ישי גריבי הושאל מבית"ר לנורדיה ירושלים

אי שם באוקטובר 2018, החל לשחק כדורגל ישי גריבי, הקשר האחורי בן ה-17. דרכו החלה במחלקת הנוער הצומחת דאז של בית"ר נורדיה ירושלים, בקבוצת ילדים ג' של המועדון. משם עבר לבית"ר ירושלים, חזר לאחר שנתיים לקבוצות נערים ב'-ג' ועזב פעם נוספת לקבוצה הבכירה בעיר הבירה. עתה, חוזר, בהשאלה, וישחק בליגה הלאומית לנוער, תחת הדרכתו של נאור מחלב.

הירושלמי, שבחודש נובמבר הקרוב יחגוג יום הולדת 18, ויהפוך לבגיר, יושאל מבית"ר ירושלים, במדיה שיחק במשך שלוש העונות האחרונות ברציפות, כשבשורה התחתונה נמצא במועדון מזה חמש עונות. את עונת 2024/25 החולפת, תחת הדרכתו של ציון צמח, סיים עם 15 הופעות בליגה הלאומית לנוער, כשהיה חלק מעלייתה של קבוצת הנוער לליגת העל לנוער לאחר שנתיים.

לעת עתה, הוא עוזב את בית"ר ירושלים, בהשאלה, לאחר 81 הופעות בארבע וחצי עונות כחלק ממחלקת הנוער של המועדון הבכיר בעיר הבירה. את בית"ר נורדיה ירושלים הוא מכיר היטב, הרי שכאמור גדל במחלקת הנוער שלה ושיחק במדיה הן בקבוצת ילדים ג' והן בקבוצות נערים ב'-ג'. השאלתו בוצעה לנוכח הרצון לצבור דקות משחק משמעותיות ובליגה הלאומית יוכל לעשות זאת.

ישי גריבי חוגג עם עמית חלו, שחר ויסגי ואיתיי שושן (יונתן גינזבורג)

גריבי חובר למועדון שבקיץ האחרון עבר שינויים קלים, כאשר מומי דהן ואלי דנון, שהיו האנשים החזקים בקבוצה הבוגרת, ינהלו מגבוה את מחלקת הנוער, הרי שמי שקיבל את הבוגרים לידיו הוא דובי גולדברג. המנהל המקצועי שנבחר לנהל את מחלקת הנוער בעונת המשחקים 2025/26 יהיה אלירן ממן, מאמן הבוגרים בעונה החולפת.

את עונת המשחקים 2025/26 תחל בית"ר נורדיה ירושלים (קבוצת צו פיוס), ע"ש נועם חבה ז"ל, במשחק גביע המדינה לנוער, סיבוב א', בו תארח הקבוצה של נאור מחלב את מועדון כדורגל מועצה אזורית יואב. המשחק ייערך בין התאריכים 04-09/09. בין ה-11-16/09 תפתח הקבוצה את הליגה (לאומית לנוער דרום), כשתארח בביתה את מכבי באר שבע "צו פיוס".

אלירן ממן, המנהל המקצועי במחלקת הנוער ציין בפני ONE: “כן, ישי גריבי חוזר בהשאלה מבית"ר ירושלים לנוער שלנו, לליגה הלאומית לנוער, זאת במטרה גם שיתאמן וישחק בבוגרים איתנו בליגה א' דרום, במידה והמאמן זוהר קמינצקי ירצה בכך. מדובר בחיזוק טוב מאוד”.