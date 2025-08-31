יום ראשון, 31.08.2025 שעה 11:49
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית לנוער דרום
לוח תוצאות

ישי גריבי הושאל מבית"ר לנורדיה ירושלים

הקשר האחורי, שיחגוג יום הולדת 18 בנובמבר הקרוב, יישאר בעיר הבירה, כשבעונתו השנייה בגיל נוער ישחק בליגה הלאומית לנוער תחת הדרכתו של נאור מחלב

|
ישי גריבי מנסה לחטוף (יונתן גינזבורג)
ישי גריבי מנסה לחטוף (יונתן גינזבורג)

אי שם באוקטובר 2018, החל לשחק כדורגל ישי גריבי, הקשר האחורי בן ה-17. דרכו החלה במחלקת הנוער הצומחת דאז של בית"ר נורדיה ירושלים, בקבוצת ילדים ג' של המועדון. משם עבר לבית"ר ירושלים, חזר לאחר שנתיים לקבוצות נערים ב'-ג' ועזב פעם נוספת לקבוצה הבכירה בעיר הבירה. עתה, חוזר, בהשאלה, וישחק בליגה הלאומית לנוער, תחת הדרכתו של נאור מחלב.

הירושלמי, שבחודש נובמבר הקרוב יחגוג יום הולדת 18, ויהפוך לבגיר, יושאל מבית"ר ירושלים, במדיה שיחק במשך שלוש העונות האחרונות ברציפות, כשבשורה התחתונה נמצא במועדון מזה חמש עונות. את עונת 2024/25 החולפת, תחת הדרכתו של ציון צמח, סיים עם 15 הופעות בליגה הלאומית לנוער, כשהיה חלק מעלייתה של קבוצת הנוער לליגת העל לנוער לאחר שנתיים.

לעת עתה, הוא עוזב את בית"ר ירושלים, בהשאלה, לאחר 81 הופעות בארבע וחצי עונות כחלק ממחלקת הנוער של המועדון הבכיר בעיר הבירה. את בית"ר נורדיה ירושלים הוא מכיר היטב, הרי שכאמור גדל במחלקת הנוער שלה ושיחק במדיה הן בקבוצת ילדים ג' והן בקבוצות נערים ב'-ג'. השאלתו בוצעה לנוכח הרצון לצבור דקות משחק משמעותיות ובליגה הלאומית יוכל לעשות זאת.

ישי גריבי חוגג עם עמית חלו, שחר ויסגי ואיתיי שושן (יונתן גינזבורג)ישי גריבי חוגג עם עמית חלו, שחר ויסגי ואיתיי שושן (יונתן גינזבורג)

גריבי חובר למועדון שבקיץ האחרון עבר שינויים קלים, כאשר מומי דהן ואלי דנון, שהיו האנשים החזקים בקבוצה הבוגרת, ינהלו מגבוה את מחלקת הנוער, הרי שמי שקיבל את הבוגרים לידיו הוא דובי גולדברג. המנהל המקצועי שנבחר לנהל את מחלקת הנוער בעונת המשחקים 2025/26 יהיה אלירן ממן, מאמן הבוגרים בעונה החולפת.

את עונת המשחקים 2025/26 תחל בית"ר נורדיה ירושלים (קבוצת צו פיוס), ע"ש נועם חבה ז"ל, במשחק גביע המדינה לנוער, סיבוב א', בו תארח הקבוצה של נאור מחלב את מועדון כדורגל מועצה אזורית יואב. המשחק ייערך בין התאריכים 04-09/09. בין ה-11-16/09 תפתח הקבוצה את הליגה (לאומית לנוער דרום), כשתארח בביתה את מכבי באר שבע "צו פיוס".

אלירן ממן, המנהל המקצועי במחלקת הנוער ציין בפני ONE: “כן, ישי גריבי חוזר בהשאלה מבית"ר ירושלים לנוער שלנו, לליגה הלאומית לנוער, זאת במטרה גם שיתאמן וישחק בבוגרים איתנו בליגה א' דרום, במידה והמאמן זוהר קמינצקי ירצה בכך. מדובר בחיזוק טוב מאוד”.

אלירן ממן (יונתן גינזבורג)אלירן ממן (יונתן גינזבורג)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */