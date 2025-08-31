הרכבים וציונים



שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי) שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)

אחרי שבשבוע שעבר משחקה נגד הפועל פ”ת נדחה בעקבות מסע המשחקים בזירה האירופית, מכבי תל אביב פותחת בשעה זו את עונת 2025/26 בליגת העל, כשהיא מארחת באצטדיון בלומפילד את מכבי נתניה במסגרת המחזור השני, בתקווה לפתוח עונה ברגל ימין עם שלוש נקודות.

הצהובים מגיעים להתמודדות אחרי קמפיין מוקדמות אירופי די מוצלח מבחינתם, שנחתם ביום חמישי האחרון עם הפסד 1:0 לדינמו קייב, שהספיק לבחורים של לז’רקו לאזטיץ’ להעפיל לשלב הליגה בליגה האירופית עם 2:3 בסיכום שני המשחקים.

בצד השני של המתרס נמצאים היהלומים, שפתחו את העונה עם המשחק הכי חם מבחינתם, כשאירחו במחזור הפתיחה את הפועל ב”ש ואף עלו ליתרון כפול מוקדם מצמד של עוז בילו, אך לא השכילו לשמור על היתרון וספגו 4:2 בתום 90 הדקות. כעת הם מחפשים להפתיע את אלופת המדינה ולהשיג נקודות ראשונות בליגה.

בכל הנוגע למאזן בין הקבוצות, לאלופה ישנו יתרון ברור ומובהק. בשמונת המפגשים האחרונים ביניהן, הייתה זו מכבי ת”א שיצאה עם ידה על העליונה בשבעה מקרים, לצד תוצאת תיקו בודדת. גם הפרש השערים ניכר, כאשר בחמשת המשחקים האחרונים ביניהן מכבי ת”א כבשה לא פחות מ-21 שערים וספגה רק 5.