הראשון לעונת 2025/26. המארחת מגיעה להתמודדות אחרי שהצליחה להשוות בדקות הסיום וחילצה נקודה ב-1:1 עם הפועל ר”ג במחזור הפתיחה, כאשר האורחת מנגד חילצה נקודה גם היא במחזור הקודם, אחרי שהייתה בפיגור כפול מול הפועל חדרה אך השיגה את ה-2:2, עמוק בתוך תוספת הזמן.

הפועל רעננה - מכבי הרצליה 0:1

אחרי שספגו 4:0 כואב במחזור הראשון מהעולה החדשה, קריית ים, האדומים מקווים להשיג נקודות ראשונות לעונה בדרבי השרון מול האורחת, שפתחה את העונה בצורה טובה עם 0:1 קטן על הפועל עפולה, וכעת מקווה להישאר מושלמת אחרי שני מחזורים.

דקה 6, שער! הפועל רעננה עלתה ליתרון מוקדם: כדור רוחב הגיע אל יובל טיטלמן, שבעט לעבר השער אך נבלם. אל הריבאונד הגיע טארק בושנאק, שבעוצמה רבה הצליח להגיע לכדור אותו לבסוף שלח אל הרשת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
