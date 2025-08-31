רבע 3, 00:01: ישראל - צרפת 55:55

המחזור השלישי של שלב הבתים של היורובאסקט נמשך בשעה זו, כאשר נבחרת ישראל פוגשת באולם בקטוביץ’ את נבחרת צרפת ומקווה להפתיע ולהתאושש מההפסד הכואב אמש (שבת) לפולין.

כאמור, הכחולים-לבנים נכנעו אתמול 66:64 לנבחרת המארחת, זאת לאחר שכבר ביצעו קאמבק נהדר ברבע השלישי, חזרו מפיגור דו ספרתי ואף עלו ליתרון בהובלתו של דני אבדיה, אך לבסוף הכוכב החטיא שלשה על הבאזר ופספס הזדמנות לנצח את המשחק.

בעקבות ההפסד, נבחרת ישראל ירדה למאזן 1:1, זכר לניצחון שלה במחזור הפתיחה על נבחרת איסלנד. כעת, החבורה של אריאל בית הלחמי חולמת להפתיע את אחת הנבחרות הטובות בעולם.

צרפת מבחינתה אמנם לא בסגל מלא וללא כמה מהכוכבים שלה כמו ויקטור וומבניאמה, רודי גובר ואוון פורנייה, אך עדיין מחזיקה בסגל נוצץ, כשבין השאר משחק בשורותיה כוכב מכבי תל אביב, ג’יילן הורד. היא מחזיקה עד כה במאזן 0:2 אחרי ניצחונות על בלגיה וסלובניה.

הקהל הישראלי בהמנגון (FIBA)

ים מדר מתחמם בפתיחה (FIBA)

רבע ראשון: 17:22 לנבחרת צרפת

חמיישית נבחרת ישראל: ים מדר, יובל זוסמן, דני אבדיה, נמרוד לוי ורומן סורקין.

חמישיית נבחרת צרפת: תיאו מלדון, איזייה קורדינייה, בילאל קוליבאלי, גרשון יאבוסלה ומוחמדו ג’ייטה.

המשחק החל בהחטאה של דני אבדיה בחדירה, שהובילה במהרה למעבר של הצרפתים שנגמר בדאנק של מוחמדו ג’ייטה הענק. איבוד של צרפת אחרי עזרה טובה של נמרוד לוי מתחת לסל הוביל ללחץ על דני שאיבד גם הוא. ים מדר עם איירבול בצבע לא הצליח לעלות את ישראל על הלוח, אך בצד השני שוב הצרפתים טעו בהתמסרות.

החטאה של לוי על גרשון יאבוסלה הענק המשיכה להקשות על הנבחרת למצוא את הנקודות הראשונות, כאשר גם זוסמן ראה השחקן של ניו יורק ניקס חוסם אותו ונועל את הצבע. אחרי עוד החטאה של הטריקולור בצד השני, אבדיה סחט עבירה וקלע את הנקודה הראשונה של החבורה של בית הלחמי.

ים מדר נחסם על ידי גרשון יאבוסלה (FIBA)

אחרי נקודות של תיאו מלדון בצבע, מדר חש גם הוא את נחת זרועו של יאבוסלה ונחסם מאחור, אך אבדיה שוב היה שם כדי לדייק מחוץ לקשת. הגנה יחסית טובה של ישראל הצליחה לסבך את הצרפתים בהתקפה העומדת, אך סורקין החטיא לשלוש בצד השני. קרינגטון עלה לפרקט והחטיא ניסיון לשלוש, אך סורקין היה שם לתקן.

ג’יילן הורד עם דאנק פתח את ההגנה הישראלית, כאשר גם זאכרי ריזאשה עלה הלוח עם שתי שלשות, כאשר באמצע דני עם דאנק גדול הקפיץ את האוהדים הישראלים. שחקן מכבי ת”א של הצרפתים המשיך לעשות נזק לישראל בהתקפות המעבר, כשההתקפה של נבחרת נראית מעט אבודה ללא דני על הפרקט. סליבאן פרנסיסקו חתך את ההגנה והגיע על לסל לשתיים קלות, אך תומר גינת עם שלשה רחוקה וים מדר עם שתיים במתפרצת לא נתן לצרפתים לברוח.

דני אבדיה שומר על הכדור (FIBA)

ג'יילן הורד בדאנק (FIBA)

רבע שני: שוויון 36:36

יאבוסלה התגבר על שמירה כפולה כדי למצוא את ריזאשה לבד לשתיים בצבע. גינת המשיך לתת הכל על הפרקט וספג עבירה אגרסיבית בצבע בדרך לשתיים משלו מקו העונשין. ים מדר עם סל ועבירה השלים מהלך של שלוש נקודות מרשים. אלי אוקובו סחט מרפי מנקו עבירה ושמר את צרפת בהובלה.

הגנה טובה של ישראל הובילה לאייר בול של נדיר חיפי על הבאזר, פרדריק פוטו קרא לפסק זמן כדי לא לתת לחבורה של בית הלחמי להיכנס לקצב גם התקפה. מדר עם לייאפ קל בהתקפת המעבר צימק לנקודה בלבד, ולאחר מכן טימותי לואאו קבארו עם עבירה במאבק על הריבאונד אפשר לסורקין לשים את הנבחרת ביתרון ראשון דרך קו העונשין.

איתי שגב עולה לסל (FIBA)

אבדיה חזר לפרקט והוסיף עוד שתיים מהעונשין, כאשר גם איתן בורג עם נקודות ראשונות סיים מתפרצת אחרי חטיפה נוספת מהידיים של נאדיר חיפי, והשווה את התוצאה. אבדיה עם עבירת תוקף חזר לספסל למנוחה נוספת, וראה את בורג עם ביטחון יתר מעיף זריקה לשום מקום, שהתלוותה בקריצה וחיוך של אריאל בית הלחמי, כאשר חבורתו עדיין חזק בתמונה למול יכולת רעה למדי של הפייבוריטית מנגד.

אחרי עוד החטאה צרפתית, לוי מצא את יובל זוסמן פנוי לשלשה שהלכה פנימה ושמה את ישראל שוב בהובלה. בורג המשיך לנצל את ההזדמנות ועשה עבודה טובה למדי בהגנה, כאשר סורקין עם שתיים בצבע מעל כל הידיים של הצרפתים שמר על היתרון הישראלי. ההגנה הישראלית לא הצליחה למנוע מג’ייטה פלואוטר פשוט, אך נמרוד לוי עם חדירה איזן רגע לפני הבאזר.

דני אבדיה מסיים בדאנק (FIBA)

רבע שלישי:

ג’ייטה חסם את אבדיה כבר בפתיחת המחצית השנייה, אך בהזדמנות הבאה איבוד כדור של זוסמן סיכל הזדמנות לקחת את היתרון. ג’ייטה עם שתיים עבר את דני בלי בעיה בצבע, ובצד השני תומר גינת הוציא מריזאשה עבירה בחדירה. אחרי החטאות של גינת, חברו להפועל ת”א ים מדר תפר שלשה ענקית אחרי קרוסאובר והחזיר את היתרון לכחול-לבן. אחריו גם דני עם סטפ בק הגדיל לארבע והקפיץ באוויר את הקהל הישראלי.

בית הלחמי עם עבירה טכנית בעקבות שריקה לא מובנת קיבל אזהרה, כשבינתיים יאבוסלה צימק מהעונשין לנקודה בלבד, אך תומר גינת חלף בלי להסס על פני ג’ייטה וסיים מהלך של סל ועבירה בשלוש נקודות. ג’יילן הורד המשיך לנצל את היעדרותו של אלכס סאר והיה נקודת אור של הצרפתים בהתקפה, כאשר יאבוסלה עם שתיים מחצי מרחק החזיר את נבחרתו להובלה והביא את בית הלחמי לקחת פסק זמן.

איבוד של סורקין אפשר לריזאשה לשים שתיים קלות בצד השני במתפרצת, אך דני שוב נכנס בכל הכוח ולסחוט עבירה בדרך לשתיים מהעונשין. בצד השני אבדיה עם חטיפה מיאבוסלה לא הצליח הפעם לקלוע בצד השני, אך רפי מנקו עם הניסיון שם שתיים רחוקות. קרינגטון שוב לא היה בקצב וירד חזרה לספסל, כאשר הצרפתים עדיין מתקשים בהתקפה אך לא נותנים לישראל לייצר בריחה.