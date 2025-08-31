רז אמיר
|
31/08/2025 20:00
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)
אחרי שבשבוע שעבר משחקה נגד הפועל פ”ת נדחה בעקבות מסע המשחקים בזירה האירופית, מכבי תל אביב פותחת בשעה זו את עונת 2025/26 בליגת העל, כשהיא מארחת באצטדיון בלומפילד את מכבי נתניה במסגרת המחזור השני, בתקווה לפתוח עונה ברגל ימין עם שלוש נקודות.
הצהובים מגיעים להתמודדות אחרי קמפיין מוקדמות אירופי די מוצלח מבחינתם, שנחתם ביום חמישי האחרון עם הפסד 1:0 לדינמו קייב, שהספיק לבחורים של לז’רקו לאזטיץ’ להעפיל לשלב הליגה בליגה האירופית עם 2:3 בסיכום שני המשחקים.
בצד השני של המתרס נמצאים היהלומים, שפתחו את העונה עם המשחק הכי חם מבחינתם, כשאירחו במחזור הפתיחה את הפועל ב”ש ואף עלו ליתרון כפול מוקדם מצמד של עוז בילו, אך לא השכילו לשמור על היתרון וספגו 4:2 בתום 90 הדקות. כעת הם מחפשים להפתיע את אלופת המדינה ולהשיג נקודות ראשונות בליגה.
בכל הנוגע למאזן בין הקבוצות, לאלופה ישנו יתרון ברור ומובהק. בשמונת המפגשים האחרונים ביניהן, הייתה זו מכבי ת”א שיצאה עם ידה על העליונה בשבעה מקרים, לצד תוצאת תיקו בודדת. גם הפרש השערים ניכר, כאשר בחמשת המשחקים האחרונים ביניהן מכבי ת”א כבשה לא פחות מ-21 שערים וספגה רק 5.
מחצית שניה
-
'76
- אושר דוידה פינה את מקומו לסייד אבו פרחי
-
'71
- שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:4: חגיגה של הצהובים. שוב איבוד כדור באזור מסוכן של נתניה הוביל להתקפה של האלופה בסיומה איתמר נוי בעט בנגיעה מתוך הרחבה אל הרשת העליונה
-
'68
- עוד חילוף של אבוקסיס. עמרי שמיר יצא, סהר תאג׳י נכנס במקומו
-
'65
- פרץ שלח בעיטה חזקה מחוץ לרחבה, ניראון קלט
-
'64
- איתמר נוי נכנס על חשבון עידו שחר
-
'64
- עוד חילוף כפול במכבי ת״א. כריסטיאן בליץ׳ נכנס במקום יון ניקולסקו
-
'62
- שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:3: שוב איבוד כדור רשלני של נתניה, הפעם עמרי שמיר, דור פרץ חטף ודהר עד הבעיטה מכ-17 מטרים חד לפינה ולרשת
-
'58
- כדור קרן עלה לרחבה, אסאנטה הגיע ונגח, אך מעל השער
-
'51
- תרגיל יפה של מכבי נתניה ממצב נייח כמעט הסתיים בשער. פלקושצ׳נקו הקפיץ טוב, בן שבת הוציא רוחב בנגיעה ועידו שחר הרחיק וכמעט כבר לשערו הוא
-
'50
- דור פרץ ספג כרטיס צהוב
-
'46
- שגיב יחזקאל נכנס על חשבונו של אלעד מדמון
-
'46
- חילוף כפול של לאזטיץ׳ עם פתיחת המחצית השנייה. מוחמד עלי קמארה יצא, הייטור נכנס במקומו
מחצית ראשונה
-
'45
- אלעד מדמון ספג כרטיס צהוב
-
'39
- הגבהה שעלתה לרחבה הגיעה לראשו של ניקולסקו שנגח נהדר מקרוב, אך עומר ניראון בזינוק אדיר הציל שער בטוח
-
'38
- לוקאס פראיזו ספג כרטיס צהוב
-
'36
- החמצה ענקית לניקולסקו. שמיר איבד כדור ברשלנות בתוך הרחבה, דוידה הוציא רוחב והחלוץ בעו בנגיעה מתוך רחבת החמש מעל השער
-
'30
- עמית כהן ספג כרטיס צהוב
-
'24
- ווילסון האריס פינה את מקומו ללוקאס פראיזו
-
'24
-
- אבוקסיס עצבני ועם חילוף כפול מהיר במיוחד. הריברטו טבארש יצא, עמית כהן נכנס במקומו
-
'22
- שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:2: טבארש איבד באזור מסוכן, הכדור הגיע לניקולסקו שמחוץ לרחבה סובב לפינה הרחוקה וכבש את שער הבכורה שלו בצהוב
-
'20
- שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:1: אסנטה ניסה למצוא את ניקולאסקו בכדור ארוך, החלוץ לא הגיע לכדור, אבל דור פרץ התגנב מאחור ומול ניראון הקפיץ לרשת
-
'14
- מצב ראשון במשחק. עידו שחר קיבל כדור ושלח בעיטה חדה למסגרת מסף הרחבה, ניראון היה במקום וקלט
-
'8
- הריברטו טבארש ספג כרטיס צהוב אחרי עבירה
-
'3
- מוחמד עלי קמארה ספג כרטיס צהוב אחרי עבירה על ווילסון האריס
-
'1
- השופט אוהד אסולין הוציא את המשחק לדרך!