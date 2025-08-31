"קיבלנו אגרוף, סכנין כבשו פעמיים ובזבזו זמן"

אחרי שפתחה את הליגה עם ניצחון חוץ חשוב בטדי נגד הפועל ירושלים, מ.ס אשדוד רצתה לפתוח ברגל ימין גם את משחקי הבית, אבל אכזבה. הקבוצה מעיר הנמל יצאה אמש (שבת) לפגרת הנבחרות עם תחושת החמצה כבדה, כשהפסידה 2:1 לבני סכנין באצטדיון הי"א, הפסד ליגה ראשון למאמן חיים סילבס מאז שהגיע לקבוצה בעונה שעברה.

"פתחנו את המשחק בצורה איומה, זה הכניס אותנו לבור שהיה קשה לחזור ממנו", אמרו בעיר הנמל, "סכנין שיחקו 20 דקות כדורגל, כבשו שני שערים ואחרי זה עשו את הכל חוץ מלשחק. הם העבירו ובזבזו את הזמן, אבל זה שלהם, ובסוף הם עם שלוש הנקודות ואנחנו לא. פספסנו הזדמנות לפתוח טוב מאוד את הליגה, אבל קיבלנו אגרוף שאמור להעיר אותנו".

אכזבה נרשמה באשדוד בעקבות ההפסד, בעיקר בגלל הפתיחה הלא טובה של הקבוצה. סילבס ערך שינויים בודדים לעומת ההרכב שפתח נגד הפועל ירושלים. ניר ביטון חזר להרכב, אך ההגנה הציגה פתיחה רכה מאוד, שסיפקה לאורחים יתרון כפול מוקדם מדי. אשדוד ניסתה לחזור, אך למרות שער מצמק של ז’אן פלורן באטום רגע לפני הירידה להפסקה, לא הצליחה להשלים את המהפך. השוער קרול נימצ’יסקי הציג ערב פחות חד וקיבל ביקורת נדירה. מנגד, יוג’ין אנסה ובאטום קיבלו מחמאות על הופעתם.

באטום חוגג את השער המצמק (ראובן שוורץ)

בסיום נרשמה תקרית לא נעימה כאשר ביטון התעמת עם אוהד – תוצאה של התסכול הכללי בקבוצה. לני נאנג'יס צפוי לשוב לכשירות לאחר הפגרה. בינתיים, באשדוד ינסו לנצל את הזמן להתחזק עוד קצת, כאשר בראש סדר העדיפויות מגן שמאלי, כשממשיכים מגעים מול בית"ר ירושלים בניסיון לבצע טרייד שישכנע את ליאון מזרחי לעבור לקבוצה, אולי תוך שיפור ההצעה.